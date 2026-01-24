ചലാൻ അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങി നടക്കുകയാണോ? ഇനി ലൈസൻസ് തെറിക്കും, പുതിയ ഗതാഗത നിയമം വരുന്നു
രാജ്യത്തെ ഗതാഗത നിയമങ്ങള് കര്ശനമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം. കേരളത്തില് പുതിയ നിയമങ്ങള് ഉടന് പ്രാബല്യത്തില് വരും. ലെസന്സ് റദ്ദാക്കലും പിഴയും... അസിസ്റ്റൻ്റ് ട്രാൻസ്പോര്ട്ട് കമ്മിഷണര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു.....
തിരുവനന്തപുരം: ഹെല്മറ്റും സീറ്റ് ബെല്റ്റും ധരിക്കാതെ അശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിച്ച് ചലാൻ അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്നത് ഇനി നടക്കില്ല. ഇത്തരക്കാരെ പിടികൂടാനും കടുത്ത പിഴ ഈടാക്കാനും കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച പുതിയ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കേരളത്തില് ഉടന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിച്ചില്ലെങ്കില് പിടി വീഴുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഗതാഗത നിയമം കര്ശനമാക്കാന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ട്രാൻസ്പോര്ട്ട് കമ്മിഷണര് മനോജ് കുമാര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ചലാൻ അടയ്ക്കാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകളെ പിടികൂടാനും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ തവണ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചു. എന്നാല് നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതല് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ" എന്നും മനോജ് കുമാര് പറഞ്ഞു.
ഡ്രാഫ്റ്റിലെ പുതിയെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം..
1. വാഹനങ്ങളെ ബ്ലാക്ക്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം
കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ നിയമ പ്രകാരം ആവർത്തിച്ച് നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് ബ്ലാക്ക്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും വകുപ്പിന് അധികാരമുണ്ടാകും. ഇതുപ്രകാരം ആര്ടിഒയുടെ നിയമപരിധിയിലും വന് മാറ്റങ്ങളാണ് നിലവില് വരാന് പോകുന്നത്. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ആർ.ടി.ഒയ്ക്ക് (RTO) അധികാരമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വാഹന ഉടമയുടെ വിശദീകരണം കേൾക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്.
2. പിഴയടയ്ക്കലും അപ്പീലും
പുതിയ നിയമപ്രകാരം ചലാൻ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴയടയ്ക്കണം. ഈ കാലാവധി നീട്ടിനൽകില്ല. ചലാൻ ലഭിച്ചാൽ വാഹന ഉടമകള്ക്ക് അത് അംഗീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.
തെറ്റായ ചെല്ലാൻ ആണെങ്കിൽ തെളിവുകൾ സഹിതം അപ്പീൽ നൽകാം. 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി കണക്കാക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ തുക അടയ്ക്കണം. പരാതി ലഭിച്ചാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് തീർപ്പാക്കണം എന്നാണ് നിയമത്തില് പറയുന്നത്. പരാതി ശരിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ചലാൻ റദ്ദാക്കും.
എന്നാൽ പരാതി തള്ളിയാൽ ഉത്തരവ് വന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴയടയ്ക്കണം. അതേസമയം പരാതി തള്ളിയതിനെതിരെ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിഴ തുകയുടെ 50 ശതമാനം കെട്ടിവയ്ക്കണം. പരാതി തള്ളിയിട്ടും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്ക്കുകയോ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി കണക്കാക്കും. തുടർന്ന് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും പിഴ തുക അടയ്ക്കണം.
3. ടോൾ കുടിശികയുണ്ടെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ തടയും
ദേശീയ പാതകളിൽ ടോൾ നൽകാതെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി പുതിയ "Unpaid User Fee" എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ടോൾ കുടിശികയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കൽ, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് എന്നിവ നൽകില്ല. തടസങ്ങളില്ലാത്ത ടോൾ പിരിവ് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം ബില്ലില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്.
4. ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാം
പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ഷുറന്സ് നിയമങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് കര്ശനമാക്കി.ഇനി ഇന്ഷുറന്സ് ഇല്ലെങ്കില് വാഹനങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കും. അതുപോലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കി. ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ഭേദഗതി ബില്ലും മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ഷുറന്സുകളിലും കേന്ദ്രം നിയമം കര്ശനമാക്കി.
5. നമ്പര് പ്ലേറ്റ് പരിഷ്കാരം
താല്ക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ പേപ്പർ നമ്പറുകൾക്ക് പകരം മഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളുള്ള നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിര്ദേശിക്കുന്നു.അല്ലാത്ത പക്ഷം എഐ ക്യാമറകൾ വഴി പിഴ ലഭിക്കും. ഹൈ സെക്യൂരിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. 2025 മുതൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു. അതേസമയം BS-VI വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര് പ്ലേറ്റിൽ 1 സെൻ്റീമീറ്റർ പച്ച സ്ട്രിപ്പും അതിൽ സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിര്ദേശിക്കുന്നു.
6. പിഴയും നോട്ടീസും
ട്രാഫിക് ലംഘനം നടന്നാൽ ചലാൻ 3 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാക്കും. ലഭിച്ച പിഴ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ്.
7. മറ്റ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള് കര്ശനമാക്കി എങ്കിലും ചില പരിഷ്കരാങ്ങളും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ട്രാൻസ്പോര്ട്ട് കമ്മിഷണര് മനോജ് കുമാര് പറയുന്നത്. ഡിജിലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എം-പരിവാഹൻ ആപ്പുകളിലെ രേഖകൾ എല്ലായിടത്തും സ്വീകാര്യമാണ്. ബൈക്ക് സുരക്ഷയ്ക്കായി 125cc-ക്ക് മുകളിലുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം( ABS) നിർബന്ധമാക്കി. റോഡപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഗുഡ് സമരിറ്റൻ നിയമവും പ്രാബല്യത്തില് വരും. ഇതു പ്രകാരം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിക്കാനോ പൊലീസിന് കഴിയില്ല.
