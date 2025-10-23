ETV Bharat / state

കാണികളിൽ ചങ്കിടിപ്പ്; ഷിജോയുടെ കൈപിടിച്ച് കബഡിയിൽ സ്വർണ നേട്ടവുമായി പാലക്കാട്

വർഷങ്ങളായി കാസർകോട് ജില്ലയുടെ കുത്തകയായിരുന്ന കബഡിയിൽ, ഇത്തവണത്തെ ജൂനിയർ ഫൈനൽ മത്സരം കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും തമ്മിലുള്ള പൊടിപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് വേദിയായത്

alakkad wins gold in Kabaddi competition at the State School Meet
കബഡി പാലക്കാട് ടീം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജി നന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ജൂനിയർ വിഭാഗം മത്സരങ്ങളുടെ ആരവമായിരുന്നു. ഖോ-ഖോ, ജൂഡോ, തായ് ക്വോണ്ടോ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കബഡി മൈതാനത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു.

ബഡിയിൽ സ്വർണ നേട്ടവുമായി പാലക്കാട് (ETV Bharat)

വർഷങ്ങളായി കാസർകോട് ജില്ലയുടെ കുത്തകയായിരുന്ന കബഡിയിൽ, ഇത്തവണത്തെ ജൂനിയർ ഫൈനൽ മത്സരം കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും തമ്മിലുള്ള പൊടിപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് വേദിയായത്.

അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞ കബഡി ഫൈനലിൽ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ താരത്തിളക്കത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട ഷിജോ എന്ന റൈഡറാണ് പാലക്കാടിന് സ്വർണം നേടിക്കൊടുത്തത്. ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ കോഴിക്കോട് ടീമിനെതിരെ റൈഡറായി ഇറങ്ങിയതോടെ ഷിജോ കാണികളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി.

alakkad wins gold in Kabaddi competition at the State School Meet
കബഡി മത്സരത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

തമിഴിൽ അലറിയും നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയും കളിക്കളത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന ഷിജോ, പല തവണ പൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ച എതിരാളികളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്നും കുതറി മാറി സ്വന്തം ടീമിൻ്റെ ലീഡ് ഉയർത്തി. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ശക്തമായ ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിക്കാൻ പരിക്കിൻ്റെ വക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടും ഷിജോയുടെ പോരാട്ടം തുടർന്നു. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിക്കാൻ പാലക്കാടിൻ്റെ അഭിമന്യുവായി ഷിജോ തുടരെ തുടരെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ചു. ഷിജോയുടെ പ്രകടനമാകട്ടെ എതിർ ടീമിനെപ്പോലും ആകർഷിച്ചു.

alakkad wins gold in Kabaddi competition at the State School Meet
കബഡി മത്സരത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

ഒടുവിൽ, തീപാറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 14 പോയിൻ്റിൻ്റെ വ്യക്തമായ ലീഡോടെ പാലക്കാട് സ്വർണ നേട്ടം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഷിജോയെ കൂട്ടുകാർ സന്തോഷം കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി.

alakkad wins gold in Kabaddi competition at the State School Meet
പാലക്കാട് ടീമിനെ സ്വര്‍ണ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഷിജോയെ കൂട്ടുകാര്‍ എടുത്തുയര്‍ത്തുന്നു (ETV Bharat)

അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കായികമേളയിലേക്ക്

തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശമായ മേനാംപാറ, ഭഗവതിപ്പാറ സ്വദേശിയാണ് ഈ മിന്നും താരം. മേനാംപാറ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഷിജോ. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കബഡി കളിയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഫൈനൽ വേദിയിൽ എത്തിച്ചത്.

കൂലിപ്പണിക്കാരായ അച്ഛൻ മാർട്ടിൻ പുഷ്പരാജും അമ്മ ലിമ കാതറിനും മകൻ്റെ കബഡി കമ്പത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. പരിമിതികൾക്കിടയിലും മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഈ പിന്തുണയാണ് ഇന്ന് ഷിജോയെ സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവായി കബഡി മൈതാനത്ത് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നത്.

alakkad wins gold in Kabaddi competition at the State School Meet
കബഡി മത്സരത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

ജൂനിയർ ബോയ്സ് കബഡിയിലെ ഫൈനൽ ടീമംഗങ്ങൾ

കോഴിക്കോട്
ഹരി, സെൻ്റർ
സധൈ, റൈറ്റ് കോർണർ
മിൻഹജ്, റൈറ്റ് കവർ
നിതിൻ, റൈറ്റ് കോർണർ സപ്പോർട്ട്
സൂര്യ, ലെഫ്റ്റ് കോർണർ
ജുമൈൽ, ലെഫ്റ്റ് കവർ
നവനീത്, ലെഫ്റ്റ് കോർണർ സപ്പോര്‍ട്ട്

പാലക്കാട്‌
ഷിജോ, റൈഡർ
നിതിൻ, റൈറ്റ് കവർ
അബിൻ, റൈഡർ
മിൻ്റേ, ഡിഫെൻഡർ
റെൻസോ, ഡിഫെൻഡർ
ശ്യം - റൈഡർ
വിഷ്ണു-ആൾ റൗണ്ടർ
Also Read: മെസ്സി വന്നതു കൊണ്ടായോ, കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കണ്ടേ? കളിക്കളത്തിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താന്‍ മീന്‍ വിറ്റും ആക്രിപെറുക്കിയുമൊരു നാട്

TAGGED:

KERALA STATE SPORTS MEET
SCHOOL SPORTS MEET
KABADI COMPETITION
SPORTS MEET
PALAKKAD WINS GOLD IN KABADDI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.