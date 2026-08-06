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ക്ഷേമപെൻഷൻ ഇനി ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ; കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്ക് മാത്രം വീടുകളില്‍, ഉത്തരവുമായി സര്‍ക്കാര്‍

ഈ മാസം കൂടി ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം മാറ്റമില്ലാതെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരും.

SOCIAL SECURITY PENSIONS AADHAAR BANK ACCOUNT PENSION
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 8:38 PM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഇനി മുതൽ ഡയറക്ട് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഡി.ബി.ടി) സംവിധാനത്തിലൂടെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

പൂർണമായും കിടപ്പുരോഗികളായതും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും പുതിയ സംവിധാനം ബാധകമാകും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി പെൻഷൻ നൽകുന്ന രീതി ഘട്ടംഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിച്ച് സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Social Security Pensions Aadhaar Bank Account Pension
Kerala Govt Moves All Social Security Pensions to DBT via Aadhaar-Linked Accounts (ETV Bharat)

എന്നാൽ പുതിയ ഡിബിറ്റി അധിഷ്ഠിത വിതരണ രീതി എന്ന് മുതൽ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉടൻ തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ഇതിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക ഒരുക്കങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേഷനുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പുതിയ രീതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. നിലവിൽ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും മറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളും മുഖേന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തിവരുന്നത്.

വിതരണം ചെയ്യാതെ ശേഷിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, സേവന പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലെ വീഴ്ച, ഇതുമൂലം കണക്കുകളുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയാണ് സർക്കാർ നിലവിലെ വിതരണ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ.

ആധാർ അധിഷ്ഠിത പെൻഷൻ വിതരണം പൂർണമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതും ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതായും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. വീടുകളിലെത്തി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഇൻസെന്‍റീവ് ചെലവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡി.ബി.ടി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ കേന്ദ്ര ധനസഹായം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തും

കിടപ്പുരോഗികളായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന പഴയ രീതി തുടരും. ഇവർ ഒഴികെ എല്ലാ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഡയറക്ട് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ഡി.ബി.ടി) സംവിധാനത്തിലൂടെ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയത്.

ഈ മാസം വിതരണം പഴയരീതിയിൽ

ഈ മാസം കൂടി ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം മാറ്റമില്ലാതെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ വഴി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുമായിരിക്കും ഈ മാസത്തെയും പെൻഷൻ വിതരണം നടപ്പിലാക്കുക. വരും മാസങ്ങളിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ പരിഷ്‌കാരം നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

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SOCIAL SECURITY PENSIONS
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