തായ്ക്വാണ്ടോ മത്സരത്തിനിടെ വിദ്യാര്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു, റഫറിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി കുടുംബം
വിദ്യാര്ഥിയെ എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് അടിയന്തരമായി കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.
Published : August 10, 2026 at 4:33 PM IST
തൃശൂർ: സി.ബി.എസ്.ഇ സൗത്ത് സോൺ തായ്ക്വാണ്ടോ മത്സരത്തിനിടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തൃശൂർ പെരുമ്പിലവ് അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ ഫൈസ് അബ്ദുൾ ജലാലിനാണ് (17) മത്സരത്തിനിടെ തലച്ചോറിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. കുട്ടിയെ എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് അടിയന്തരമായി കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.
നിലവിൽ എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ് കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ തുടരുന്നത്. കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവവും കട്ടപിടിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിനിടയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം. എതിർ മത്സരാർത്ഥി കായിക നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് ഫൈസിനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
റഫറിയുടെ വീഴ്ചയോ? അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കുടുംബം
മത്സരത്തിനിടയിൽ എതിരാളി കായിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പെരുമാറിയതാണ് മകൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഫൈസിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. മത്സരത്തിനിടെ എതിർ താരം തുടർച്ചയായി ഫൗൾ പ്ലേ തുടർന്നപ്പോൾ, മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ ഫൈസ് തന്നെ റഫറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച റഫറി ഈ അഭ്യർഥന അവഗണിക്കുകയോ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെടുകയോ ചെയ്തില്ല. ഈ അനാസ്ഥയുടെ മറവിൽ എതിരാളി ഫൈസിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ മാരകമായി ചവിട്ടുകയായിരുന്നു. ചവിട്ടേറ്റ നിമിഷം തന്നെ ഫൈസ് ബോധരഹിതനായി റിങ്ങിലേക്ക് വീണു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.
നീതിക്കായി സി.ബി.എസ്.ഇ ചെയർമാന് പരാതി
കളിക്കളങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കളിനിയമങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് മത്സരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഫൈസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കള് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. റഫറിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയ്ക്കും നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനത്തിനുമെതിരെ ഫൈസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സി.ബി.എസ്.ഇ ചെയർമാന് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു കായികതാരത്തിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കിയ ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് കായികപ്രേമികളുടെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും ആവശ്യം. കളിക്കളത്തിൽ വീണുപോയ ഫൈസ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രാർഥനയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാടൊന്നാകെ.
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