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സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ ഓഫിസിലെ തിരിമറി; മിന്നൽ പരിശോധനയുമായി വിജിലൻസിൻ്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ കളിക്കളം'

കായിക താരങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി വാങ്ങിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്പോർട്‌സ് കിറ്റുകൾ പൂഴ്ത്തിവെച്ചതടക്കം പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധനക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്.

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Palakkad District Sports Council (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 6:46 PM IST

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പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന. 'ഓപ്പറേഷൻ കളിക്കളം' എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എല്ലാ സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ ഓഫിസുകളിലും ഒരേസമയമാണ് വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

കായിക താരങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി വാങ്ങിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്പോർട്‌സ് കിറ്റുകൾ പൂഴ്ത്തിവെച്ചതടക്കം കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ഗുരുതരമായ നിരവധി പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധനക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. പാലക്കാട് ജില്ലാ സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ ഓഫിസ് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്‌ഡ് തുടരുകയാണ്.

കായിക താരങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ തട്ടിപ്പ്, ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലെ അഴിമതി എന്നിവയാണ് വിജിലൻസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. അർഹതയില്ലാത്ത കായികതാരങ്ങളെ മത്സരങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക, കായിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള മാർക്കിൽ തിരിമറി നടത്തുക, വ്യാജ മത്സരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വിധികർത്താക്കളെയും ഒബ്‌സർവർമാരെയും വഴിവിട്ട് സ്വാധീനിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വിജിലൻസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ ഓഫിസിൽ പരിശോധനയുമായി വിജിലൻസ് (ETV Bharat)

കൂടാതെ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ താരങ്ങളിൽനിന്ന് അമിതമായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുകയും ഇതിന് കൃത്യമായ രേഖകളും രസീതുകളും സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന പരാതികളും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.

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സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സ്പോർട്‌സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പർച്ചേസിലും സ്‌റ്റോക്ക് സൂക്ഷിപ്പിലും വലിയ തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ടെൻഡർ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കൾ വൻതോതിൽ വാങ്ങി ഗോഡൗണുകളിൽ തള്ളിയോ, ഉപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തോ എന്നതും സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്പോർട്‌സ് കിറ്റുകളും ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടുകളും വിതരണം ചെയ്യാതെ ഗോഡൗണുകളിൽ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടന്ന സംഭവം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ അവാർഡുകൾക്കുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലും വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കായികമന്ത്രിക്കും വിജിലൻസിനും നേരത്തെ പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിലിലെ ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് മന്ത്രി തന്നെ രണ്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ ഓഫിസുകളിലേക്കും കായിക ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്കും പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചത്.

ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക വിജിലൻസ് സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാണ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് നടന്നതെന്ന് പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

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TAGGED:

SPORTS COUNCIL RAID
STATE SPORTS COUNCIL OFFICES RAIDS
SPORTS COUNCILS VIGILANCE RAID
VIGILANCE ANTI CORRUPTION BUREAU
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