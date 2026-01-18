ETV Bharat / state

മലയാളിയെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഒരു ബിഹാറുകാരൻ, ഉറുദു പ്രസംഗത്തില്‍ മനം കവര്‍ന്ന് എ ഗ്രേഡ് നേട്ടത്തില്‍ മുഹമ്മദ് ദിൽ നവാസ്

പഠനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബിഹാറിലെ സീതാമർഹി ജില്ലയിലെ ടികൊലി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേയ്‌ക്ക് നവാസ് എത്തുന്നത്.

BIHAR STUDENT MUHAMMAD DIL NAVAZ BIHAR STUDENT IN KERALA KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 URDU SPEECH SCHOOL KALOLSAVAM
ബിഹാര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ദിൽ നവാസ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഉറുദു പ്രസംഗത്തിൽ തിളങ്ങി ബിഹാര്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ദിൽ നവാസ്. പി ആർ എം കൊളവല്ലൂർ എച്ച്എസ്എസ് എട്ടാംതരം വിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് ദിൽ നവാസ് ആദ്യമായാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ എ ഗ്രേഡ് നേടാനായതിൻ്റെ അഭിമാന മൂഹൂർത്തതതിനാണ് നവാസും കുടുംബവും.

പഠനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബിഹാറിലെ സീതാമർഹി ജില്ലയിലെ ടികൊലി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേയ്‌ക്ക് നവാസ് എത്തുന്നത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കേരളമായി ദിൽ നവാസിൻ്റെ വീടും വിശേഷങ്ങളുമെല്ലാം. കുട്ടികളെല്ലാം കലോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ, ഉറുദു അധ്യാപകനായ യൂസഫ് മാഷാണ് ദിൽ നവാസിനെ ഉറുദു വിഷയങ്ങളിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഉറുദു പ്രസംഗം ഉൾപ്പടെ തത്സമയ വിഷയങ്ങളിൽ സ്റ്റേജിൽ ഉറുദു ഭാഷ അറിയാവുന്ന നവാസിന് തിളങ്ങാനാവുമെന്ന് യൂസഫ് മാഷിന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ കണക്കുകൂട്ടൽ സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പിഴച്ചില്ല.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും ശുചിത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എന്നതായിരുന്നു അവതരണ വിഷയം. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, നവാസ് കത്തി കയറിയപ്പോൾ പിറന്നത് പുതിയൊരു ചരിത്രം കൂടിയാണ്. മലയാളിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ബിഹാറിൽ നിന്നുമെത്തിയ മുഹമ്മദ് ദിൽ നവാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും.

ഒരു രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ വൃത്തിയും ശുചിത്വവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തി ശുചിത്വം മുതൽ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ വരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നവാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വ്യക്തിശുചിത്വത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും പരിസര ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വാക്കുകളാണിതെന്ന് സവാസ് ഓരോ മലയാളികളോടുമെന്നത് പോലെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ പുഴകളും അരുവികളും പ്രകൃതിയുമൊക്കെ മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ തന്നെ സംരക്ഷണമാകുന്നു. നാമിന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കും വരും തലമുറയ്ക്കും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ഈ പ്രകൃതിയെ വരും തലമുറക്ക് വേണ്ടി നാം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം" എന്ന് അഭ്യർഥനയുടെ സ്വരത്തിൽ നവാസ് പറഞ്ഞു നിർത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉറുദു ഭാഷയിലുള്ള പരിജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ദിൽ നവാസിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും. പാനൂർ തൂവ്വക്കുന്നിലെ ശംസുൽ ഉലമാ ഇസ്ലാമിക്ക് കോംപ്ലക്‌സിൽ മത പഠനത്തിനായെത്തിയ മുഹമ്മദ് ദിൽ നവാസ് സ്‌കൂൾ പഠനത്തിനായാണ് പി ആർ എം കൊളവല്ലൂർ എച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂളിൽ ഈ അധ്യയനവർഷമെത്തിയതെന്ന് യൂസഫ് മാസ്റ്റർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"കുട്ടിയുട ഉറുദു ക്ലാസിലുള്ള മികച്ച പ്രകടനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ജില്ലാതലം വരെ ഉറുദു കവിതാ രചനയിലും, ഉറുദു ഉപന്യാസത്തിലും മത്സരിച്ചിരുന്നു. ബിഹാറിൽ നിന്നുമെത്തിയ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയുകയും മികച്ച അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് പിന്നിൽ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഉൾപ്പടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു" എന്ന് യൂസഫ് മാഷ് വ്യക്തമാക്കി.

കേരളം വളരെ ഇഷ്‌ടമായെന്നും മലയാളം പഠിച്ച് വരികയാണെന്നും ദിൽ നവാസ് ഇടിവിഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഉറുദു പ്രസംഗത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ വിവരം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ബിഹാറിലുളള ഉപ്പ മുഹമ്മദ് റിയാസുലും ഉമ്മ ഹംജദിഖാത്തൂനുമെല്ലാം. അഞ്ചു മക്കളിലെ ഏക ആൺതരിയായ മകൻ മലായാളികൾക്ക് ഒപ്പം പഠിക്കുകയും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്‌തത് ഗ്രാമം മുഴുവൻ അഭിമാനപൂർവം അറിയിക്കുകയാണ് ഇവർ.

ബിഹാറിലും ഡൽഹിയിലുമായാണ് നവാസ് നേരത്തെ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും ലഭിക്കാത്ത പരിഗണനയും അംഗീകാരവും കേരളം നൽകുന്നതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ദിൽ നവാസും കുടുംബവും.

Also Read: മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി കൊച്ചുമിടുക്കി; നേട്ടം കൈവരിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ശ്രേയ

TAGGED:

BIHAR STUDENT MUHAMMAD DIL NAVAZ
BIHAR STUDENT IN KERALA
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026
URDU SPEECH SCHOOL KALOLSAVAM
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.