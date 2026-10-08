സ്പാകളുടെ മറവിൽ സെക്സ് റാക്കറ്റും തട്ടിപ്പും; കർശന നടപടിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
കളമശേരിയിൽ സ്പായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അത്യന്തം ക്രൂരമായ അതിക്രമമാണ്
Published : October 8, 2026 at 10:15 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്പാകളുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കും എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കളമശേരിയിൽ ഇരുപതുകാരിയായ യുവതി ക്രൂരമായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്പാകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് (ഡിജിപി) നിർദേശം നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
കർശന പരിശോധന
കളമശേരിയിൽ സ്പായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അത്യന്തം ക്രൂരമായ അതിക്രമമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്പാകളിലും പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തും. ലൈസൻസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യാതൊരുവിധ ലൈസൻസുമില്ലാതെ സ്പാ എന്ന പേരിൽ ബോർഡ് വച്ച് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ പൊലീസ് പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സെക്സ് റാക്കറ്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി
സ്പാകളുടെ മറവിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്. ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്നതായും പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൻ തുകകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം സെക്സ് റാക്കറ്റുകൾ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ പരാതികളും സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം പൊലീസ് ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കും. ഡിജിപിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവരുമായി താൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ചരിത്രപരമാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ സമരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് വിലപ്പോവില്ല. കേരളത്തിലും രാജ്യത്തൊട്ടാകെയും ജനങ്ങൾ ഈ സമരത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. ശക്തമായി തന്നെ ഈ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമരങ്ങൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കൈയേറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും പൊലീസ് കേസെടുക്കും. അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പൊലീസിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ഇന്ന കേസ് എടുക്കണം, ഇന്ന കേസ് എടുക്കേണ്ട എന്ന് പൊലീസിനോട് നിർദേശിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
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