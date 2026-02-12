ETV Bharat / state

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണം; കേരളത്തിലെ 79 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഹിയറിങ് പൂർത്തിയായി, കണക്കുകളിങ്ങനെ...

എസ്‌ഐആർ നടപടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്ന ഹിയറിങ് പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ 79 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. 79 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം ഹിയറിങ് പൂർത്തിയായതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ.രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഹിയറിംഗിന് ശേഷം അയോഗ്യരായി കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവർ കുറയുന്നത്?

നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരും കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഉറപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ 2002-ലെ ലിസ്റ്റുമായി മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെയും സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ഉള്ളവരെയുമാണ് നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചിരുന്നത്. ഹിയറിംഗിൽ ഇവർ നേരിട്ടെത്തി വ്യക്തത വരുത്തിയതോടെ അവർ പട്ടികയിൽ തുടരാൻ അർഹരായി. ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 24.08 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഹിയറിംഗിന് മുൻപുള്ള കണക്കായിരുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഹിയറിംഗിലൂടെ പേര് തിരികെ ചേർക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ഹിയറിംഗ് നടപടികൾ ഫെബ്രുവരി 14-ഓടെ പൂർത്തിയാകും. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 21-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

മുന്നില്‍ ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിലും ഹിയറിങ് പൂർത്തിയായി. കേരളത്തിലെ ഏക ഗോത്രവർഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ മൂന്ന് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും നോട്ടിസ് നൽകിയ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരുടെയും ഹിയറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. അർഹരായ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെയും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഹിയറിങ് നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

ഫെബ്രുവരി 12-ഓടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇരട്ട വോട്ടുകളും വ്യാജ വോട്ടുകളും ഇല്ലാത്ത സുതാര്യമായ വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം 2026 ഫെബ്രുവരി 21ന്.

ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ മണ്ഡലങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ

  • ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ മണ്ഡലങ്ങൾ 79
  • മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം (14 മണ്ഡലങ്ങൾ), എറണാകുളം (14 മണ്ഡലങ്ങൾ)
  • സമ്പൂർണമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആലപ്പുഴ ജില്ല, ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്ത്

സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി ഹിയറിങ് നോട്ടിസ് നൽകിയതും ഹിയറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചതും ഇനി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതുമായ ശതമാന കണക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണിത്.

നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്‍ഹിയറിങ് ശതമാനം
താനൂർ22474 (0.00%)
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട28393 (0.00%)
കാസർകോട്32537 (0.00%)
ഉദ്‌മ22431 (0.00%)
തൃക്കരിപ്പൂർ16639 (0.00%)
പയ്യന്നൂർ15787 (0.00%)
ഇരിക്കൂർ23453 (0.00%)
ധർമടം17972 (0.00%)
മാനന്തവാടി23466 (0.00%)
കൽപ്പറ്റ20496 (0.00%)
ഏറനാട്20253 (0.00%)
നിലമ്പൂർ24878 (0.00%)
വണ്ടൂർ22829 (0.00%)
മങ്കട22566 (0.00%)
തൃത്താല16501 (0.00%)
പട്ടാമ്പി17256 (0.00%)
ഷൊർണൂർ20753 (0.00%)
കോങ്ങാട്18553 (0.00%)
മണ്ണാർക്കാട്20893 (0.00%)
മലമ്പുഴ37201 (0.00%)
പാലക്കാട്‌36956 (0.00%)
തരൂർ20957 (0.00%)
ചിറ്റൂർ24986 (0.00%)
നെന്മാറ23239 (0.00%)
ആലത്തൂർ20474 (0.00%)
വടക്കാഞ്ചേരി22508 (0.00%)
തൃശൂർ27923 (0.00%)
പുതുക്കാട്30544 (0.00%)
ചാലക്കുടി33756 (0.00%)
പെരുമ്പാവൂർ20511 (0.00%)
അങ്കമാലി27191 (0.00%)
ആലുവ27614 (0.00%)
കളമശേരി24958 (0.00%)
പറവൂർ23335 (0.00%)
വൈപ്പിൻ25553 (0.00%)
കൊച്ചി31221 (0.00%)
തൃപ്പൂണിത്തുറ47776 (0.00%)
എറണാകുളം35473 (0.00%)
തൃക്കാക്കര37612 (0.00%)
കുന്നത്തുനാട്20688 (0.00%)
പിറവം26003 (0.00%)
മൂവാറ്റുപുഴ27404 (0.00%)
കോതമംഗലം17774 (0.00%)
തൊടുപുഴ27208 (0.00%)
പാല39323 (0.00%)
കടുത്തുരുത്തി33481 (0.00%)
വൈക്കം19518 (0.00%)
കോട്ടയം36870 (0.00%)
ചങ്ങനാശേരി53465 (0.00%)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി36764 (0.00%)
പൂഞ്ഞാർ41276 (0.00%)
അരൂർ28180 (0.00%)
ചേർത്തല22371 (0.00%)
ആലപ്പുഴ37438 (0.00%)
അമ്പലപ്പുഴ29043 (0.00%)
കുട്ടനാട്14233 (0.00%)
ഹരിപ്പാട്21479 (0.00%)
കായംകുളം33932 (0.00%)
മാവേലിക്കര26332 (0.00%)
ചെങ്ങന്നൂർ31610 (0.00%)
തിരുവല്ല35760 (0.00%)
ആറന്മുള44488 (0.00%)
അടൂർ20321 (0.00%)
കരുനാഗപ്പള്ളി23050 (0.00%)
ചവറ21172 (0.00%)
വർക്കല24810 (0.00%)
ആറ്റിങ്ങൽ26820 (0.00%)
ചിറയിൻകീഴ്24384 (0.00%)
നെടുമങ്ങാട്27518 (0.00%)
വാമനപുരം24469 (0.00%)
കഴക്കൂട്ടം39715 (0.00%)
വട്ടിയൂർകാവ്47477 (0.00%)
തിരുവനന്തപുരം43526 (0.00%)
നേമം42390 (0.00%)
അരുവിക്കര23427 (0.00%)
പാറശ്ശാല39499 (0.00%)
കാട്ടാക്കട34015 (0.00%)
കോവളം44367 (0.00%)
നെയ്യാറ്റിൻകര35129 (0.00%)
എലന്തൂർ18218 (0.02%)
കൊടുവള്ളി15608 (0.02%)
പെരിന്തൽമണ്ണ20981 (0.02%)
പേരാമ്പ്ര14704 (0.03%)
വേങ്ങര21555 (0.03%)
മഞ്ചേരി22423 (0.04%)
കോട്ടക്കൽ24038 (0.04%)
ഏറ്റുമാനൂർ29545 (0.04%)
തലശ്ശേരി18247 (0.05%)
തവനൂർ23068 (0.06%)
പുതുപ്പള്ളി38369 (0.07%)
വടകര17212 (0.08%)
തിരുവമ്പാടി17931 (0.10%)
കുന്നംകുളം22497 (0.11%)
മണലൂർ26495 (0.13%)
ഗുരുവായൂർ24903 (0.15%)
കൈപ്പമംഗലം15578 (0.17%)
ചേലക്കര24347 (0.20%)
കുന്നത്തൂർ16465 (0.22%)
കോഴിക്കോട് നോർത്ത്24284 (0.23%)
തിരൂർ29420 (0.24%)
കൂത്തുപറമ്പ്16914 (0.25%)
തിരൂരങ്ങാടി22147 (0.25%)
ബേപ്പൂർ22173 (0.27%)
പൊന്നാനി27995 (0.27%)
നാട്ടിക31249 (0.29%)
കൊടുങ്ങല്ലൂർ26842 (0.32%)
കുറ്റ്യാടി14829 (0.42%)
സുൽത്താൻ ബത്തേരി18922 (0.45%)
മട്ടന്നൂർ15856 (0.46%)
റാന്നി34211 (0.52%)
കൊല്ലം25813 (0.58%)
ബാലുശ്ശേരി19535 (0.62%)
കൊയിലാണ്ടി17169 (0.62%)
നാദാപുരം15165 (0.66%)
കുന്നമംഗലം20403 (0.70%)
കോഴിക്കോട് സൗത്ത്19838 (0.70%)
ഒല്ലൂർ41402 (0.80%)
കൊട്ടാരക്കര20942 (0.80%)
ചാത്തന്നൂർ23373 (0.81%)
കോന്നി29006 (0.83%)
അഴീക്കോട്19496 (0.97%)
പുനലൂർ26666 (1.04%)
പത്തനാപുരം22570 (1.07%)
ചടയമംഗലം18157 (1.12%)
വള്ളിക്കുന്ന്20157 (1.82%)
കൊണ്ടോട്ടി21640 (2.16%)
ദേവികുളം40926 (2.49%)
ഉടുമ്പന്‍ചോല30726 (2.88%)
ഇരവിപുരം24209 (3.28%)
കല്ല്യാശേരി15797 (3.43%)
ഇടുക്കി38217 (4.34%)
പീരുമേട്42938 (4.53%)
പേരാവൂർ21501 (5.02%)
കണ്ണൂർ17171 (6.61%)

