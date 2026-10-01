വയോജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി കേരളം; രാജ്യത്തെ ആദ്യ പ്രത്യേക വകുപ്പ് പ്രവർത്തനസജ്ജം
നല്ല ഭരണവും കരുതലും വാക്കുകളിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വയോജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിചരണവും ജീവിതനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം
By PTI
Published : October 1, 2026 at 12:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പ്രത്യേക സർക്കാർ വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. രാജ്യാന്തര വയോജന ദിനമായ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന വകുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു.
നല്ല ഭരണവും കരുതലും വാക്കുകളിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വയോജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിചരണവും ജീവിതനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ ആരോഗ്യ, പരിചരണ, നിയമ, അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരിടത്ത് ലഭ്യമാകും. വയോജനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സേവനവും ഉണ്ടാകും.
ഇന്ന് ലോക വയോജന ദിനം. നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ച് യുഡിഫ് സർക്കാർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പ്രത്യേക സർക്കാർ വകുപ്പ് (Department of Senior Citizens) കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായിരിക്കുന്നു.— V D Satheesan (@vdsatheesan) October 1, 2026
വാക്കുകളിലല്ല, പ്രവൃത്തിയിലാണ് സദ്ഭരണവും കരുതലും. 🤍#VDSatheesan pic.twitter.com/eQJbtsx7E4
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ശക്തമായ നിയമപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്ര നിയമനിർമാണം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വലിയ ആശ്വാസമാകും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലും നേരിടുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ് കരുത്താകും.
വയോജന ക്ഷേമം എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം
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ദീർഘകാല ജീവിതത്തിനായി സംവിധാനങ്ങളെ പുനർചിന്തനം ചെയ്യുക എന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് വയോജന സംരക്ഷണത്തെ സമഗ്ര സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമായി കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എൺപതുകളും തൊണ്ണൂറുകളും നൊസ്റ്റാൾജിയയോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒപ്പമുള്ള മുതിർന്നവരെയും ചേർത്തുപിടിക്കാൻ മറക്കരുതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർധക്യം ആർക്കും ഏകാന്തതയുടേതാകരുത്. അത് നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയുടേതാക്കാൻ നമുക്ക് തുണയാകാം.
വാർധക്യവും ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോജനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളത്തിൽ പുതിയ വകുപ്പ് നിലവിൽ വരുന്നത് വരും നാളുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടി മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലാണ് കേരളം വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
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