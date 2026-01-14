സാരി മുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വരെ; കലോത്സവ നഗരിയിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് ശുചിത്വമിഷൻ്റെ 'സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ്'
കലോത്സവം കാണാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായ എന്ത് വസ്തുക്കളും ഇവിടെ നൽകി പകരം ഉപയോഗപ്രദമായതും പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മാലിന്യമുക്ത കേരളമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
തൃശൂർ: ഉത്തരവാദിത്വ കലോത്സവത്തിൻ്റെ നല്ല മാതൃകയായി കലോത്സവ നഗരിയിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ്. (പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടം.)
ഉപയോഗിച്ച് വലിചെറിയുന്ന ശീലമൊഴിവാക്കി പുനരുപയോഗ സാധ്യതയെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന ആശയമാണ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുളള വസ്തുക്കൾ സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൽ ഏൽപിക്കുകയും പകരം ഉപയോഗ യോഗ്യമായ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നതാണ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി.
സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സാരി ധരിച്ചാണ് താൻ കലോത്സവ വേദിയിലെത്തിയതെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോ. വാസുകി ഐഎഎസ് വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവാദിത്വ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആശയം പ്രായോഗികവത്ക്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
എൻ്റെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
"എൻ്റെ മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ആപ്തവാക്യമായിട്ടാണ് മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തു ഇവിടെ നൽകാനും പകരം ഇവിടെ നിന്നും ഉപകാരപ്രദമായ വസ്തു അവർക്ക് സൗജന്യമായി എടുക്കാനും കഴിയും. അതിൽ പുസ്തകവും, തുണിത്തരങ്ങളും, കരകൗശലവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ആളുകൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ചവിട്ടികളും ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പ്രധനമായും മാലിന്യം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തേളം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്", എന്ന് ശുചിത്വമിഷൻ ജില്ലാ അസിസ്റ്റൻ്റ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ ജെയിൻ പോൾ പറയുന്നു.
കലോത്സവ നഗരിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകമുൾപ്പെടെ എന്തും കലോത്സവ നഗരിയിലെ സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൽ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നും ജെയിൻ പോൾ പറഞ്ഞു. മാലിന്യ ഉത്പ്പാദനം കുറയ്ക്കുകയാണ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗ ശൂന്യമായത് മറ്റൊരാൾക്ക് അങ്ങിനെയാകണമെന്നില്ല. ഈയൊരു കാര്യമാണ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രസക്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൽ കൗതുകം നിറച്ച് ആളുകൾ
ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ എല്ലാ പ്രദർശന മേളകളിലും സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് ഒരുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണ ഉത്തരവാദിത്വ കലോത്സവമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിന് കലോത്സവ നഗരിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപയോഗിച്ച ഫോട്ടോകൾ, ഫ്ലവർ പോട്ടുകൾ, ചവിട്ടികൾ, ബാഗുകൾ, ഉടുപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെ സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ കൗതുകത്തോടെ എത്തി ഈ ആശയത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മടങ്ങുന്നവരാണ് ഏറെയും.
പ്രകൃതി സൗഹൃദമായൊരുക്കിയ സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഭംഗിയും വ്യത്യസ്തയും കണ്ട് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിൽ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. പുതിയ തലമുറ പുതിയ ആശയങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ആഭിമുഖ്യമാണ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പിനോടും കാണിക്കുന്നത്. അതേ സമയം കലോത്സവത്തിൽ മാത്രമൊതുക്കാതെ, സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരം സ്വാപ്പ് ഷോപ്പുകൾ സ്ഥിരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്.
"വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ സ്റ്റാളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഈ സ്റ്റാള് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും മറിച്ച് ഉപകാരപ്പെടുന്നവ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കൗതുകം ഏറെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികളിലൂടെ പുത്തൻ ശീലങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കും", ശുചിത്വമിഷൻ ജീവനക്കാരി വിദ്യ പറഞ്ഞു.
"കേരളത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. മാലിന്യമുക്ത രാജ്യത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ഇതൊരു മാതൃകയാണ്. ഈ ഒരു സംവിധാനം സ്കൂളുകളിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം", എന്ന് വോളണ്ടിയർമാരായ വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.
ഇതിലൂടെ പുനരുപയോഗമെന്ന ആശയം പുതുതലമുറകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് എന്ന ആശയം നല്ല ആശയമാണെന്നാണ് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഇടിവി ഭാരതി നോട് പറഞ്ഞു. കലോത്സവ വേദികളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളോ കുപ്പികളോ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് 10 രൂപയുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിച്ചു.
മടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചാൽ 10 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളോ ടിഫിൻ ബോക്സുകളോ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നാം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിപത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. പൂർണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അറുപത്തി നാലാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഉത്തരവാദിത്വ കലോത്സവം എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
