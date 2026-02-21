ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വേനൽമഴയെത്തും; കൊടുംചൂടിന് ആശ്വാസം, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

സമുദ്രത്തിലെ ന്യൂനമർദമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണം; വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചൂട് തുടരും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പുറംതൊഴിലാളികൾക്ക് 12 മുതൽ 3 വരെ വിശ്രമം അനുവദിക്കണം.

Representative image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 7:24 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മധ്യ, തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് മുതൽ വേനൽമഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദമായി മാറിയതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിതീവ്രമായ യുവി രശ്മികളുടെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്തുന്ന മഴ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരാശ്വാസമാണ് നൽകുക.

വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കനത്ത ചൂട് തന്നെ തുടരുവാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് താപനില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ പകൽ 12 മുതൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് വരെ പുറംതൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമായും വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്ന നിർദേശം സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ വടക്കൻ കേരളത്തിലും വേനൽമഴ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യാഘാത മുന്നറിയിപ്പുകൾ തുടരും.

ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത

വേനൽമഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതും മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. സുരക്ഷിതമായി വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാനും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വീടിന് വെളിയിൽ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ്

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സമാനതകളില്ലാത്ത ഉഷ്ണതരംഗമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ജലാശയങ്ങൾ വറ്റിവരളുകയും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മഴ വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഇടുക്കി, വയനാട് തുടങ്ങിയ മലയോര ജില്ലകളിലെ കാപ്പി, ഏലം, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകൾക്കും വരൾച്ച നേരിടുന്ന റബ്ബർ, നെൽ കർഷകർക്കും വേനൽമഴ പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്നതാണ്.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ

മഴ ലഭിച്ചാലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം വർധിക്കുന്നതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് കടുത്ത അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനായി ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിക്കുന്നു. കുടിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വേനൽമഴയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്കും എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങിയ കൊതുക് ജന്യ രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വീടും പരിസരവും ശുചിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ തൊപ്പിയോ കുടയോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

