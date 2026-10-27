സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള: പാലക്കാടിനെ അട്ടിമറിച്ച് ആദ്യ സ്വർണം മലപ്പുറത്തിന്
സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാലക്കാടിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം എം.എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസിലെ വൈഷ്ണവ് പി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്
Published : October 27, 2026 at 9:31 AM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് എൻ.ഐ.ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം. മേളയിലെ ആദ്യ സ്വർണം മലപ്പുറം സ്വന്തമാക്കി. സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാലക്കാടിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം എം.എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസിലെ വൈഷ്ണവ് പി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
ആദ്യ മൂന്നിൽ രണ്ടും മലപ്പുറത്തിന്
ഒൻപത് മിനിറ്റും രണ്ട് സെക്കൻഡും എടുത്താണ് വൈഷ്ണവ് ഫിനിഷിങ് ലൈൻ കടന്നത്. ഇതോടെ മലപ്പുറത്തിന് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ലഭിച്ചു. പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അരുൾ സി വി ഒൻപത് മിനിറ്റും അഞ്ച് സെക്കൻഡും എടുത്ത് രണ്ടാമതെത്തി വെള്ളി മെഡൽ നേടി. മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് അരുൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. മലപ്പുറം കടക്കശ്ശേരി ഐഡിയൽ ഇ.എച്ച്.എസ്.എസിലെ അമീൻ കെ സി ഒൻപത് മിനിറ്റും ആറ് സെക്കൻഡും എടുത്ത് വെങ്കല മെഡലും ഒരു പോയിൻ്റും നേടി.
ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് പേരും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാഞ്ഞിരംകുളം പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസിലെ മെറോമൽ ഷാജി, കീരംപാറ എം.എ കോളജ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ ആദിത്യൻ ടി വി, അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് എച്ച്.എസ്.എസിലെ ശ്രീജിഷ് എസ് എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം നാലും അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയത്. കടക്കശ്ശേരി ഐഡിയൽ സ്കൂളിലെ നിജിൻ സേവ്യർ ഏഴാമതും പുല്ലൂരാംപാറ സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂളിലെ സഞ്ജയ് മോൻ എട്ടാമതും ഫിനിഷ് ചെയ്തു.
പാലക്കാടിന് തിരിച്ചടി
കഴിഞ്ഞ തവണ 3000 മീറ്ററിൽ നാല് സ്വർണവും പാലക്കാടാണ് നേടിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും സ്വർണം നേടിയ ജഗന്നാഥനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് ഇത്തവണ വൈഷ്ണവ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ക്രോസ് കൺട്രിയിൽ മത്സരിച്ച വൈഷ്ണവിന് വെള്ളി മെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇത്തവണ ട്രാക്കിൽ സ്വർണം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ കായികതാരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പാലക്കാടിൻ്റെ കുത്തക തകർത്ത ഈ വിജയം കായിക മേളയുടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മലപ്പുറത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. മികച്ച കായികക്ഷമതയാണ് ട്രാക്കിൽ ഉടനീളം വൈഷ്ണവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
ട്രാക്കിൽ ഇനി ആവേശപ്പോരാട്ടം
കായിക മേളയുടെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് രാവിലത്തെ സെഷനിൽ മൂന്ന് ഫൈനലുകൾ കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെയും ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും 3000 മീറ്റർ ഫൈനലുകളാണ് ഇനി നടക്കാനുള്ളത്. ഇതിനുശേഷം ഫീൽഡിൽ ഡിസ്കസ് ത്രോ അടക്കമുള്ള മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.
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വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന 4X400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യ ദിവസത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് കായികതാരങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ റെക്കോഡുകൾ പിറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കായികപ്രേമികൾ. മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് എൻ.ഐ.ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ കായികതാരങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
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