ആവേശമായി കലോത്സവം, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തില് ഒന്നാമത് പാലക്കാട്ടെ സ്കൂള്, ആദ്യ ദിന ഫലം ഇങ്ങനെ..
കലോല്സവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി പുലര്ച്ചെ വരെ സജീവമായിരുന്നു. പല വേദികളിലും മല്സരങ്ങള് നീണ്ടപ്പോള് ഫല പ്രഖ്യാപനവും പുലരുവോളം നീണ്ടു.
Published : January 15, 2026 at 7:30 AM IST
തൃശൂര്: 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം 63 ഇനങ്ങള് പൂര്ത്തിയായപ്പോള് സ്വര്ണ്ണക്കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില് കണ്ണൂര് ജില്ലയാണ് 250 പോയിന്റുമായി മുന്നില്. 248 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട്. 246 പോയിന്റുമായി ആതിഥേയരായ തൃശൂരാണ് മൂന്നാമതുള്ളത്.
സ്കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തില് പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലെ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് 58 പോയിന്റോടെ ഒന്നാമതായി. പത്തനംതിട്ട കിടങ്ങന്നൂരിലെ എസ് വിജി എച്ച് എസ് എസ് ആണ് 38 പോയിന്റോടെ രണ്ടാമത്. കണ്ണൂര് സെന്റ് തെരേസാസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന് ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് 30 പോയിന്റോടെ മൂന്നാമതുണ്ട്.
കലോല്സവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി പുലര്ച്ചെ വരെ സജീവമായിരുന്നു. പല വേദികളിലും മല്സരങ്ങള് നീണ്ടപ്പോള് ഫല പ്രഖ്യാപനവും പുലരുവോളം നീണ്ടു. 20 ടീമുകള് പങ്കെടുത്ത ഹയര്സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ആണ്കുട്ടികളുടെ അറബന മുട്ട് മല്സരത്തിന്റെ ഫലം വന്നത് പുലര്ച്ചെ മൂന്നേ അമ്പതിനോടടുപ്പിച്ചാണ്. പങ്കെടുത്ത 20 ടീമുകളില് 14 പേര്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. ഒരു ടീമിന് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടി.
ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം സംസ്കൃത നാടകത്തിന്റെ ഫലം വന്നത് പുലര്ച്ചെ ഒന്നരയ്ക്കാണ്. പങ്കെടുത്ത 18 ടീമുകളില് 15 ടീമുകള്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. 21 ടീമുകള് മല്സരിച്ച ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം പണിയ നൃത്ത മല്സരത്തില് ഫലം വന്നത് പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടടുപ്പിച്ചായിരുന്നു. 21 ല് 17 ടീമുകള്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. മല്സരാര്ത്ഥികളുടെ ബാഹുല്യം ഏറ്റവുമധികം ഉണ്ടായത് ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം പെണ്കുട്ടികളുടെ സംഘനൃത്ത മല്സരത്തിലായിരുന്നു. സ്പെഷ്യല് ഓര്ഡര് വഴിയെത്തിയ മല്സരാര്ത്ഥികളടക്കം 27 ടീമുകളാണ് മല്സരിച്ചത്. ഫലം വന്നത് പുലര്ച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെ. 19 ടീമുകള്ക്ക എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു.
ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ദഫ് മുട്ട് മല്സരത്തില് 20 ടീമുകളാണ് മല്സരിച്ചത്. മലപ്പുറത്തു നിന്ന് മൂന്ന ടീമുകളും കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം ജില്ലകളില് നിന്ന് രണ്ട് വീതം ടീമുകളും മല്സരത്തിനെത്തി. 16 ടീമുകള്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി. ഒരു ടീമിന് ബി ഗ്രേഡും ലഭിച്ചു. ഹയര് സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പെണ്കുട്ടികളുടെ ഒപ്പനയ്ക്ക് 25 ടീമുകളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത്. ഫലം വന്നപ്പോള് പുലര്ച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയായി. 20 ടീമുകള്ക്കും എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് നാല് ടീമുകളും തൃശ്ശൂരില് നിന്ന് മൂന്ന് ടീമുകളും കോട്ടയത്തു നിന്ന് രണ്ട് ടീമുകളും മലപ്പുറം ,കോഴിക്കോട് , എറണാകുളം, കാസര്കോട് ,പാലക്കാട് ജില്ലകളില് നിന്ന് 2 ടീമുകള് വീതവും ഒപ്പനയില് മല്സരിച്ചു. രണ്ടാം ദിവസം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 58 ഇനങ്ങളിലാണ് മല്സരം പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ളത്.
