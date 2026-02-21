അമേരിക്കൻ തീരുവയിൽ 'പൊള്ളുന്ന' സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണി; ഇളവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കേരളം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിപണിയാണ് അമേരിക്ക. പുതിയ ഇറക്കുമതി തീരുവ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയിൽ 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായി.
Published : February 21, 2026 at 7:42 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറിലെ നികുതിയിളവുകളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി മേഖല. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ഇറക്കുമതി തീരുവ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയിൽ 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായതായി ഓൾ ഇന്ത്യ സ്പൈസസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോറം ചെയർമാൻ ഇമ്മാനുവൽ നമ്പുശ്ശേരിൽ വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രതിസന്ധിയിലായ കയറ്റുമതി മേഖല
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിപണിയാണ് അമേരിക്ക. 2024-25 കാലയളവിൽ ഏകദേശം 654.71 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങളാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. മൊത്തം കയറ്റുമതിയുടെ 30 ശതമാനവും യു.എസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.
എന്നാൽ, അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ വിപണിയിൽ വലിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം വലിയ തോതിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന 'സ്പൈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾക്ക്' (Spice extracts) അമേരിക്ക 50 ശതമാനത്തോളമാണ് തീരുവ വർധിപ്പിച്ചത്. ഇത് കയറ്റുമതിക്കാരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
പുതിയ വ്യാപാര കരാർ പ്രകാരം ഇത് 18 ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും, ആ മാറ്റങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലായിട്ടില്ല. 18 ശതമാനം തീരുവ പോലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ബാധ്യതയാണെന്നും ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേൽ അമിതഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉത്പാദനം വിദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ കമ്പനികൾ
തീരുവ വർധനവും വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം പല ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉൽപാദനം മാറ്റാനാണ് നീക്കം.
വിയറ്റ്നാം, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തീരുവയിൽ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണികളിൽ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിനും ചൈനയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായ നികുതിയിളവ് ഇന്ത്യക്കും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ മത്സരിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ.
പുതിയ വിപണികൾ തേടി ഇന്ത്യ
അമേരിക്കയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും മറ്റ് വിപണികൾ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് ശുഭസൂചനയാണെന്ന് വേൾഡ് സ്പൈസസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയർമാൻ രാം കുമാർ മേനോൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി. എങ്കിലും അമേരിക്കയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. പുതിയ വ്യാപാര കരാറിലെ നികുതിയിളവുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ വലിയ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരികൾ.
2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി ഏകദേശം 39,994 കോടിയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയിൽ ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. കേരളത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗവും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സെലറി, ജീരകം, കറിപ്പൊടി, പെരുംജീരകം, ഉലുവ, വെളുത്തുള്ളി, മുളക്, പുതിന എന്നിവയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന യുഎസ് ഇറക്കുമതി ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ.
കൊച്ചിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സമ്മേളനം
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി രംഗത്തെ പുതിയ വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഓൾ ഇന്ത്യ സ്പൈസസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒൻപതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സമ്മേളനം (ISC) ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 26 വരെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ തീരുവ വ്യവസ്ഥകൾ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക നടപടികൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഈ സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ഉത്പാദകരായ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വിപണി തന്ത്രങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാകും.
