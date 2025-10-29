മരിച്ചവർ ഇനി വോട്ടിനെത്തില്ല, ഇരട്ട വോട്ടും വെട്ടും; എസ്ഐആറിൽ തീവ്ര നീക്കവുമായി കേരളവും
വോട്ടർമാർ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ട എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല എന്ന് വോട്ടർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം
കോഴിക്കോട്: സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കാൻ തീവ്ര നടപടി ആരംഭിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്ക് (ബിഎൽഒ) പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 30, 31 തിയതികളിലാണ് പരിശീലന പരിപാടി.
വോട്ടർ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പല തവണ വീടുവീടാന്തരം ബിഎൽഒമാർ കയറിയിറങ്ങേണ്ടിവരും. വോട്ടറെ നേരിൽ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ പ്രക്രിയ തുടരുമെന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായും ബിഎൽഒമാർ പറയുന്നു. 6300 ബിഎൽഒമാരെ കൂടുതലായി നിയമിക്കാനാണ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ (സിഇഒ) നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ
2002 ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആണെങ്കിൽ വോട്ടറുടെ പേര്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമ്പർ, വിലാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ ഫോം ലഭിക്കുക. പട്ടികയിലെ പാർട്ട് നമ്പർ, ബൂത്തിൻ്റെ പേര്, നിയമസഭാ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, സംസ്ഥാനം എന്നിവ ഫോമിൽ മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അതിൽ വോട്ടറുടെ പഴയഫോട്ടോയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനുസമീപം പുതിയ ഫോട്ടോ പതിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടാകും ജനന തീയതി, ആധാർ നമ്പർ, മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ, മാതാപിതാക്കളുടെയും ജീവിതപങ്കാളിയുടെയും പേരുകളും വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമ്പർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇന്ത്യയിൽ 1987 ജൂലൈ ഒന്നിനു മുൻപു ജനിച്ചവർ, 1987 ജൂലൈ ഒന്നിനും 2004 ഡിസംബർ 2നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ, 2004 ഡിസംബർ 2നുശേഷം ജനിച്ചവർ എന്നീ കോളങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നു ശരിയിടണം. 2002 ലെ എസ്ഐആർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ നേരത്തേ കമ്മിഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അനുബന്ധ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. 2002 ജനുവരി ഒന്നാണ് കേരളത്തിൽ എസ്ഐആർ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ യോഗ്യതാ തീയതി എന്നു കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇരട്ട വോട്ടും പൗരത്വവും
വോട്ടർമാർ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ട എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല എന്ന് വോട്ടർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം. നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെന്ന സത്യവാങ്മൂലമാണ് നൽകേണ്ടത്. ഇരട്ട വോട്ടും അതിലേറെ വോട്ടും ഇതിലൂടെ തടയാൻ കഴിയും. സത്യവാങ്മൂലം നൽകുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ തുടർ നിയമനടപടികളും വോട്ടർക്കെതിരെ കർശനമായിരിക്കും.
പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ അടുത്ത കടമ്പ. വിദേശത്തു ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിൽനിന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് രേഖ ഹാജരാക്കണമെന്നു മാതൃകാ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾക്കു ജനിച്ചതു വഴിയോ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയോ പൗരത്വം ലഭിച്ചവരാണെങ്കിൽ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമർപ്പിക്കണം. മറ്റൊരു രാജ്യത്തെയും പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.
കേരളത്തിൽ എസ്ഐആർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം എല്ലാ ജില്ലകളിലും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ കലക്ടർമാർക്കു നിർദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യമിട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എസ്ഐആർ സംബന്ധിച്ച ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉടനടി ആരംഭിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.
ഈ ഡെസ്ക്കുകൾ രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയും ആവശ്യമെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. കോളജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും 2 മുതൽ 5 വരെ എസ്ഐആർ അംബാസഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വോട്ടർ റജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
വിഷയങ്ങളിൽ അവബോധം നൽകാൻ നിയോഗിക്കും. ഇവർ ബിഎൽഒമാരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കും. അതേ സമയം എസ്ഐആറിനോട് എതിർപ്പ് അറിയിച്ച ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്ന, വോട്ടർ പട്ടിക പൂർണമായും പരിശോധിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തീവ്രമായ നടപടിക്രമമാണ് എസ്ഐആർ. അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മരിച്ചവർ, ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവർ, സ്ഥലപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർ, അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഇതോടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അർഹതയുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും പേരുകൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
2002-2004 കാലയളവിൽ അവസാനമായി നടന്ന തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലെ രേഖകൾ താരതമ്യം ചെയ്തായിരിക്കും പുതിയ എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കുക. പുതിയ ഫോം വഴി പൗരത്വത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (ബിഎൽഒ) ഓരോ വീട്ടിലും നേരിട്ടെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും വോട്ടർമാരെക്കൊണ്ട് ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും.
ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്കും, തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ അനർഹരോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കും പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം നൽകും. ലഭിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുക.
