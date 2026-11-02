കേരളത്തിൻ്റെ കായികമേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ; മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കിലെ പെരുമ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്ക
സമഗ്ര പഠനം വേണമെന്ന് ഐഡിയൽ കടകശ്ശേരിയുടെ മുഖ്യകോച്ച് ടോമി ചെറിയാനും പറളിയുടെ കോച്ച് ആയിരുന്ന പി. ജി. മനോജും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്.
Published : November 2, 2026 at 5:17 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്തിന് ഒട്ടനവധി ലോകോത്തര അത്ലറ്റുകളെ സമ്മാനിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ കായികരംഗം ഇന്ന് പരിഹാരമില്ലാത്ത വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ട്രാക്കിൽ വിജയപരമ്പരകൾ തീർത്ത പറളിയുടെ മുഖ്യ കോച്ച് പി. ജി. മനോജും, നിലവിൽ ആ പരമ്പര ഏറ്റെടുത്ത ഐഡിയൽ കടകശ്ശേരിയുടെ മുഖ്യ കോച്ച് ടോമി ചെറിയാനും ഒരേ സ്വരത്തിലാണ് ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കുറവും, ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തിയും കായികരംഗത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നുവെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ അവർ വ്യക്തമാക്കി.
മികച്ച കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇനിവരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് പരിശീലന കുപ്പായം അഴിച്ചുവെച്ച വേളയിൽ പറളിയുടെ മുഖ്യ കോച്ച് പി.ജി. മനോജ് പറഞ്ഞു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയോ മികച്ച പരിശീലനത്തിൻ്റെയോ പിന്തുണ പോലുമില്ലാതെയാണ് അന്ന് പി.ടി. ഉഷയെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകൾ വളർന്നുവന്നത്. അന്നത്തെക്കാലത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ മികച്ച കായിക ഉപകരണങ്ങളോ പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കായിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ തക്കവിധം പുതിയൊരു കായികതാരത്തെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
പരിമിതികളെ തോൽപ്പിച്ച പഴയകാലം; വഴിതെറ്റുന്ന പുതിയ തലമുറ
ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കായികരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ മടിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നും മനോജ് പറയുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ സൗകര്യങ്ങളും ഫാഷനും അടക്കമുള്ള എളുപ്പവഴികളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർക്കുള്ളത്. അധ്വാനിച്ച് കായികമേഖലയിലേക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നേടി എളുപ്പത്തിൽ ലക്ഷ്യം കാണാനാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. കായികരംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രവണത തുടർന്നാൽ വരുംവർഷങ്ങളിൽ കേരളം കായികരംഗത്ത് കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ കായിക പരിശീലനവും കായികപരമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ബോധവൽക്കരണവും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ അധ്യാപകരില്ലാത്ത നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. പി.ടി. ഉഷയെപ്പോലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയത് കായിക അധ്യാപകരാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ അധ്യാപകരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാവിലെ 6 മണിക്ക് സ്കൂളിലെത്തി വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് മടങ്ങുന്നതായിരുന്നു തൻ്റെ രീതി. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്താൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മാത്രമേ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഈ പരിമിതികൾക്കിടയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും തിളങ്ങുന്ന ഒട്ടനവധി കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത കാർത്തിക്. യു., മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ തുടങ്ങിയവർ തൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു. ഒട്ടനവധി കായികതാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടി ദേശീയ-അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കായികതാരങ്ങളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി, വലിയ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റ് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പരിശീലനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഈ പരിമിതികൾക്കിടയിലും കുട്ടികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഒരു പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ വളരുമ്പോഴേ ആ നാടും അവിടുത്തെ സ്പോർട്സ് സംസ്കാരവും വളരുകയുള്ളൂ എന്നും പി. ജി. മനോജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തിൻ്റെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് മേഖലയിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സംസ്ഥാനം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും ഐഡിയൽ കടകശ്ശേരിയുടെ മുഖ്യ കോച്ച് ടോമി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സംസ്ഥാന-ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ കേരളത്തിന് മുന്നിലെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കായിക അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ കുറയുന്നത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എൽ.പി, യു.പി സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ കായിക അധ്യാപകരുടെയും പരിശീലനത്തിൻ്റെയും അഭാവം പ്രകടമാണ്. കുട്ടികൾ കളിച്ച് വളരേണ്ട ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കായിക അധ്യാപകരുടെ സേവനവും പരിശീലനവും നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ഗ്രേസ് മാർക്ക് പരിഗണനയും കായികാധ്യാപകരുടെ ദുരവസ്ഥയും
കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ വഴികാട്ടിയായി കായിക അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, റീലുകൾ തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കായികരംഗത്തിന് സര്ക്കാരോ മറ്റ് അധികൃതരോ വേണ്ടത്ര മൂല്യം നൽകുന്നില്ല. സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതുപോലെ കായികമേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അർഹമായ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകണം. നിലവിൽ ദേശീയതലത്തിൽ മെഡൽ നേടിയാൽ പോലും തുച്ഛമായ മാർക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അർഹത നൽകുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേരളത്തിലെ സ്കൂൾതല കായികരംഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്നും ടോമി ചെറിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഐഡിയൽ. 5500-ഓളം കുട്ടികളിൽ 'ഹെൽത്തി കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ' ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന മാതൃകയാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരുന്നത്. എൽ.കെ.ജി, യു.കെ.ജി തലം മുതൽ എൽ.പി ക്ലാസുകളിൽ വരെ ഇവിടെ കായികാധ്യാപനം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ രീതി ഗവൺമെൻ്റ് തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും.
കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും, കായിക അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പല സ്കൂളുകളിലും ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു. 35-ഓളം ഗെയിമുകളിൽ ഒരു കായികാധ്യാപകൻ മാത്രം കുട്ടികളെ ഇറക്കുക എന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പല സ്കൂളുകളിലും 3000 മുതൽ 5000 വരെ കുട്ടികൾക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ കായികാധ്യാപകൻ മാത്രമാണുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി കായികാധ്യാപകരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രമോഷനും ലഭിക്കുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഡോക്ടറേറ്റും ഉള്ള കായികാധ്യാപകർ പോലും ജനനം മുതൽ വിരമിക്കുന്നത് വരെ അതേ തസ്തികയിൽ തുടരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കായികരംഗത്തോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
കേരളത്തെ കണ്ട് ഹരിയാന പഠിച്ച് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തതുപോലെ, ഐഡിയലിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. ഒപ്പം കായികാധ്യാപകരുടെ സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും അവർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ കായികരംഗം വളർച്ച പ്രാപിക്കൂ എന്നും ടോമി ചെറിയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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