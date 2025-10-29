ETV Bharat / state

എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ തീയതികളായി: എസ്എസ്എൽസി മാർച്ച് 5-30, ഫലം മെയ് 8ന്

ആകെ 3000 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ നടത്തുക

V SIVANKUTTY ANNOUNCEMENT SSLC EXAM DATES EXAM CENTERS RESULT DATE
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: 2026ലെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 5ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 30ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം 2026 മെയ് 8ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

3000 ഓളം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തും ഗൾഫ് മേഖലയിലും ലക്ഷദ്വീപിലുമായി 3000 ഓളം പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത്. ഗൾഫിൽ ഏഴും ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒൻപതും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും. രാവിലെ 9.30 മുതലായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക. പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എസ്എസ്എൽസി ഐടി മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ജനുവരി 12 മുതൽ 22 വരെയും ഐടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 2 മുതൽ 13 വരെയും നടക്കും. പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അറിയിച്ചു. എൽപി, യുപി ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ 2026 മാർച്ച് 18 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുക.

ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ

ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 5 മുതൽ 27 വരെയും രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 6 മുതൽ 28 വരെയും നടക്കും. ഏകദേശം 9 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 2000ത്തോളം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും.

ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 നും രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ രാവിലെ 9.30 നുമായാണ് ആരംഭിക്കുക. രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ ജനുവരി 22ന് തുടങ്ങും. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മുൻപുള്ള മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 26 വരെ നടക്കുമെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി വിശദീകരിച്ചു. 2026 ഏപ്രിൽ 6ന് മൂല്യനിർണയം ആരംഭിച്ച ശേഷം മെയ് 22ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട തീയതികൾ

പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനില്ലാതെ ഫീസ് ഒടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2025 നവംബർ 7 ആണ്. ഫൈനോട് കൂടി ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 13 ഉം, സൂപ്പർ ഫൈനോട് കൂടി ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 25 ഉം ആയിരിക്കും.

Also Read:- പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കൽ: മന്ത്രിസഭായോഗ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുമെന്ന് ഡി രാജ

TAGGED:

MODEL EXAMS
EXAM CENTERS
RESULT DATE
SSLC PLUS ONE PLUS TWO EXAM
KERALA SSLC EXAM 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.