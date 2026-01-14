'ഇതൊരു മഹാഭാഗ്യം, സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു', കലോത്സവ വേദിയിൽ ആദ്യ മത്സരാർഥിയായി തീർത്ഥ വിജയകുമാർ
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ ആദ്യ മത്സരാർഥിയായി തീർത്ഥ വിജയകുമാർ. മോഹനിയാട്ട മത്സരത്തിലെ ആദ്യ മത്സരാർഥിയായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും പരിഭ്രമത്തിലുമായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രകടനമെന്ന് ആദ്യമായി സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിച്ച തീർത്ഥ വിജയകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മത്സരം കഴിഞ്ഞതോടെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. അമ്മ മോഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നു അച്ഛൻ കഥകളി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണന്നും തീർത്ഥ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നും തൻ്റെ മകൾ ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലന്നും തീർത്ഥയുടെ അച്ഛൻ കലാമണ്ഡലം വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ആദ്യ മത്സരാർഥിയായതിനാൽ തയ്യാറെടുപ്പിന് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
പഠിത്തം മാത്രം പോര കലയും അഭ്യസിച്ച് മകൾ വളരണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം. നല്ല നിലയിൽ തന്നെ മകൾ മോഹിനിയാട്ടം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ദൂരെ നിന്നാണ് മത്സരം കാണാനായെതെന്ന് അമ്മ ആർ.എൽ.വി ഗായത്രി പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ലാതെ മകൾ മോഹിനിയാട്ടം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മകളെന്ന ടെൻഷനുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ പരിഭ്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ ഗായത്രി പറഞ്ഞു
മകളെ ഒരു വിദ്യാർഥിയായി കണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള കുട്ടികളേക്കാൾ കുറച്ച് കർശനമായാണ് ടീച്ചറെന്ന നിലയിൽ ഇടപെടാറുള്ളത്. തങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കലാകാരന്മാരയതിനാൽ കലാ പ്രവർത്തനം കണ്ടാണ് തീർത്ഥ വളർന്നത്. അതിൻ്റെയൊരു താത്പര്യം അവൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. തങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാറില്ല സ്വമേധയ തന്നെയാണ് മകൾ കലാപഠനം തുടങ്ങിയത്.
ചങ്ങനാശ്ശേരി ജി വി എച്ച് എസ്.എസ് സ്കൂൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ തീർത്ഥ ആറ് വർഷമായി മോഹനിയാട്ടം അഭ്യസിച്ച് വരികയാണ്. അമ്മയും നർത്തകിയുമായ ആർ എൽ വി ഗായത്രിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കുന്നത്.
കഥകളി കലാകാരനായ അച്ഛൻ കലാമണ്ഡലം വിജയകുമാറും മകളുടെ കലാ ജീവിതത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ കഥകളി ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ഇനങ്ങളിൽ തീർത്ഥയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവുമെന്നാണ് മൂവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതേസമയം യാദൃശ്ചികമായി കലോത്സവ വേദിയിൽ എത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വദേശികളായ പോബിയും മോണിക്കയും തീർത്ഥയുടെ മോഹിനിയാട്ടം കാണുകയും അവളോടൊപ്പം ചുവടുകൾ വെച്ചും കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഇന്ന് വേദി ഒന്ന് സൂര്യകാന്തിയിൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം മോഹിനിയാട്ടവും, സംഘ നൃത്തവുമാണ് നടക്കുന്നത്.
