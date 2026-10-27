സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ തീപ്പാറിച്ച് വുഷു; ഇടിയും ചുവടുകളുമായി താരങ്ങൾ, ആവേശഭരിതരായി കാണികളും
സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ വുഷു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ അണ്ടർ 19 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 8:53 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ചൈനീസ് ആയോധനകലയായ കുങ്ഫുവിൻ്റെ സ്പോർട്സ് രൂപമായ വുഷു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുകയാണ്. ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസിക നിയന്ത്രണവും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ കായികയിനം മലയാളികൾക്കിടയിലും വലിയ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വുഷുവിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഡയറക്ടറും ഇൻ്റർനാഷണൽ എ-ഗ്രേഡ് ജഡ്ജുമായ ഡോ. ആരിഫ് സി.പി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ വുഷു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ അണ്ടർ 19 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അണ്ടർ 14, അണ്ടർ 17 മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും ഈ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അണ്ടർ 14 വിഭാഗത്തിൽ ഒൻപത്, 10 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഗ്രേസ് മാർക്ക് ആനുകൂല്യം നേടാൻ ഇത് സഹായകമാകും. പ്ലസ്ടു, പ്ലസ്വൺ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
അംഗീകാരവും നേട്ടങ്ങളും
1989ലാണ് വുഷു ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. കേരളത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് 2015ലാണ്. വുഷു ഇപ്പോൾ പ്രയോരിറ്റി ഗെയിംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ചിലധികം തവണ വുഷുവിൽ ഇന്ത്യ മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് വുഷുവിനായി ആറ് അർജുന അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാന്ത എന്ന പോരാട്ടം
ഇതിലെ ഫൈറ്റിങ് വിഭാഗത്തെ സാന്ത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബോക്സിങ് പോലെയുള്ള പഞ്ചുകൾ, തൈക്കോണ്ടോ, കരാട്ടെ പോലെയുള്ള കിക്കുകൾ, റെസ്ലിങ്, ജൂഡോ പോലെയുള്ള ത്രോസുകളും ടെക്നിക്കുകളും എന്നിവ അടങ്ങിയ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിലുള്ളത്. നോക്കൗട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കർശനമായ നിയമങ്ങളും റെഗുലേഷനുകളും പാലിച്ച് സുരക്ഷിതമായാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ എതിരാളികൾ പരസ്പരം കൈ കൊടുത്ത് ആശംസകൾ നേടണമെന്നത് ഇതിലെ പ്രധാന നിയമമാണ്.
ശരീരത്തിൻ്റേയും മനസിൻ്റേയും ആരോഗ്യത്തിന് മാർഷൽ ആർട്ട് അഥവാ യുദ്ധകല എന്നാണ് വുഷു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർഥം. ശരീരവും മനസും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഗെയിമുകളിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. കൃത്യമായ ഭക്ഷണം, വിശ്രമം, തുടർച്ചയായ പരിശീലനം എന്നിവയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം ദിനംപ്രതി മെച്ചപ്പെടുന്നു. കളിച്ചു തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ശത്രുക്കളില്ലാത്ത, എതിരാളികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ ആണ് ഇതിലുള്ളത്.
ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ
അണ്ടർ 17 മത്സരങ്ങൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി. അണ്ടർ 19 മത്സരങ്ങൾ ജാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുകയാണ്. ആൺകുട്ടികളിൽ 48 കിലോ മുതൽ 90 കിലോ വരെയുള്ള 10 വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലും, പെൺകുട്ടികളിൽ 45 മുതൽ 75 കിലോ വരെയുള്ള എട്ട് കാറ്റഗറിയിലുമാണ് മത്സരങ്ങൾ. ജൂനിയർ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് 40 കുട്ടികൾ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കേരള ടീം പുറപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്നും നിരവധി കുട്ടികൾ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. ആരിഫ് വ്യക്തമാക്കി.
വിജയികളുടെ ആഹ്ളാദം
56 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി ജി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ ഫിദ ഫാത്തിമ സ്വർണം നേടി. വാവാട്ട അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഫിദ പരിശീലനം നേടുന്നത്. ഈ കായികയിനത്തോടുള്ള താത്പര്യം കാരണമാണ് വുഷു തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചതെന്ന് മത്സര ശേഷം ഫിദ വ്യക്തമാക്കി. വെറും മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി മത്സരത്തിലിറങ്ങി മികച്ച വിജയം നേടി പൊന്നാനി എ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ തേജ.
സ്കൂൾ വിഭാഗം സംസ്ഥാന മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് തേജ കരസ്ഥമാക്കിയത്. അസോസിയേഷൻ തലത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തേജ പറയുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വുഷു താരം ജോർജിൻ സാൻ്റി 56 കിലോഗ്രാം ഭാരവിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. അടിമാലി ബി.ആർ.എം ഫൈറ്റിങ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ കീഴിലാണ് പരിശീലനം നേടിവരുന്നത്. ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് ഈ കായികരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഫൈറ്റിങിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് വുഷു തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. കൂടുതൽ വേദികളിൽ സജീവമാകാനും മുന്നേറാനുമുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ.
ആവേശം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടുകാരി
വുഷു മത്സരം നേരിട്ട് കണ്ടതിൻ്റെ കടുത്ത ആവേശത്തിലായിരുന്നു കൊടയത്തൂർ ജി.യു.പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിനിയായ ഹുദാ ഫാത്തിമ. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് താൻ ഇത്തരമൊരു മത്സരം നേരിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. മത്സരം നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് വുഷു പഠിക്കാൻ അതിയായ ആഗ്രഹം തോന്നിയെന്നും വലുതാകുമ്പോൾ ഇത് അഭ്യസിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അവൾ പറയുന്നു.
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ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന് മത്സരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ നല്ല അനുഭവമാണെന്നും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്നും ഹുദാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻപ് ടിവിയിൽ ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നേരിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ആവേശം തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമാണെന്നും ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
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