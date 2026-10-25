കായികമാമാങ്കത്തിന് കൊടിയേറുന്നു! 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; ദീപശിഖ തെളിയിക്കാൻ ഒളിമ്പ്യൻ പി.ടി. ഉഷ
ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും
Published : October 25, 2026 at 7:06 AM IST
കോഴിക്കോട്: കായിക ആവേശത്തിന് തുടക്കമിട്ട് 68-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 25, ഞായറാഴ്ച) കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്തെ എൻ.ഐ.ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമാകും. വൈകിട്ട് നാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ മേള ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഒളിമ്പ്യൻ പി.ടി. ഉഷ ദീപശിഖ തെളിക്കും. പ്രധാന വേദി ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുക്കിയ പത്ത് വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.
ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഇന്ന് മത്സരങ്ങളുണ്ടാകില്ല. തിങ്കളാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 26) മുതൽ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളും ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേളയും ആരംഭിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 27) മുതൽ 31 വരെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ
മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്( ഒക്ടോബർ 25 ഞായറാഴ്ച) വൈകിട്ട് നാലിന് ചാത്തമംഗലം എൻ.ഐ.ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിർവഹിക്കും. ഒളിമ്പ്യൻ പി.ടി. ഉഷ ദീപശിഖ തെളിക്കും. മേളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായും പി.ടി. ഉഷ പ്രവർത്തിക്കും. പ്രധാന വേദിയാവുന്നത് എൻ.ഐ.ടി കാലിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ചാത്തമംഗലമാണ്.ആകെ വേദികൾ കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി പത്ത് വേദികൾ ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വിലയിരുത്തി മത്സരസമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കും.
പത്ത് വേദികളിലായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ; വേദികളും ഇനങ്ങളും അറിയാം
മേളയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ കായിക ഇനങ്ങൾക്കായി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കായിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വേദികൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വേദികളും അവിടെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ്..
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എൻ.ഐ.ടി കാലിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ചാത്തമംഗലം: ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 31 വരെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അത്ലറ്റിക്സ്. ഒക്ടോബർ 26-ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ഫുട്ബോൾ, അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ. ഒക്ടോബർ 30 ന് ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരവും നടക്കും. ദേവഗിരി സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ, ഇൻക്ലൂസീവ് ബാഡ്മിൻ്റൺ. ചേവായൂർ പ്രസൻ്റേഷൻ എച്ച്.എസ്.എസ്: പെൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ നടക്കും.
സിൽവർ ഹിൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ നടക്കും. കുന്നമംഗലം എച്ച്.എസ്.എസ്: ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ വടംവലി; ഒക്ടോബർ 26-ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്രിക്കറ്റ്. കൊടിയത്തൂർ പി.ടി.എം എച്ച്.എസ്.എസ്: ഒക്ടോബർ 26, 27 തീയതികളിൽ വുഷു, ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 29 വരെ സോഫ്റ്റ്ബോൾ, ബേസ്ബോൾ; ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ കരാട്ടെ, ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 30 വരെ ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റ ൺ. പെരുവയൽ സെൻ്റ് സേവിയേഴ്സ് യു.പി സ്കൂൾ: ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 28 വരെ നെറ്റ്ബോൾ; ഒക്ടോബർ 26, 27 തീയതികളിൽ ത്രോബോൾ. ആർ.ഇ.സി ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ചാത്തമംഗലം ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 29 വരെ യോഗ മത്സരങ്ങളും നടക്കും.
മേളയിലൂടെ വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. അതേസമയം, മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലും സമയക്രമത്തിലും സംഘാടകർ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും. കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ.
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