തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണം; കേരളത്തിലെ 79 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഹിയറിങ് പൂർത്തിയായി, കണക്കുകളിങ്ങനെ...
എസ്ഐആർ നടപടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്ന ഹിയറിങ് പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ 79 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.
Published : February 12, 2026 at 1:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. 79 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം ഹിയറിങ് പൂർത്തിയായതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ.രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഹിയറിംഗിന് ശേഷം അയോഗ്യരായി കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രമാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവർ കുറയുന്നത്?
നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരും കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഉറപ്പിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ 2002-ലെ ലിസ്റ്റുമായി മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെയും സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ഉള്ളവരെയുമാണ് നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചിരുന്നത്. ഹിയറിംഗിൽ ഇവർ നേരിട്ടെത്തി വ്യക്തത വരുത്തിയതോടെ അവർ പട്ടികയിൽ തുടരാൻ അർഹരായി. ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 24.08 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഹിയറിംഗിന് മുൻപുള്ള കണക്കായിരുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഹിയറിംഗിലൂടെ പേര് തിരികെ ചേർക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ഹിയറിംഗ് നടപടികൾ ഫെബ്രുവരി 14-ഓടെ പൂർത്തിയാകും. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 21-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
മുന്നില് ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിലും ഹിയറിങ് പൂർത്തിയായി. കേരളത്തിലെ ഏക ഗോത്രവർഗ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ മൂന്ന് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും നോട്ടിസ് നൽകിയ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരുടെയും ഹിയറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. അർഹരായ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെയും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഹിയറിങ് നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.
ഫെബ്രുവരി 12-ഓടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇരട്ട വോട്ടുകളും വ്യാജ വോട്ടുകളും ഇല്ലാത്ത സുതാര്യമായ വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം 2026 ഫെബ്രുവരി 21ന്.
ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ മണ്ഡലങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ
- ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ മണ്ഡലങ്ങൾ 79
- മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലകൾ തിരുവനന്തപുരം (14 മണ്ഡലങ്ങൾ), എറണാകുളം (14 മണ്ഡലങ്ങൾ)
- സമ്പൂർണമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആലപ്പുഴ ജില്ല, ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്ത്
സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി ഹിയറിങ് നോട്ടിസ് നൽകിയതും ഹിയറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചതും ഇനി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതുമായ ശതമാന കണക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണിത്.
|നിയോജക മണ്ഡലങ്ങള്
|ഹിയറിങ് ശതമാനം
|താനൂർ
|22474 (0.00%)
|ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
|28393 (0.00%)
|കാസർകോട്
|32537 (0.00%)
|ഉദ്മ
|22431 (0.00%)
|തൃക്കരിപ്പൂർ
|16639 (0.00%)
|പയ്യന്നൂർ
|15787 (0.00%)
|ഇരിക്കൂർ
|23453 (0.00%)
|ധർമടം
|17972 (0.00%)
|മാനന്തവാടി
|23466 (0.00%)
|കൽപ്പറ്റ
|20496 (0.00%)
|ഏറനാട്
|20253 (0.00%)
|നിലമ്പൂർ
|24878 (0.00%)
|വണ്ടൂർ
|22829 (0.00%)
|മങ്കട
|22566 (0.00%)
|തൃത്താല
|16501 (0.00%)
|പട്ടാമ്പി
|17256 (0.00%)
|ഷൊർണൂർ
|20753 (0.00%)
|കോങ്ങാട്
|18553 (0.00%)
|മണ്ണാർക്കാട്
|20893 (0.00%)
|മലമ്പുഴ
|37201 (0.00%)
|പാലക്കാട്
|36956 (0.00%)
|തരൂർ
|20957 (0.00%)
|ചിറ്റൂർ
|24986 (0.00%)
|നെന്മാറ
|23239 (0.00%)
|ആലത്തൂർ
|20474 (0.00%)
|വടക്കാഞ്ചേരി
|22508 (0.00%)
|തൃശൂർ
|27923 (0.00%)
|പുതുക്കാട്
|30544 (0.00%)
|ചാലക്കുടി
|33756 (0.00%)
|പെരുമ്പാവൂർ
|20511 (0.00%)
|അങ്കമാലി
|27191 (0.00%)
|ആലുവ
|27614 (0.00%)
|കളമശേരി
|24958 (0.00%)
|പറവൂർ
|23335 (0.00%)
|വൈപ്പിൻ
|25553 (0.00%)
|കൊച്ചി
|31221 (0.00%)
|തൃപ്പൂണിത്തുറ
|47776 (0.00%)
|എറണാകുളം
|35473 (0.00%)
|തൃക്കാക്കര
|37612 (0.00%)
|കുന്നത്തുനാട്
|20688 (0.00%)
|പിറവം
|26003 (0.00%)
|മൂവാറ്റുപുഴ
|27404 (0.00%)
|കോതമംഗലം
|17774 (0.00%)
|തൊടുപുഴ
|27208 (0.00%)
|പാല
|39323 (0.00%)
|കടുത്തുരുത്തി
|33481 (0.00%)
|വൈക്കം
|19518 (0.00%)
|കോട്ടയം
|36870 (0.00%)
|ചങ്ങനാശേരി
|53465 (0.00%)
|കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
|36764 (0.00%)
|പൂഞ്ഞാർ
|41276 (0.00%)
|അരൂർ
|28180 (0.00%)
|ചേർത്തല
|22371 (0.00%)
|ആലപ്പുഴ
|37438 (0.00%)
|അമ്പലപ്പുഴ
|29043 (0.00%)
|കുട്ടനാട്
|14233 (0.00%)
|ഹരിപ്പാട്
|21479 (0.00%)
|കായംകുളം
|33932 (0.00%)
|മാവേലിക്കര
|26332 (0.00%)
|ചെങ്ങന്നൂർ
|31610 (0.00%)
|തിരുവല്ല
|35760 (0.00%)
|ആറന്മുള
|44488 (0.00%)
|അടൂർ
|20321 (0.00%)
|കരുനാഗപ്പള്ളി
|23050 (0.00%)
|ചവറ
|21172 (0.00%)
|വർക്കല
|24810 (0.00%)
|ആറ്റിങ്ങൽ
|26820 (0.00%)
|ചിറയിൻകീഴ്
|24384 (0.00%)
|നെടുമങ്ങാട്
|27518 (0.00%)
|വാമനപുരം
|24469 (0.00%)
|കഴക്കൂട്ടം
|39715 (0.00%)
|വട്ടിയൂർകാവ്
|47477 (0.00%)
|തിരുവനന്തപുരം
|43526 (0.00%)
|നേമം
|42390 (0.00%)
|അരുവിക്കര
|23427 (0.00%)
|പാറശ്ശാല
|39499 (0.00%)
|കാട്ടാക്കട
|34015 (0.00%)
|കോവളം
|44367 (0.00%)
|നെയ്യാറ്റിൻകര
|35129 (0.00%)
|എലന്തൂർ
|18218 (0.02%)
|കൊടുവള്ളി
|15608 (0.02%)
|പെരിന്തൽമണ്ണ
|20981 (0.02%)
|പേരാമ്പ്ര
|14704 (0.03%)
|വേങ്ങര
|21555 (0.03%)
|മഞ്ചേരി
|22423 (0.04%)
|കോട്ടക്കൽ
|24038 (0.04%)
|ഏറ്റുമാനൂർ
|29545 (0.04%)
|തലശ്ശേരി
|18247 (0.05%)
|തവനൂർ
|23068 (0.06%)
|പുതുപ്പള്ളി
|38369 (0.07%)
|വടകര
|17212 (0.08%)
|തിരുവമ്പാടി
|17931 (0.10%)
|കുന്നംകുളം
|22497 (0.11%)
|മണലൂർ
|26495 (0.13%)
|ഗുരുവായൂർ
|24903 (0.15%)
|കൈപ്പമംഗലം
|15578 (0.17%)
|ചേലക്കര
|24347 (0.20%)
|കുന്നത്തൂർ
|16465 (0.22%)
|കോഴിക്കോട് നോർത്ത്
|24284 (0.23%)
|തിരൂർ
|29420 (0.24%)
|കൂത്തുപറമ്പ്
|16914 (0.25%)
|തിരൂരങ്ങാടി
|22147 (0.25%)
|ബേപ്പൂർ
|22173 (0.27%)
|പൊന്നാനി
|27995 (0.27%)
|നാട്ടിക
|31249 (0.29%)
|കൊടുങ്ങല്ലൂർ
|26842 (0.32%)
|കുറ്റ്യാടി
|14829 (0.42%)
|സുൽത്താൻ ബത്തേരി
|18922 (0.45%)
|മട്ടന്നൂർ
|15856 (0.46%)
|റാന്നി
|34211 (0.52%)
|കൊല്ലം
|25813 (0.58%)
|ബാലുശ്ശേരി
|19535 (0.62%)
|കൊയിലാണ്ടി
|17169 (0.62%)
|നാദാപുരം
|15165 (0.66%)
|കുന്നമംഗലം
|20403 (0.70%)
|കോഴിക്കോട് സൗത്ത്
|19838 (0.70%)
|ഒല്ലൂർ
|41402 (0.80%)
|കൊട്ടാരക്കര
|20942 (0.80%)
|ചാത്തന്നൂർ
|23373 (0.81%)
|കോന്നി
|29006 (0.83%)
|അഴീക്കോട്
|19496 (0.97%)
|പുനലൂർ
|26666 (1.04%)
|പത്തനാപുരം
|22570 (1.07%)
|ചടയമംഗലം
|18157 (1.12%)
|വള്ളിക്കുന്ന്
|20157 (1.82%)
|കൊണ്ടോട്ടി
|21640 (2.16%)
|ദേവികുളം
|40926 (2.49%)
|ഉടുമ്പന്ചോല
|30726 (2.88%)
|ഇരവിപുരം
|24209 (3.28%)
|കല്ല്യാശേരി
|15797 (3.43%)
|ഇടുക്കി
|38217 (4.34%)
|പീരുമേട്
|42938 (4.53%)
|പേരാവൂർ
|21501 (5.02%)
|കണ്ണൂർ
|17171 (6.61%)
