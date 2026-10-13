വയോജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ 3 വർഷം തടവ്; സംരക്ഷണത്തിന് പുതിയ നിയമവുമായി കേരളം
മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
Published : October 13, 2026 at 8:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച കേരളം അവരുടെ പരിചരണത്തിനും അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുമായി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു. വയോജനങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും അര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ബിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കും.
കർശന ശിക്ഷയും നിയമപരിരക്ഷയും
മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. സ്വത്തോ മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, സംരക്ഷണം നൽകാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കും. വയോജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും.
ഇവരുടെ പരാതികൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നോഡൽ ഓഫിസറായി ചുമതലപ്പെടുത്തും. ഇതിനുപുറമെ, അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി വയോജന അയൽപക്ക സൗഹൃദ ശൃംഖലയും രൂപീകരിക്കും. സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിവേഗ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ നൽകേണ്ട ചികിത്സകൾ സംബന്ധിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ലിവിങ് വിൽ' തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവകാശവും നിയമം ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുതിർന്ന പൗര പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കും. സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനായുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കി നൽകും. വയോജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇനിമുതൽ എല്ലാ പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങളും ലളിതമായ ഇന്റർഫേസുകളും ഉറപ്പാക്കും. കിടപ്പുരോഗികൾക്കും മറ്റും മികച്ച പരിചരണം നൽകുന്നതിനായി ഗൃഹപരിചരണ സേവന ഏജൻസികൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. പരിചരണദാതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകാനും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.
സഹായത്തിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ
എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വയോജന സൗകര്യ ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കും. മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഹെൽപ് ലൈൻ സംവിധാനവും ഉടൻ നിലവിൽ വരും. അനുയോജ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ, മികച്ച ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നിവയും പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും പ്രത്യേക സംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കും. കൂടാതെ, ഇവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സംസ്ഥാന കരുതൽ നിധി രൂപീകരിക്കാനും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. വാർധക്യകാലത്ത് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നിയമനിർമാണം കൊണ്ട് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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