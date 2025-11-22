ETV Bharat / state

ചുമരെഴുത്തിന് ആളെ കിട്ടുന്നില്ലേ; പേരും ചിഹ്നവും എഴുതുന്ന റോബോട്ട് റെഡി

പത്ത് മിനിറ്റില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും എഴുതുന്ന റോബോട്ടുമായി മലയാളി

Chumarbot Robot
ചുമർബോട്ട് 2.0 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
ജി നന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായതോടെ, സ്ഥാനാർഥികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇനി ചുവരുകളില്‍ വെള്ളച്ചായമടിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ട. പ്രചാരണരംഗത്തെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നായ 'ചുമരെഴുത്ത് കലാകാരന്‍മാരുടെ ക്ഷാമം' ഇനി പഴങ്കഥയാക്കാനൊരുങ്ങ് റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനു കീഴിലെ ഒരു സംരംഭം.

പാലക്കാട് ആസ്ഥാനമായ ടെവനോവ ടെക്‌ഗ്രേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വികസിപ്പിച്ച 'ചുമർബോട്ട് 2.0' എന്ന റോബോട്ട്, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചുമരെഴുത്തുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പാർട്ടികളെ സഹായിക്കും.

ചുമർബോട്ട് 2.0 (ETV Bharat)

10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചുമരെഴുത്ത് പൂർത്തിയാക്കും

പ്രചാരണ സമയത്ത് ചുമരെഴുത്തുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നേരിടുന്ന കാലതാമസം പരിഹരിക്കാനാണ് ചുമർബോട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമനുസരിച്ച്, 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ചുമരെഴുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ചുമർബോട്ടിന് സാധിക്കുമെന്ന് ടെവനോവ ടെക്‌ഗ്രേഡ് സിഇഒ ഷക്കീബ് ഗീതാഞ്ജലി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ ചിഹ്നങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കൃത്യതയോടെ ചുമരിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ റോബോട്ടിനാകും.

കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ (CNC) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോബോട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. മില്ലുകളിൽ തടി കടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ, പെയിൻ്റും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചുമരുകളിൽ കൃത്യതയോടെ വരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന യുവി പ്രിൻ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഏതുതരം ചുമരുകളിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വര പൂർത്തിയാക്കാൻ ചുമർബോട്ടിന് കഴിയും.

2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സേവനം

നിലവിൽ, കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള ആവശ്യകതയുടെ എട്ടിലൊന്ന് പോലും നിറവേറ്റാൻ ചുമരെഴുത്ത് കലാകാരന്‍മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും പുതിയ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്നും ഷക്കീബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കുറവ് നികത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, ചുമർബോട്ടിൻ്റെ സേവനം ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചുമരെഴുത്ത് പ്രചരണങ്ങൾക്കായി ചുമർബോട്ടുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്നും, ഇതിന് മുന്നോടിയായി വിലനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുമെന്നും ഷക്കീബ് വ്യക്തമാക്കി.

ചുമരെഴുത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക, പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഫ്ലെക്സുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ചുമരെഴുത്ത് എന്ന കലയെ സംരക്ഷിക്കുകയും തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും ഷക്കീബ് പറയുന്നു.

പാലക്കാട് കൊടുന്തരപ്പുള്ളിയിലാണ് ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനിയായ ടെവനോവ ടെക്‌ഗ്രേഡിൻ്റെ ഗവേഷണ-വികസന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

