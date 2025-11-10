ETV Bharat / state

ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന് അടിമ: സ്വന്തം വീടിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത് 14-കാരൻ; രക്ഷിതാക്കളെ പേടിച്ച് കെട്ടുകഥ മെനഞ്ഞു

ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപം നിർത്തിയ ഒരു വെള്ള കാറിൽ നിന്ന് വെടിവെപ്പ് നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു

Kerala Teen Fires Air Gun at Home
വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ വീട്, പിടിച്ചെടുത്ത എയർഗൺ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ഉപ്പളയിൽ സ്വന്തം വീടിന് നേരെ വെടിവെച്ച് പതിനാലുകാരൻ. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ചതെന്ന് മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് കുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഉപ്പള ഹിദായത്ത് നഗറിലെ പ്രവാസിയായ അബൂബക്കറിൻ്റെ വീടിന് നേരെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. അബുവിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമാണ് വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. സംഭവ സമയത്ത് 14 കാരൻ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാറിൽ എത്തിയ നാലം​ഗ സംഘം വെടിയുതിർത്തെന്നായിരുന്നു കുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലെ സിസിടിവി ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു.

വെടിവെപ്പിൽ വീടിൻ്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപം നിർത്തിയ ഒരു വെള്ള കാറിൽ നിന്ന് വെടിവെപ്പ് നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

Kerala Teen Fires Air Gun at Home
തകര്‍ന്ന ജനല്‍ ചില്ലുകള്‍ (ETV Bharat)

സംഭവം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത പൊലീസ്, ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും വീട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഫോറൻസിക് തെളിവുകളും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവസമയത്ത് ഒരുവാഹനവും വന്നതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശേഖരിച്ച തെളിവുകളിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുട്ടി സ്വയം വെടിയുതീർത്തതാണെന്ന് പൊലീസിനോട് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗെയിമിന് അടിമപ്പെട്ട് ചെയ്തത്

കുട്ടി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന് അടിമയാണെന്നും ഗെയിമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വയം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ സമയം വീട്ടുകാർ പുറത്തുപോയതിനാൽ, അവർ തിരിച്ചുവന്നാൽ വഴക്ക് പറയുമെന്ന പേടിയിൽ കുട്ടി സ്വയം കെട്ടുകഥ മെനയുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയിൽനിന്ന് തോക്കും തിരകളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് തോക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്താണ് പ്രചോദനമായതെന്നുമുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ബി വി വിജയ ഭരത് റെഡ്‌ഡി യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാസർകോട് എഎസ്‌പി ഡോ. നന്ദഗോപൻ എം ഐപിഎസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്‌പെക്ടർ അജിത്ത് കുമാർ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐമാരായ ഉമേഷ്, വൈഷ്ണവ്, രാമചന്ദ്രൻ, ശബരികൃഷ്ണൻ, അജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘത്തിൻ്റ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വന്നത്.

Also Read: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ: എൽഡിഎഫ് 93 വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രമുഖ നേതാക്കൾ മത്സരരംഗത്ത്

TAGGED:

AIR GUN
ONLINE GAME ADDICTION
KERALA POLICE
KERALA TEEN FIRES AIR GUN AT HOME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.