കൊടും ചൂടിന് ഒടുവിൽ ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വേനൽ മഴ എത്തും

ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. അതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വേനൽ മഴ എത്തും (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 6:56 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കൊല്ലം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന വേനൽ മഴ താപനില ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

മിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും
ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. അതിനാൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് ശക്തമായ ചൂട് തുടരുമ്പോഴും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴ അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും. എന്നാൽ മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം വർധിക്കുന്നത് പുഴുക്കവും ചൂടും കൂടാൻ ഇടയാക്കും. ഇടിമിന്നൽ ജീവന് ഭീഷണിയായതിനാൽ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറണം.

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മുൻ മാസങ്ങളിൽ കാര്യമായ മഴ ലഭിക്കാത്തത് കാർഷിക മേഖലയെയും കുടിവെള്ള വിതരണത്തെയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. ഡാമുകളിൽ അടക്കം ജലനിരപ്പ് താഴുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വേനൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് നാടിനാകെ വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം
കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വേനലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ എത്തിയതോടെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സൂര്യാതപം, സൂര്യാഘാതം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പകൽ 11 മുതൽ വൈകീട്ട് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പും നിർദേശിച്ചു.

ചൂട് കനക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. ദാഹം ഇല്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾ, മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇളം നിറത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രത
അതേസമയം വേനൽ മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ വാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കടലിൽ പോകുന്നവർ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പിന്തുടരണം.

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും നൽകുന്ന ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വേനൽ മഴ എത്തുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ശക്തമായ വേനലിൽ വലയുന്ന ജനതയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ മഴ വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിയോട് കൂടിയ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കും. പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീടിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സമയത്തിൽ ലേബർ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും നേരിട്ട് വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിയിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read:- തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപനം; ഭഗവതിമാർ ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയും

