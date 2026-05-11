സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ കനക്കുന്നു; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Published : May 11, 2026 at 8:02 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുംചൂടിന് ആശ്വാസമായി വീണ്ടും വേനൽമഴ കനക്കുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പായി യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് മഴമുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ ഒറ്റദിവസം 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ വേനൽമഴക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത തുടരണം.
ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യത
തെക്കൻ തീരം മുതൽ ലക്ഷദ്വീപ് വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദപാത്തിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ ശക്തമായത്. മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടിമിന്നൽ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറണം. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ നിർത്തിയിടരുത്. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക. ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികളെ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ വെളിയിൽ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ ടെറസിലോ മുറ്റത്തോ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകരുത്.
അൾട്രാവയലറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്
വേനൽമഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പകൽസമയത്ത് പലയിടത്തും കൊടുംചൂട് തുടരുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചിക അപകടകരമായ നിലയിലെത്തിയതിനാൽ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേക കരുതൽ സ്വീകരിക്കണം. വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സുരക്ഷാമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. പകൽ 11 മുതൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
ഉയർന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതത്തിനും സൂര്യാതപത്തിനും കാരണമാകാം. അതിനാൽ നിർജലീകരണം തടയാൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധജലം കൈയിൽ കരുതണം. ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാപ്പിയും ചായയും പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. അയഞ്ഞ ഇളംനിറത്തിലുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ചൂട് പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും ഉയർന്ന താപനില തുടരും.
ജാഗ്രത നിർദേശം
കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ നിലവിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കില്ല. എങ്കിലും ശക്തമായ തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചു. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം. മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകടം ഒഴിവാക്കും. കടൽത്തീരത്തേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. അതേസമയം തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, കന്യാകുമാരി മേഖലകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കി. മഴക്കെടുതികൾ നേരിടാൻ റവന്യു വകുപ്പ്, പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന എന്നിവരോട് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.
