ചൂടിന് ആശ്വാസമായി വേനൽമഴയെത്തുന്നു; പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെ 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : May 1, 2026 at 9:36 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂടിന് ആശ്വാസമായി വേനൽമഴ വരുന്നു. പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കനത്ത ചൂടിൽ വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പുതിയ പ്രവചനം. സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കനത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്.
യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപനം
നിലവിൽ നാല് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് അലർട്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കുടയോ റെയിൻകോട്ടോ കരുതണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ അപകടകാരിയായതിനാൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം. വെളി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും നിർദേശമുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഉച്ചസമയത്ത് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പോകരുത്.
ചൂടിന് ശമനം
പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേനൽമഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ ചൂടിന് നേരിയ ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഉയർന്ന താപനില കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കൊടും ചൂടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ജലാശയങ്ങൾ പലതും വറ്റി വരണ്ടു. കാർഷിക മേഖലയെയും വേനൽ ബാധിച്ചു. നിരവധി കൃഷികൾ നശിച്ചു. വേനൽമഴ എത്തുന്നതോടെ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് താത്കാലിക പരിഹാരമാകും. മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. കടലിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത്. തീരദേശവാസികളും ശ്രദ്ധിക്കണം.
വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ജില്ല കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകളോട് സജ്ജരായിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
കുട്ടികളും പ്രായമായവരും കൂടുതൽ സമയം വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വേനൽമഴയ്ക്കൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പും മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണം. വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യമായി ആശുപത്രി സന്ദർശനം നടത്തരുത്.
