കടുവാ സെൻസസ്: ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി കേരളം രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത്; അറിയാം എട്ടു ദിവസത്തെ കടുവ കണക്കെടുപ്പ് രീതി

686 ബ്ലോക്കുകളിലായി ട്രയൽ വാക്കും ട്രാൻസെക്ട് സർവേയും നടത്തി വിവരങ്ങൾ എം സ്‌ട്രൈപ്‌സ് ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്ത ഘട്ടം കാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണമാണ്.

കടുവാ സെൻസസ് (കേരള വനംവകുപ്പ്)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 7:04 PM IST

8 Min Read
ബിജു ഗോപിനാഥ്


തിരുവനന്തപുരം: കടുവാപ്പേടിയില്‍ ദിന രാത്രങ്ങള്‍ തള്ളി നീക്കുന്നവര്‍ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാകണമെന്നില്ല, വനം വകുപ്പ് നടത്തുന്ന കടുവകളുടെ കണക്കെടുപ്പ്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക സംതുലനത്തില്‍ ഈ വന്യ ജീവികള്‍ നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക്, ഒറ്റപ്പെട്ടു സംഭവിക്കുന്ന കടുവാ ആക്രമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാകാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പ്രാധാന്യം മനുഷ്യ ജിവനു തന്നെ എന്നതിനാല്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ നിസാരമായി കാണാനും ആകില്ല.

എന്നാല്‍ കടുവകളുടെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവുമൊക്കെയായി ഇതു കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. അതിനാല്‍ ഇത്തരം സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലത്തിനും കടുവകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് അതീവ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ നാലു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലും രാജ്യവ്യാപകമായി കടുവകളുടെ കണക്കെടുപ്പിന് ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിട്ടി(എന്‍ടിസിഎ) മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ കടുവകളുടെ കണക്കുകള്‍ അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 2022 ലാണ്. 2022 ലെ കണക്കെടുപ്പു പ്രകാരം കേരളത്തില്‍ 213 കടുവകളുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കടുവാ സെൻസസ് (കേരള വനംവകുപ്പ്)

ഇന്ത്യയിലാകമാനമുള്ള കടുവകളുടെ എണ്ണം 3,682 ആണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെഹ്‌റാഡ്യൂണി2026 ല്‍ അത് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോള്‍ കടുവാ സെന്‍സസ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്നതെന്ന് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്‍സര്‍വേറ്ററും ആള്‍ ഇന്ത്യ ടൈഗര്‍ എസ്റ്റിമേഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ് നോഡല്‍ ഓഫീസറുമായ പിപി പ്രമോദ് ഇടിവി ഭാരിനോടു പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട സർവേ ഇത്തവണ ആദ്യമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ നടത്തിയ കടുവാ സെന്‍സസിൻ്റെ കൗതുകകരമായ ഒന്നാം ഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവ ഭാരതിനോട് വിവരിക്കുന്നു:

സെന്‍സസ് നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ 686 ബ്ലോക്കുകളില്‍

ആലപ്പുഴ ജില്ല ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്താകമാനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ വന പ്രദേശത്തെയും 686 ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചാണ് കടുവകളുടെ കണക്കെടുപ്പു നടത്തിയത്. കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ ഏകദേശം 15 മുതല്‍ 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു കടുവ ബ്ലോക്ക്. ബ്ലോക്കിന്റെ വിസ്തൃതി ഏറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വിസ്തൃതി ചിലപ്പോള്‍ 5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍വരെയായി ചുരുങ്ങാം.

വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (കേരള വനംവകുപ്പ്)

കേരളത്തില്‍ പാലക്കാട്, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് വനമേഖല കൂടുതലുള്ളതെന്നതിനാല്‍ ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം ഈ ജില്ലകളില്‍ കൂടുതലായിരിക്കും. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ബ്ലോക്കുകള്‍ നിശ്ചയിക്കുക. കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മ്ര്രന്താലയത്തിൻ്റെ കീഴിലും കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുമുള്ള ഭൂപടങ്ങളില്‍ ബ്ലോക്കുകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനത്തിൻ്റെ കിടപ്പനുസരിച്ചാണ് ബ്ലോക്കുകള്‍ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇത് വാലുപോലെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാകാം. മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ക്ലിഫ് പോലുള്ളവയോ മലമ്പ്രദേശങ്ങളോ ഒക്കെയാകാം ബ്ലോക്കുകള്‍. സെന്‍സസില്‍ ഒരു പ്രദേശവും വിട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണു തത്വം. അതിനാല്‍ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ പോലും ബ്ലോക്കുകളാകാം.

ഒന്നാം ഘട്ട സെന്‍സസ് തുടര്‍ച്ചയായി 8 ദിവസം അഥവാ എട്ടു ദിവസ പ്രോട്ടോക്കോള്‍

കടുവാ സെന്‍സസിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നല്‍ക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ എയിറ്റ് ഡേ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കടുവകളുടെ കണക്കെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായത് കടുവകളെ നേരിട്ടു കാണുക എന്നതു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് പൂര്‍ണമായി സാധ്യമായ കാര്യമല്ല. അതിനാല്‍ കണക്കെടുപ്പിന് കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് പരോക്ഷ കാഴ്ച അഥവാ ഇന്‍ഡയറക്ട് സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പരോക്ഷ കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി കടുവയുടെ ഇരമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഇര മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമായ സസ്യങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയുമാണ് സെന്‍സസിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുന്നത്.

വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (കേരള വനംവകുപ്പ്)

കടുവയുടെ ഇരമൃഗങ്ങളെന്നാല്‍ പ്രധാനമായും കാട്ടുപോത്ത്, ആന, പുള്ളിമാന്‍, മ്ലാവ് തുടങ്ങിയവയാണ്. കടുവ എപ്പോഴും വലിയ ഇരമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷണമാക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വന്യമൃഗമാണ്. അതില്‍ കാട്ടുപോത്ത്, കുട്ടിയാന എന്നിവയെല്ലാം കടുവകളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ്. വലിയ ഇരകളെ വേട്ടയാടി ഒരു സ്ഥലത്തു കൊണ്ടിട്ട് ഏകദേശം 12 ദിവസത്തോളം കൊണ്ട് ഇരയുടെ രോമം വരെ ഭക്ഷിക്കുന്ന വന്യ മൃഗമാണണ് കടുവ. കടുവയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയംകരമായ ഇരയാണ് കാട്ടുപോത്ത്. അതിനാല്‍ കാട്ടുപോത്തിന്‍ പറ്റങ്ങള്‍ ധാരാളമായി കാണുന്നിടത്ത് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും.

കടുവാ സെൻസസ് (കേരള വനംവകുപ്പ്)

ഇതു പോലുള്ള സസ്യഭുക്കുകളായ ഇരമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ധാരാളം പുല്ലും ചെടികളും ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പുല്ലുകളും ചെടികളും ധാരളമുള്ള സ്ഥാലങ്ങളാകും ഇരമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രം. ഇവിടെയായിരിക്കും കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങള്‍, പുല്ലുകള്‍, അധിനിവേശ സസ്യങ്ങള്‍ ഇരമൃഗങ്ങള്‍, മറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി കടുവയുള്‍പ്പെടുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ വിസര്‍ജ്യങ്ങള്‍, ഇര മൃഗങ്ങളുടെ ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, അവയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തും. മുന്‍പ് ഇതെല്ലാം പ്രത്യേക ഫോമുകളില്‍ പേന ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ന് എം സ്‌ട്രൈപ്പ് എന്ന ഒരു മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷനില്‍ ഇവയെല്ലാം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് വനം വകുപ്പിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും സെന്‍സസില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്കും വിശദമായ പരിശീലനം നല്‍കും. ആദ്യം മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാര്‍ വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശീലിപ്പിക്കും. അവര്‍ തുടര്‍ന്ന് വിവധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും സെന്‍സസില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങള്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കും. ഈ വിശദമായ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന കണക്കെടുപ്പിലേക്ക് സെന്‍സസ് ടീം നീങ്ങുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ എട്ടുവരെ ആകെയുള്ള 686 ബ്ലോക്കുകളില്‍ ഒരുമിച്ചാണ് ഒന്നാം ഘട്ട സെന്‍സസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഡിസംബര്‍ 1ന് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും ഒരുമിച്ച് സര്‍വ്വേ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സംഘാംഗങ്ങള്‍ ബ്ലോക്കുകളുടെ ദൂരമനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുന്‍പേ തന്നെ ബ്ലോക്കുകളിലേക്കു യാത്ര തിരിക്കും. ടീം അംഗങ്ങള്‍ സ്വയ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കരുതിയിരിക്കും.

കടുവാ സെൻസസ് (കേരള വനംവകുപ്പ്)

ആദ്യ മൂന്നു ദിവസം ട്രയല്‍ വാക്ക്

ഓരോ ബ്ലോക്കിലേക്കും വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കെടുപ്പ് സംഘാംഗങ്ങള്‍ ഡിസംബര്‍ 1ന് രാവിലെ മുതല്‍ കണക്കെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. ഡിസംബര്‍1, 2, 3 ദിവസങ്ങളില്‍ ട്രയല്‍ വാക്ക് ആണ്. ട്രയല്‍ വാക്ക് എന്നാല്‍ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ മൊത്തം വിസ്തീര്‍ണത്തെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ച ശേഷം മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്ത് വീതം വ്യത്യസ്ത സസ്യജാലങ്ങളുള്ള മേഖലകളിലൂടെ കണക്കെടുപ്പ് ടീം സഞ്ചരിക്കണം. ഉദാഹരണമായി 15 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കില്‍ ഓരോ ദിവസവും 5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ഒരു ദിവസം നടന്നു പൂര്‍ത്തിയാക്കി ക്യാമ്പിലേക്കു മടങ്ങണം. ഇത്തരത്തില്‍ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതു പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.

ഇങ്ങനെ ട്രയല്‍ വാക്ക് നടത്തുമ്പോള്‍ ജിപിഎസ് സംവിധാനമുള്ള പ്രത്യേക മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി വേണം നടക്കാന്‍. ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ആപ്പില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി റിക്കോര്‍ഡ് ആകും. ഇത്തരത്തില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ കാണുന്ന അടയാളങ്ങള്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യണം. കടുവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ നേരിട്ടു കാണുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവയുടെ അടയാളങ്ങളായ വിസര്‍ജ്യങ്ങള്‍, കാല്‍പ്പാടുകള്‍, മൃഗങ്ങളുടെ ജഡങ്ങള്‍, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, സസ്യ ജാലങ്ങള്‍, അധിനിവേശ സസ്യങ്ങല്‍ എന്നിവ ഈ മൊബൈല്‍ ആപ്പിലെ ക്യാമറ ഓണ്‍ ചെയ്ത് സംഘം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യും. മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലായി ഇതു പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.

കടുവ (പെരിയാര്‍ കടുവ സങ്കേതം ജീവനക്കാരന്‍ വിഷ്ണു പകര്‍ത്തിയ ചിത്രം)- (കേരള വനംവകുപ്പ്)
നാലാം ദിവസം: ഓരോ കണക്കെടുപ്പ് സംഘങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കിയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യഭാഗത്തായി സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങളുടെ എണ്ണവും മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നേര്‍ പാത അഥവാ ട്രാന്‍സെക്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ട്രാന്‍സെക്ടില്‍ 400 മീറ്റര്‍ ഇടവിട്ട് വൃത്താകൃതിയിലും ചതുരാകൃതിയിലും 12 സാമ്പിള്‍ പ്ലോട്ടുകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തില്‍ സാമ്പിള്‍ പ്ലോട്ടുകള്‍ മാര്‍ക്കു ചെയ്തു കഴിയുന്നതോടെ അന്നത്തെ സര്‍വ്വേ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി അവര്‍ ടെന്റുകളിലേക്കു മടങ്ങും. അഞ്ചാം ദിവസം: അഞ്ചാം ദിവസം സർവേ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമമാണ്. കാരണം തലേ ദിവസം ട്രാന്‍സെക്ടില്‍ സാമ്പിള്‍ പ്ലോട്ടുകള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഒവിവാക്കുന്നതിനാണ്. മനുഷ്യ സാന്നിധ്യമൊന്നുമില്ലാതെ കാടിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വന്യമൃഗങ്ങള്‍ തലേദിവസം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ ട്രാന്‍സെക്ടില്‍ എത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബ്രീത്തിംഗ് സമയമാണ് അഞ്ചാം ദിവസം. അതിനാണ് ഒരു ദിവസം സര്‍വ്വേ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം ദിവസം ഒരു സീറോ ആക്ടിവിറ്റി ദിവസം എന്നു പറയാം.
പി പി പ്രമോദ് ഐഎഫ്എസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന കടുവാ സെൻസസ് (കേരള വനംവകുപ്പ്)
ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് ദിവസങ്ങള്‍: അഞ്ചാം ദിവസം വിശ്രമമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വ്വേ സംഘാംഗങ്ങള്‍ രണ്ടു കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രാന്‍സെക്ടിലെത്തി കടുവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ അടയാളങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. വന്യ ജീവികളെ നേരിട്ടു കാണുകയാണെങ്കില്‍ അവയുടെ ഫോട്ടോകള്‍ പ്രത്യേക ആങ്കിളുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. ആങ്കിള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് കോമ്പസ്, ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള റേഞ്ച് ഫൈന്‍ഡര്‍ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സര്‍വ്വേ സംഘത്തിന്റെ പക്കല്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ എം സ്‌ട്രൈപ്‌സ് എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ട്രാന്‍സെക്ടിലെത്തി 2 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം അങ്ങോട്ടു നടന്നു വന്യ ജീവികളുടെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ അടയാളങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ആപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. തിരികെ വരുമ്പോള്‍ ഈ ട്രാന്‍സെക്ടരില്‍ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ 12 സാമ്പിള്‍ പ്ലോട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സര്‍വ്വേ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണമാണ്. ഈ സാമ്പിള്‍പ്ലോട്ടുകളില്‍ ആറ് എണ്ണത്തില്‍ നിന്ന് സസ്യങ്ങളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള കരിയിലകള്‍, മണ്ണിലടിഞ്ഞിട്ടുള്ള സസ്യജാലങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങള്‍ കൂടി ശേഖരിക്കുന്നു. മറ്റ് 6 പ്ലോട്ടുകളില്‍ മൃഗങ്ങളുടെ വിസര്‍ജ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കും.

ഓരോ വിസര്‍ജ്യങ്ങളും എന്തിന്റേതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള വിശദമായ പരിശീലനം ആദ്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിനാല്‍ വിസര്‍ജ്യം ഏതു മൃഗത്തിന്റേതെന്നത് സര്‍വ്വേ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായിരിക്കും. മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സര്‍വ്വേ പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. അത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സര്‍വ്വേ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ക്യാമ്പ് ഓഫിസുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഇത്തരത്തില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും ഓരോ വനം റേഞ്ചുകളായി തിരിച്ച് ബ്ലോക്ക് നമ്പരിട്ട് കേരളത്തിലെ ഒന്നാകെ ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കിലാക്കി ദേശീയ കടുവാ സംരക്ഷണ അതോറിട്ടിക്ക് കൈമാറുന്നു. പിന്നീട് ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെഹ്‌റാഡ്യൂണിലെ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കയച്ച് അവര്‍ ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

അടുത്ത ഘട്ടം കാമറ ഘടിപ്പിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം

8 ദിവസത്തെ ഒന്നാം ഘട്ട സർവേ പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടം ക്യാമറകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണമാണ്. കടുവാ സങ്കേതങ്ങളും അതിനോടു ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്നതുമായ വന പ്രദേശങ്ങളില്‍ കടുവകളുടെ സഞ്ചാര പഥങ്ങളില്‍ വിപരീത ദിശകളില്‍ ആയിരക്കണക്കിനു ക്യാമറകള്‍ മരങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ച് കടുകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 30 ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സര്‍വ്വേ നടത്തുന്നത്.

കടുവാ സെൻസസ് (കേരള വനംവകുപ്പ്)

നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കടുവ ഗ്രിഡുകളില്‍ രണ്ടു ക്യാമറകള്‍ വീപരീത ദിശകളില്‍ അല്പം ചരിച്ചാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ 1860 കടുവ ഗ്രിഡുകളാണ് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഗ്രിഡിന് 2 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് വിസ്തീര്‍ണം. 2026 ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ക്യാമറ സര്‍വ്വേ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കടുവകളുടെ എണ്ണം ഔദ്യോഗികമായി ദേശീയ കടുവാ സംരക്ഷണ അതോറിട്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക. ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

KERALA TIGER CENSUS UPDATE
INDIA TIGER POPULATION COUNT
FOREST DEPARTMENT WILDLIFE SURVEY
TIGER CONSERVATION AUTHORITY INDIA
KERALA TIGER CENSUS SURVEY

