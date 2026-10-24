ചിക്കനും ബീഫും, 2000 പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം; കായിക മേളയുടെ ഊട്ടുപുരയിൽ പാലു കാച്ചി മന്ത്രി ഷംസുദ്ദീൻ
മത്സര വേദിക്ക് സമീപത്തെ പ്രധാന പാചകപ്പുരയിലാണ് പാലുകാച്ചൽ നടന്നത്. ഇത്തവണയും പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാചകം.
Published : October 24, 2026 at 8:28 PM IST
കോഴിക്കോട്: 68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളക്ക് രുചി പെരുമ തീർക്കാൻ ഭക്ഷണപ്പുരയുടെ പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. പ്രധാന മത്സര വേദിക്ക് സമീപത്തെ പ്രധാന പാചകപ്പുരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പാലു കാച്ചൽ നടന്നത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. എൻ ഷംസുദ്ദീനാണ് പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചത്.
പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്ഷണപ്പുരയുടെ പ്രവർത്തനം. പതിനാറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള വിപുലമായ ഭക്ഷണശാലയാണ് എൻഐടി മൈതാനത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊടിയത്തൂർ പിടിഎം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസരത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണപ്പുര ഒരുക്കിയത്. രണ്ട് പാചകപ്പുരകളിലായി പാകം ചെയ്ത നോൺ വെജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണം മറ്റ് വേദികളിലായി എത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും രാവിലെ ആദ്യം ചായയും പഴവും കോഴിമുട്ടയുമാണ് നൽകുക. പിന്നീടാവും പ്രാതൽ ഉണ്ടാവുക.
ഉച്ചക്ക് ഓരോ ദിവസവും ചിക്കനും ബീഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണമാകും നൽകുക ഇതിന് പുറമേ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണവും തീൻമേശയിലെത്തും. രാത്രിയും ഇതിന് സമാനമായ ഭക്ഷണമാണ് നൽകുന്നത്. കായിക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വൊളണ്ടിയർമാർക്കും ശുചിത്വവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വൻ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഭക്ഷണക്കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.
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പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായതോടെ മേളയുടെ ഭക്ഷണവിതരണത്തിനായുള്ള അടുക്കള പൂർണമായും സജ്ജമായി. മഴ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്ത് മേള വിജയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും മത്സര ഇനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ആണെങ്കിലും കായികതാരങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും ഉള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം പ്രധാന മത്സര വേദിയായ എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി നിർമ്മിച്ചവിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള മീഡിയ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. വൈകിട്ട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ അഡ്വ കെ പ്രവീൺ കുമാർ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി. പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എംഎൽഎ മുഖ്യാതിഥിയായി. ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എം കെ നദീറ, വിദ്യാഭ്യാസ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ സി എ സന്തോഷ്, ഡിഡി സി എസ് അമൃത, ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി കെ അരവിന്ദൻ, പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി, വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കായിക വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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