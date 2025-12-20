ETV Bharat / state

മൂന്നാര്‍ -1°c, ഫ്രീസായി കേരളം, കാരണമിത്...

കൊടും ശൈത്യത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ് മൂന്നാറിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലേക്ക്... , കേരളം കൊടുംതണുപ്പിലേക്ക്...

MUNNAR MINUS DEGREE COLD WEATHER UPDATES IN KERALA KERALA RECORD COLD KERALA SHIVERING WINTER
HEAVY COLD AT MUNNAR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 6:05 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 6:19 PM IST

2 Min Read
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് സീസണിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ ദിനം ഇന്ന്. ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 20°c താഴെ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നാറിൽ സീസണിൽ ആദ്യമായി മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു ( സെവൻമലൈ -1°c).

വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ മൂന്നാറിലെ പലപ്രദേശങ്ങളും പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ എത്തി. കന്നിമല, നടയാർ, നല്ലതണ്ണി മേഖലകളിൽ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, വയനാട് ജില്ലയിലും സീസണിൽ ആദ്യമായി 10°c താഴെ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.

മൂന്നാറില്‍ കൊടും തണുപ്പ് (ETV Bharat)

പാലക്കാട്‌, കാസർകോട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും ആദ്യമായി 15°c താഴെയെത്തിയെന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിലും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ 15-18°c ഇടയിലായിരുന്നു കുറഞ്ഞ താപനിലയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം പുനലൂരിൽ (16°c) ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടത്, സാധാരണയെക്കാൾ 5.5°c കുറവ്. കോട്ടയം ( 17.8°c) 4.2°c കുറവാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഡിസംബർ 20 മുതൽ 24 വരെ കേരളത്തിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (IMD) പ്രവചനം. ഡിസംബര്‍ ആദ്യ വാരത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഡിറ്റ്‌വാ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉത്തരേന്ത്യൻ ശൈത്യക്കാറ്റും ലാ നിന പ്രതിഭാസവും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഈ അസാധാരണ തണുപ്പിന് കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

മൂന്നാറിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

റെക്കോഡ് തണുപ്പിലേക്ക് മൂന്നാര്‍

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ കൊടും ശൈത്യത്തിൻ്റെ സൂചനകളാണ് മൂന്നാറിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആകാശം മൂടികെട്ടുകയും ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്‌തതോടെ താപനില അൽപം ഉയർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നാല് മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ എത്തി.

ഇന്നലെയോടെ വീണ്ടും തണുപ്പ് കൂടി താപനില വിവിധ മേഖലകളിൽ മൂന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ അത് പൂജ്യത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്നാർ ടൗൺ, ദേവികുളം, സെവൻ മല, ലക്ഷ്‌മി തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഇതോടെ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികളും എത്തി തുടങ്ങി. മൂന്നാറിനൊപ്പം ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലും അതി ശൈത്യമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം തണുപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നത്.

രാത്രി തണുപ്പ് തുടരുമ്പോഴും പകല്‍ ചൂട് 22 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ്. ക്രിസ്‌മസ്, പുതുവത്സര അവധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മൂന്നാറില്‍ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധിപേര്‍ മൂന്നാറിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സമീപത്തെ കടയുടമകള്‍.

മൂന്നാറിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

അതേസമയം, കേരളത്തില്‍ വരും ദിവസങ്ങളിലും തണുപ്പ് കൂടുമെന്നാണ് കലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചൂടും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തണുപ്പുമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സൈബീരിയയിൽ നിന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വീശുന്ന അതിശൈത്യമുള്ള കാറ്റ് ഹിമാലയവും കടന്ന് തെക്കൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലകളിലും ഉൾനാടുകളിലും താപനില ഗണ്യമായി കുറയാൻ കാരണമായെന്നും അധികൃതര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Last Updated : December 20, 2025 at 6:19 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

