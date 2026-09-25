ഇഎസ്എ കരട് വിജ്ഞാപനം: 33 വില്ലേജുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം
ഇഎസ്എ ആയി കേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാല് വില്ലേജുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന നിർദേശം
Published : September 25, 2026 at 6:15 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഏഴാമത്തെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശ (ഇഎസ്എ) കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽനിന്ന് 33 വില്ലേജുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേരളം. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 131 വില്ലേജുകളിൽ നിന്നാണ് ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒഴിവാക്കുന്നത് 33 വില്ലേജുകൾ
ഇഎസ്എ ആയി കേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാല് വില്ലേജുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന നിർദേശം. കൂടാതെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 51 വില്ലേജുകളിൽ പകുതിയിലേറെയും പട്ടികയിൽനിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവാക്കേണ്ട വില്ലേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്ന് നടത്തുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
ജൂലൈ 27ന് ഇറക്കിയ കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് പരിസ്ഥിതി സെക്രട്ടറി എം.ജി രാജമാണിക്യം ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും താനും പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു.
പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിൽ വരുന്ന വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം 98 ആക്കി ചുരുക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇതോടെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ വിസ്തീർണം 9993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽനിന്ന് 8590 ആയി കുറയും. ജനവാസ, കൃഷി മേഖലകളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങളിലെ അവ്യക്തത നീക്കാനുള്ള കേഡസ്ട്രൽ ഭൂപടവും പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഷേപ്പ് ഫയലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തുടർച്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരായുള്ള വാദമുഖങ്ങളും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ
ഏലമലക്കാടുകൾ, തോട്ടഭൂമി, ജനവാസപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടയഭൂമി, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇഎസ്എ പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ നിയമസംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ഥലപരമായ തുടർച്ച ആവശ്യമില്ലെന്നും ഒഴിവാക്കിയ സ്ഥലങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിലോല പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നിലപാട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചോ എന്ന് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേ വ്യക്തമാകൂ.
അതേസമയം പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ സമഗ്രമായി പഠിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമേ വിജ്ഞാപനം അന്തിമമാക്കാവൂ എന്ന് കേരള ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ (കെഎൽസിഎ) കോഴിക്കോട് അതിരൂപത ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും എന്നാൽ തലമുറകളായി മലയോര മേഖലയിൽ താമസിക്കുകയും കൃഷി ഉപജീവനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും ജീവൽസുരക്ഷയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെഎൽസിഎ പ്രതിനിധി മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോ. വിൻസെൻ്റ് അറക്കൽ പറഞ്ഞു.
വനഭൂമിയും ജനവാസ മേഖലകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ മാപ്പിങ് പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം സമയപരിധി നീട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയോര ജനത. വനഭൂമി, കൃഷിയിടങ്ങൾ, റവന്യൂ ഭൂമി എന്നിവ പ്രത്യേകമായി വേർതിരിച്ച് അതിർത്തികൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. നേരത്തേ സമർപ്പിച്ച മാപ്പുകൾ പുനഃപരിശോധിച്ചുള്ള മാപ്പിങ്, ജിയോ കോ-ഓർഡിനേറ്റ്സ് എന്നിവ വഴി ശാസ്ത്രീയ അതിർത്തി നിർണയം നടത്താൻ കൂടുതൽ സമയം അനിവാര്യമാണെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കൃത്യമായ അതിർത്തി തിരിക്കൽ പൂർത്തിയാകാത്തത് മലയോര കർഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും അറിയിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇതിനകം ഒട്ടേറെപ്പേർ ആക്ഷേപങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള സമയവും ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിഭൂമിയെയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി വനഭൂമി മാത്രം പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയായി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അന്തിമ വിജ്ഞാപനം എന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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