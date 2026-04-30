കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി വേനൽമഴ വരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
Published : April 30, 2026 at 6:49 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കടുത്ത ചൂടിൽ വെന്തുരുകുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഉയർന്ന താപനിലയ്ക്ക് ഇതോടെ താത്കാലിക ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടെയുള്ള ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും.
ചൂടിന് ആശ്വാസം
സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോഡ് ചൂടാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മിക്ക ജില്ലകളിലും താപനില ശരാശരിയേക്കാൾ വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ താപനില വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചു. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം വെയിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. വേനൽമഴ എത്തുന്നതോടെ താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകും.
തെക്കേ ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ എത്തുന്നത്. കർഷകർക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് വേനൽമഴ മികച്ച പരിഹാരമാകും. കാർഷിക ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ മഴ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കും. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കുന്നത് നാടിന് ആശ്വാസമാകും. അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിലും ഇത് മികച്ച ഗുണം ചെയ്യും.
കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
വേനൽമഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മീൻപിടിത്തത്തിന് പോകുന്നവർ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ തിരമാലകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മലയോര മേഖലകളിലും മണിക്കൂറുകളോളം ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് വിഭാഗങ്ങൾ സജ്ജരായിരിക്കാൻ ഉന്നതതല നിർദേശമുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് മാറണം. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതും വളരെ അപകടകരമാണ്. ജനാലകളും വാതിലുകളും കൃത്യമായി അടച്ചിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
മഴ ലഭിക്കുമെങ്കിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചൂട് തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. ദാഹമില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അയഞ്ഞ പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആശ്വാസം നൽകും. കൂളിങ് ഗ്ലാസ്, തൊപ്പി എന്നിവ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. ചൂട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം തുടങ്ങിയ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ എത്തി ചികിത്സ തേടണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വിവിധ സ്ഥാനാർഥികളും വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. ഇതിന് പുറമെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സമയക്രമത്തിലും സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേനൽമഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊതുകുകൾ പെരുകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണം. വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത തുടരണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
