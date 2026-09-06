സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ; കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ട് വേദിയാകും
നേരത്തെ കണ്ണൂരായിരിക്കും സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ വേദിയെന്ന സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി വേദി മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കോഴിക്കോട് വച്ച് തന്നെ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 6, 2026 at 6:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ കോഴിക്കോട് നടക്കും. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടായിരിക്കും പ്രധാന വേദി. നേരത്തെ കണ്ണൂരായിരിക്കും സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ വേദിയെന്ന സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇത് വലിയ വിവാദത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇനി വേദി മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കായിക മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ആയതിനാലാണ് ഇത്തവണ കായികമേള കോഴിക്കോടേക്ക് മാറ്റിയത്. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പുതിയ ട്രാക്ക് ആണ് ഒരുക്കിയത്. കായിക മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ണൂരിലേതിനേക്കാൾ കോഴിക്കോടാണെന്നും ജനീഷ് ഇന്നലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ അടുത്ത തവണ കണ്ണൂരിനെ പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ പ്രതികരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ സമാപന ദിവസം 2026 ലെ വേദി കണ്ണൂരായിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരിട്ട് എത്തി കായികമേളയുടെ പതാകയും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.
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ഭരണം മാറിയതോടെ ഇത്തവണ കായികമേള കോഴിക്കോട് നടത്താനാണ് പുതിയ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം, മുക്കം റോഡിനോട് ചേർന്ന് ചാത്തമംഗലം കട്ടാങ്ങലിനു സമീപമാണ് എൻഐടി ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിനുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. കൂടാതെ പുതിയ ആധുനിക ട്രാക്കുകളുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തി ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരേസമയം പല മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിനെ പരിഗണിച്ചതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമങ്ങൾ ഏറെ ആവേശത്തിലാണ്.
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