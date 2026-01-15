ആവേശത്തിമിർപ്പിൽ കലോത്സവ നഗരി; ചിരിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും നാടക വേദി, പോയിന്റ് നില മാറി മറിയുന്നു
കലോത്സവം വാശിയോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ നിലയുറപ്പിച്ചുട്ടുണ്ട്. അറബിക്, സംസ്കൃത കലോത്സവങ്ങളും വാശിയോടെ മുന്നേറുന്നു.
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തില് രണ്ടാം ദിവസത്തെ മത്സരങ്ങള് വേദി തകർക്കുന്നു. തേക്കിന്കാട് മൈതാനത്തെ മുഖ്യ വേദിയില് ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ആണ്കുട്ടികളുടെ ഭരതനാട്യ മത്സരം 9.45 ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സെൻ്റ് ജോസഫ് സിജി എച്ച് എസ് എസിലെ വേദിയില് ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ഉറുദു ഗസല് മത്സരവും, ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം നാടക മത്സരങ്ങള് കാല്ഡിയന് സിറിയന് ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് വേദിയിലും അരങ്ങേറി. 18 ടീമുകളാണ് നാടകത്തിനായി മത്സരിക്കാനുള്ളത്.
കണ്ണൂർ മുന്നിൽ
സ്വര്ണ കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില് പോയിന്റ് നില മാറി മറിയുന്നു. രണ്ടാം ദിവസം മത്സരങ്ങള് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് കണ്ണൂർ മുന്നിലെത്തി. 250 പോയിൻ്റുകൾ നേടിയാണ് കണ്ണൂർ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 248 പോയിന്റുള്ള കോഴിക്കോട് രണ്ടാമതുണ്ട്. 264 പോയിന്റോടെ ആതിഥേയരായ തൃശൂര് മൂന്നാമതാണ്.
എ ഗ്രേഡ് നേടി പെൺകുട്ടികൾ
പെണ്കുട്ടികളുടെ ലളിതഗാനം, മിമിക്രി, മലയാളം, ഹിന്ദി പ്രസംഗം എന്നീ ഇനങ്ങളിലെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഹൈസ്കൂള് പെണ്കുട്ടികളുടെ മിമിക്രിയില് മത്സരിച്ച 14 പേരില് ആറ് പേര്ക്ക് മാത്രമാണ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത്. എട്ട് പേര്ക്ക് ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. ലളിതഗാന മത്സരത്തില് മത്സരിച്ച 14 ല് 12 പേര്ക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. ഹൈസ്കൂള് പെണ്കുട്ടികളുടെ മിമിക്രിയില് മത്സരിച്ച 14 പേരില് ആറ് പേര്ക്ക് മാത്രമാണ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയത്. എട്ട് പേര്ക്ക് ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. ലളിതഗാന മത്സരത്തില് മത്സരിച്ച 14 ല് 12 പേര്ക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു.
ലഹരി പകർന്ന് നാടോടിനൃത്ത വേദി
തേക്കിന്കാട് മൈതാനത്തെ രണ്ടാം വേദിയില് നടന്ന ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പെണ്കുട്ടികളുടെ നാടോടി നൃത്ത മത്സരം നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂര്ത്തിയാക്കി. 18 കുട്ടികളാണ് മത്സരിക്കാനുണ്ടായത്. കുറവനും കുറത്തിയും മുതല് ലഹരിയില് നശിക്കുന്ന തലമുറയുടെ വേദനകളും ജെന്ഡര് ഇഷ്യൂസും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളില് എല്ലാം നഷ്ടമായ അമ്മമാരുടെ നൊമ്പരങ്ങളുമൊക്കെ നോടോടി നൃത്തത്തിന് വിഷയങ്ങളായി. പല വിഷയങ്ങളും ആവര്ത്തിച്ച് വേദികളിലെത്തി. വളയിട്ട കൈകളില് ലാത്തിയുമായി ഗുണ്ടകളെ അടിച്ചൊതുക്കുന്ന ജനമൈത്രി പൊലീസ് ഇടിമുട്ടി സാറാമ്മയും നോടോടി നൃത്ത വേദിയില് ലഹരിയുടെ കദന കഥ പറഞ്ഞു.
ചിന്തകൾക്ക് വഴിപാകി നാടകവേദി
രംഗവേദിയിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി നാടക മത്സരം പതിനൊന്നാം വേദിയായ കര്ണികാരത്തില് കാണികളെ ആകര്ഷിച്ചു. അടുക്കളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ആധുനികവത്ക്കരണം, ജീവിത ശൈലിയില് വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ച നാടകവും ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നുമറിയാതെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് സമൂഹത്തിന് ഭാരമാകുന്നതും നാടക വേദിക്ക് വിഷയമായി. ചിക്കാനും ചികയാനും കൂവാനുമറിയാത്ത തിന്നാന് മാത്രമറിയുന്ന കോഴികളുടെ കഥപറഞ്ഞാണ് ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം കുട്ടികള് അരങ്ങത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഓരോ ഇനങ്ങളും കഴിയും തോറും മത്സരാവേശം മുറുകുകയാണ്. ഇതുവരെ 249 മത്സര വിഭാഗങ്ങളിൽ 58 മത്സരങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായിരുക്കുന്നത്. 63 ഇനങ്ങളുടെ ഫലം പുറത്ത് വന്നു. ഇതിനൊപ്പം അറബിക്, സംസ്കൃത കലോത്സവങ്ങളും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെയ്ക്കുകയാണ്. അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ ആകെ 19 ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ നാല് മത്സര ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.
