എസ്ഐആർ: പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പ് തള്ളി, സംസ്ഥാനത്ത് ഫെബ്രുവരി 7ന് അന്തിമ പട്ടിക
2025 നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെ വീടുകൾ തോറും വിവരശേഖരണം നടക്കും. പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ആണെന്ന് ഇതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം.
Published : October 29, 2025 at 4:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ എതിർപ്പുകൾ പരിഗണിക്കാതെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ. ബിഎൽഒമാരുടെ ജോലിഭാരം, തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി പരിഗണിക്കുന്ന 12 രേഖകൾ, രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ബിഹാർ മാതൃക എന്നിവ ചർച്ചയായ യോഗത്തിലാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ, 2025 നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെയാണ് പരിഷ്കരണ നടപടികൾ നടക്കുക.
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ രീതി
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2025ലെയും 2002ലെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും ബിഎൽഒമാർ വഴി എൻുമറേഷൻ ഫോം വിതരണം ചെയ്യും. ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് ബിഎൽഒമാരെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 9ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 2026 ഫെബ്രുവരി 7ന് തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 2002ൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 2.44 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്; 2025ലെ പട്ടികയിൽ ഇത് 2.78 കോടിയാണ്. ആദ്യ പട്ടികയിലെ 68 ശതമാനം പേർ രണ്ടാം പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 90 ശതമാനം പേർക്കും ഒരു രേഖയും കാണിക്കേണ്ടിവരില്ല.
കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കി 10 ശതമാനം പേരുടെ കൈവശം ആവശ്യപ്പെടുന്ന 12 രേഖകളിൽ ചില രേഖകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികളോട് വ്യക്തമാക്കി. രേഖകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ബിഎൽഒ, ബിഎൽഎമാരുടെയും യോഗം ചേരുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടുതൽ ബിഎൽഎമാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1200 വോട്ടർമാരെ കൂടുതൽ ഒരു ബൂത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിർദേശം പരിഗണിച്ചതിനാൽ 1300ഓളം പുതിയ ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. എനുമറേഷൻ ഫോം ലഭിക്കാത്തവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.
സിപിഎം, കോൺഗ്രസ് നിലപാടുകൾ
പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ എന്നാണ് സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തെ (എസ്ഐആർ-സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും പരിഗണിക്കാതെ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് എസ്ഐആർ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിഹാർ മാതൃകയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക അട്ടിമറിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സർക്കാരിൻ്റെ ചട്ടുകമായി മാറുകയാണെന്ന് സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എംവി ജയരാജൻ വിമർശിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളെ പൗരത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കിയ പ്രമേയം പോലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫും വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള 12 രേഖകളിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഇരുവരും ചോദ്യമുയർത്തി.
ബിജെപി നിലപാട്
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ശുദ്ധീകരണം ദേശസ്നേഹമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അഭിമാനമാണെന്നായിരുന്നു ബിജെപി പ്രതിനിധി എസ് സുരേഷിൻ്റെ പക്ഷം. ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ നിലപാട് തിരുത്തി എസ്ഐആറിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും എസ് സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രവാസികളുടെ വോട്ട്
പ്രവാസികൾക്കും കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ളവർക്കും എൻുമറേഷൻ ഫോം ഓൺലൈനായി പൂരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെങ്കിലും, വീട് പൂട്ടി പോയ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ എസ്ഐആർ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. വോട്ടറുടെ ബന്ധുവിന് എൻുമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകാനാകുമെങ്കിലും, 'ബന്ധു' എന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീഡിയോ കാൾ വഴി ആളെ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവാസത്തിന് പോയവരെ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. നാട്ടിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത, വീട് പൂട്ടി പ്രവാസത്തിന് പോയവരെ പുതിയ പരിഷ്കരണത്തിനിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
എസ്ഐആർ സമയക്രമം
- എസ്ഐആർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമയക്രമം താഴെ നൽകുന്നു:
- അച്ചടി പരിശീലനം - 2025, ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 3 വരെ
- വീട് തോറും വിവരശേഖരണ ഘട്ടം - 2025, നവംബർ 4 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെ
- പ്രാഥമിക വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം - 2025 ഡിസംബർ 9
- ആവശ്യങ്ങളും എതിർപ്പുകളും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാലയളവ് - 2025, ഡിസംബർ 9 മുതൽ 2026 ജനുവരി 8 വരെ
- നോട്ടീസ് ഘട്ടം (ഹിയറിങും പരിശോധനയും) - 2025 ഡിസംബർ 9 മുതൽ 2026 ജനുവരി 31 വരെ
- അവസാന വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം - 2026 ഫെബ്രുവരി 7
Also Read:- എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ തീയതികളായി: എസ്എസ്എൽസി മാർച്ച് 5-30, ഫലം മെയ് 8ന്