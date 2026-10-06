കായിക മേളകൾക്ക് ഇനി കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ; തൃശൂരിലെ പന്തൽ തകർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടപടി
കായിക വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും സംഭവം നടന്ന് പിറ്റേദിവസം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എൻ. പ്രശാന്തിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നതായും ജനീഷ് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 6, 2026 at 12:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കായിക മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ കായിക മേളകൾക്കും കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന കായിക മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ അക്വാട്ടിക്സ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന നീന്തൽ മത്സരത്തിനിടെ താത്കാലികമായി നിർമിച്ച പന്തൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും തകർന്നുവീണ സംഭവത്തെത്തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.
അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു
സംഭവത്തിൽ കായിക വകുപ്പ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തും. അപകടം നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേദിവസം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എൻ പ്രശാന്തിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊതുവായി പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കും. ഇതിനുപുറമെ മറ്റ് വകുപ്പുകളും സംഘടനകളും കായിക മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ കായിക വകുപ്പ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. നിരവധി കായിക മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അന്വേഷിക്കും
അപകടം നടന്ന ദിവസം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുക്കും. ആരാണ് മത്സരം നടത്തിയത് എന്നതിലുപരി സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കായിക വകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തുടർനടപടികൾക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറും. താത്കാലികമായി നിർമിച്ച പന്തലിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽനിന്ന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനാവില്ല.
പൊലീസ് നടപടി ഉണ്ടാകും
സംഭവം നടന്ന ദിവസം തന്നെ ജില്ല കലക്ടർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. കലക്ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ പൊലീസ് നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. കായിക മത്സരം നടത്തുന്നത് ആരായാലും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കായിക മത്സരങ്ങൾ ആരാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളും കായിക താരങ്ങളും കായിക കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണെന്നും അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഒ ജെ ജനീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ അക്വാട്ടിക്സ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന നീന്തൽ റിലേ മത്സരത്തിനിടെയാണ് കാണികൾ ഇരുന്നിരുന്ന താത്കാലിക പന്തൽ തകർന്നുവീണത്. ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പന്തലിൻ്റെ മുകളിൽ മേഞ്ഞിരുന്ന ഷീറ്റുകൾ പറന്നുപോകുകയും ഇരുമ്പുതൂണുകൾ കാണികൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെയാണ് താത്കാലിക പന്തൽ നിർമിച്ചതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അപകടം നടന്നയുടൻ വേദിയിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകാനുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കായിക വകുപ്പ് കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
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