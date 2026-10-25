സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ: പി ടി ഉഷയ്ക്ക് പകരം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ദീപശിഖ കൊളുത്തി
മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും മാധ്യമ വാർത്തകളിലും നോട്ടീസിലും പി ടി ഉഷയായിരുന്നു കായികമേളയുടെ ദീപശിഖ കൊളുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്.
Published : October 25, 2026 at 8:13 PM IST
കോഴിക്കോട്: കായികമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി സംഘാടകരുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തെ ഇതിഹാസ താരവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് പകരം മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച ചടങ്ങുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നേരിട്ട് ദീപശിഖക്ക് തീ കൊളുത്തി.
മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും മാധ്യമ വാർത്തകളിലും നോട്ടീസിലും പി ടി ഉഷയായിരുന്നു കായികമേളയുടെ ദീപശിഖ കൊളുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കവേ ദീപശിഖ കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഉടൻ പി ടി ഉഷയിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ദീപശിഖ വാങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുക ആയിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നേരിട്ട് ദീപപീഠത്തിലേക്ക് തീ പകരുന്നതാണ് കാണികളിലും കായിക പ്രേമികളിലും അമ്പരപ്പുളവാക്കിയത്.
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പി ടി ഉഷയെ വേദിയിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിനിർത്തിയ മട്ടിലായിരുന്നു സംഘാടകരുടെ പെരുമാറ്റമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ദീപശിഖ തിരികൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നതിലും പി ടി ഉഷയാണ് ദീപശിഖ തെളിയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
പ്രധാന വേദികളും മത്സരങ്ങളും
എൻ.ഐ.ടി കാലിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ചാത്തമംഗലം: ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 31 വരെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അത്ലറ്റിക്സ്. ഒക്ടോബർ 26-ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ഫുട്ബോൾ, അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾ. ഒക്ടോബർ 30 ന് ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരവും നടക്കും. ദേവഗിരി സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ, ഇൻക്ലൂസീവ് ബാഡ്മിൻ്റൺ. ചേവായൂർ പ്രസൻ്റേഷൻ എച്ച്.എസ്.എസ്: പെൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ നടക്കും.
സിൽവർ ഹിൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ നടക്കും. കുന്നമംഗലം എച്ച്.എസ്.എസ്: ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ വടംവലി; ഒക്ടോബർ 26-ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്രിക്കറ്റ്. കൊടിയത്തൂർ പി.ടി.എം എച്ച്.എസ്.എസ്: ഒക്ടോബർ 26, 27 തീയതികളിൽ വുഷു, ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 29 വരെ സോഫ്റ്റ്ബോൾ, ബേസ്ബോൾ; ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ കരാട്ടെ, ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 30 വരെ ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റ ൺ. പെരുവയൽ സെൻ്റ് സേവിയേഴ്സ് യു.പി സ്കൂൾ: ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 28 വരെ നെറ്റ്ബോൾ; ഒക്ടോബർ 26, 27 തീയതികളിൽ ത്രോബോൾ. ആർ.ഇ.സി ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ചാത്തമംഗലം ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 29 വരെ യോഗ മത്സരങ്ങളും നടക്കും.
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