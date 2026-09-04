കൗമാര കായിക മാമാങ്കം കോഴിക്കോട്; ആതിഥ്യമരുളുന്നത് 11 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം
പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്കൂൾ കായിക മാമാങ്കം ഒളിംപിക്സ് മാതൃകയിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
Published : September 4, 2026 at 1:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: കൗമാര കായിക കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടവേദിയായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് (സ്കൂൾ ഒളിംപിക്സ്) ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് ആതിഥ്യമരുളും. ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 29 വരെയാണ് മേള നടക്കുകയെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ഷിബു ആർ എസ് അറിയിച്ചു. പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന കായിക മേള മലബാറിൻ്റെ കായിക തലസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നത്.
സ്വാഗതസംഘ രൂപീകരണം പ്രോവിഡൻസ് കോളജിൽ
കായികമേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായുള്ള സ്വാഗതസംഘ രൂപീകരണ യോഗം ഒക്ടോബർ 6ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസിൽ വച്ച് നടക്കും. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ നിർവഹിക്കും. ജനപ്രതിനിധികളും കായിക പ്രേമികളും അധ്യാപകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.
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എൻഐടിയും മെഡിക്കൽ കോളജും പ്രധാന വേദികൾ
10,000ത്തിലധികം വരുന്ന കായിക പ്രതിഭകളെ വരവേൽക്കാൻ വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നഗരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കായികമേളയുടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങൾക്കായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (NIT) ഗ്രൗണ്ടും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് സംഘാടകർ പരിഗണിക്കുന്നത്.അണ്ടർ 14, അണ്ടർ 17, അണ്ടർ 19 വിഭാഗങ്ങളിലായി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സവിശേഷ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സും (Inclusive Sports) മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും.
കൗമാര മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും സ്വർണ്ണക്കപ്പും
1956-ലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും നടന്നതുപോലെ ഒളിംപിക്സ് മാതൃകയിലാണ് ഇത്തവണയും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് നേടുന്ന ചാമ്പ്യൻ ജില്ലയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള 117.7 പവൻ തൂക്കമുള്ള എവർ റോളിങ് സ്വർണ്ണക്കപ്പാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. 2015-16 അധ്യയന വർഷത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ഇതിനുമുമ്പ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്കും ദേശീയ കായിക മേളയ്ക്കും വേദിയായത്.
പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള തിരികെ എത്തുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് വീണ്ടുമൊരു കായിക ഉത്സവത്തിന് വേദിയാകുകയാണ്. ഒളിംപിക്സ് മാതൃകയിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ മലബാറിൻ്റെ കായിക മുന്നേറ്റത്തിനും വളർന്നുവരുന്ന യുവ പ്രതിഭകൾക്കും വലിയ കരുത്താകും.കായിക പ്രേമികളും വിദ്യാർഥികളും ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തോടെയാണ് കൗമാര കായിക മാമാങ്കത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
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