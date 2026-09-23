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വയോജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി; പരാതികളിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കും

വയോജനങ്ങൾക്ക് നീതി തേടിക്കൊണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികളാണ് കമ്മിഷന് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്.

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Representational image (Getty Images)
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By PTI

Published : September 23, 2026 at 10:28 AM IST

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കണ്ണൂർ: വയോജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നും സമൂഹത്തിൻ്റെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ക്ഷേമം സാധ്യമാകൂ എന്നും സംസ്ഥാന വയോജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. കെ സോമപ്രസാദ്. കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന കമ്മിഷൻ സിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം പരാതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വർധിച്ചുവരുന്ന പരാതികൾ
വയോജനങ്ങൾക്ക് നീതി തേടിക്കൊണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികളാണ് കമ്മിഷന് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2007ൽ പാസാക്കിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ നിലവിൽ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫിസർമാർക്കാണ് (ആർഡിഒ) ഇതിൻ്റെ ചുമതല. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള 27 ട്രൈബ്യൂണലുകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണലുകൾ പോലുള്ള ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് കൈമാറിയ സ്വത്തുക്കൾ തിരികെ പിടിക്കാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. കമ്മിഷന് മുന്നിലെത്തുന്ന പരാതികൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരാതിക്കാരെയും എതിർകക്ഷികളെയും പ്രത്യേകം കേൾക്കുകയും ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമേ കമ്മിഷൻ പരാതികളിൽ തീർപ്പുകൽപിക്കുകയുള്ളൂ.

സ്വമേധയാ കേസെടുക്കും
60 വയസ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ നേരിടുന്ന അവകാശ നിഷേധം, മോശം പെരുമാറ്റം, അവഗണന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്മിഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ബാധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെ നേരിട്ട് പരാതി നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റാർക്കും പരാതി നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇതിനുപുറമെ മാധ്യമ വാർത്തകളുടെയും മറ്റ് വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് കമ്മിഷൻ ആക്ട് 2025 പ്രകാരം വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. സംസ്ഥാനത്ത് വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാവേണ്ടത് കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

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എന്നാൽ പലപ്പോഴും സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി വയോജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് വയോജന കമ്മിഷൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. വയോജനങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

ELDERLY RIGHTS PROTECTION KERALAM
RDO MAINTENANCE TRIBUNAL KERALA
KANNUR COLLECTORATE SENIOR CITIZENS
SOMAPRASAD STATEMENT
KERALA ELDERLY COMMISSION

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