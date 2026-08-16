കേരളം പാടി ദേശത്തിനായി... 10,083 പേർ ഒത്തുചേർന്ന് പാടി; ടാലൻ്റ് ലോക റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടംനേടി പാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരത്തിലധികം ഗായകർ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപട മാതൃകയിലാണ് അണിനിരന്നത്.
Published : August 16, 2026 at 9:02 AM IST
കോഴിക്കോട്: തിരുവനന്തപുരത്തെ 'പാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ' എന്ന കൂട്ടായ്മ ദേശീയോദ്ഗ്രഥന പരിപാടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച "കേരളം പാടുന്നു ദേശത്തിനായി" എന്ന സംഗീതാർച്ചന ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ചരിത്ര സംഭവമായി. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിന് മുൻപിലായി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപട മാതൃകയിൽ 10,083 ഗായകർ അണിനിരന്നാണ് ദേശഭക്തിഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്. ഇതോടെ ഈ അപൂർവ്വ സംഗീത കൂട്ടായ്മ ടാലൻ്റ് ലോക റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടംനേടി.
കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം ശരിക്കും മനുഷ്യനിർമ്മിത ഇന്ത്യയായി മാറിയ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ രണ്ടു തവണ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാതൃകയ്ക്ക് മുകളിൽ ആളുകൾ കുട ചൂടിയതും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമായി മാറി.
അണിനിരന്നത് പതിനായിരത്തിലേറെ ഗായകർ
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനമായ 'ജനഗണമന'യും, പ്രശസ്തമായ ദേശഭക്തിഗാനം 'സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ'യുമാണ് ചടങ്ങിൽ ഒന്നായി ആലപിച്ചത്. എട്ട് മിനിറ്റായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ ദൈർഘ്യം. 20 പേർ ചേർന്ന് വേദിയിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഡോക്ടർ ബി. വേണുഗോപാൽ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മഹത്തായ സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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വേദിയിലും സദസിലും പാടിയ മറ്റെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരായ സംഗീതപ്രേമികളായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും ചടങ്ങിനായി എത്തിയത്.
ആറ് മാസത്തെ പ്ലാനിങ്, അടുത്ത ലക്ഷ്യം 25,000 പേർ
ആറു മാസം മുമ്പാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആളുകളെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കരോക്കെ ഗാനമേളകളും സൗജന്യ പാട്ടു മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മലബാർ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരങ്ങളും നടത്തി. തുടർന്ന് പ്രാദേശികമായി ചെറിയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ വഴി കൂടുതൽ പേർ പങ്കാളികളായി വന്നു. കൃത്യമായ സംഘാടനത്തിനായി 25 പേർക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിലാണ് തയാറാക്കിയത്. അങ്ങനെയുള്ള 10 കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് മുകളിൽ ഒരു ടീം കോർഡിനേറ്ററെയും നിശ്ചയിച്ചു.
ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണ് പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് 'പാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ' 1,210 ഗായകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സമാനമായ രീതിയിൽ ദേശീയോദ്ഗ്രഥന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വൻ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ 10,000-ത്തിലേറെ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട്ട് പരിപാടി നടത്തിയത്. വരും വർഷത്തിൽ 25,000 പേരെ ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്തി പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ പദ്ധതിയെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.
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