തിരുനാവായ കുംഭമേളയിൽ അനിശ്ചിതത്വം; നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സ്റ്റോപ്പ് മെമൊ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
സ്റ്റോപ്പ് മെമൊ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കലക്ടർ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സുതാര്യമായ നിലപാടല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും സംഘാടകനായ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി മഹാരാജ് ആരോപിച്ചു.
Published : January 16, 2026 at 8:18 PM IST
മലപ്പുറം: തിരുനാവായ കുംഭമേളക്ക് അനുമതി വൈകുന്നുവെന്ന് പരാതി. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തുപരമായ ഉത്തരവ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സംഘാടകൻ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി മഹാരാജ്. വാചിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്നാണ് സംഘാടകൻ ആരോപിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കുംഭമേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ചില അനുമതികള് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടകർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം പറഞ്ഞ് അനുമതി വൈകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അനുമതി തരാമെന്നും തിരക്ക് കഴിയട്ടെയെന്നും കലക്ടറുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നീട് അധികൃതർ എത്തി യഞ്ജ ശാല നിർമാണത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമൊ നൽകി. സുരക്ഷ മുൻ നിർത്തിയാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമോയെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്നാൽ നിലവിൽ കാര്യങ്ങള് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നും സ്വാമി പറയുന്നു.
''മാഘ സ്നാനം ഏതൊരു ഹിന്ദുവിൻ്റെയും ഭരണഘടനാ പരമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ്. മാഘം ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ച പോലെ അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെ നടക്കണം'' - മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റോപ്പ് മെമൊ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കലക്ടർ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സുതാര്യമായ നിലപാടല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻ്റ് ക്വാട്ടയിൽ പാസായ ഐഎഎസ് ആണോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും സ്വാമി വിമർശിച്ചു. നേരത്തെയും ഇതേ നിലപാടായിരുന്നു കലക്ടർ സ്വീകരിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ എതിർപ്പുകളുണ്ട്.
50000 വരെ ആളുകള് വരുന്ന മേളയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്റ്റോപ്പ് മെമൊ ഉടൻ പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം കുംഭമേളയ്ക്കായി ആരംഭിച്ച നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ നിർത്താനുള്ള സ്റ്റോപ് മെമ്മോയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം തിയതി വില്ലേജ് ഓഫിസർ നേരിട്ടെത്തി കൈമാറിയത്. പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് യജ്ഞശാല ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കായി വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്താണ് താൽക്കാലിക പാലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഭാരതപ്പുഴ കയ്യേറുകയും അനുമതിയില്ലാതെ പാലം നിർമിക്കുകയും പുഴയിലേക്ക് ജെസിബി ഇറക്കി പുഴ നിരപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമൊയിൽ പറയുന്നത്. കുംഭമേളയിലെ താൽക്കാലിക നിർമാണങ്ങൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റവന്യു വകുപ്പ് നോട്ടിസാണ് നിലവിലുള്ളത്.
Also Read: തമിഴരുടെ വീരവിളയാട്ട്... 3,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും അറിയാം..