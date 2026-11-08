വിദ്യാർഥികളുമായി മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന് തീപിടിച്ചു; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ ദേവദാനപ്പെട്ടി പ്രദേശത്തുവച്ചായിരുന്നു സംഭവം.
Published : November 8, 2026 at 5:37 PM IST
പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം വരോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽനിന്ന് വിദ്യാർഥികളുമായി മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയ ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന് തീപിടിച്ച് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന 45 വിദ്യാർഥികളും മൂന്ന് അധ്യാപകരും ഒരു രക്ഷിതാവും ഉൾപ്പെടെ 49 പേരും അത്ഭുതകരമായി പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സമയോചിതമായ ഇടപെടലും അധ്യാപകരുടെയും ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും ജാഗ്രതയുമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് 45 വിദ്യാർഥികളും മൂന്ന് അധ്യാപകരും ഒരു രക്ഷിതാവും അടങ്ങുന്ന സംഘം സ്കൂളിൽനിന്ന് വിനോദയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. കൊടൈക്കനാലിലെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മൂന്നാറിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ ദേവദാനപ്പെട്ടി പ്രദേശത്തുവച്ചായിരുന്നു സംഭവം.
ബസിൻ്റെ പിറകുഭാഗത്തെ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വാഹനം റോഡരികിൽ നിർത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ബസിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് തീപ്പൊരിയും പുകയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അപകടസാധ്യത മനസിലാക്കിയ ബസ് ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികളെ ബസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി.
കുട്ടികളെ മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ തീ ബസിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് പടരുകയായിരുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീ ആളിപ്പടർന്ന് ബസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അഗ്നിക്കിരയായി. വിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചെങ്കിലും ബസിന് വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ബസിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാവിൻ്റെയും ബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളും കത്തിനശിച്ചു.
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പെരിയകുളം, വാതലഗുണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടസമയത്ത് കുട്ടികളെ വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. ബസിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകർ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മറ്റൊരു വാഹനം സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് കുട്ടികളെ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തി.
ദേവദാനപട്ടി പൊലീസ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടയർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഘർഷം ഉണ്ടായതായും തുടർന്ന് ബസിന്റെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ തീപിടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.
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