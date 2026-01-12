ETV Bharat / state

കലാ പ്രേമികളെ ഇതിലെ... കേരള കലോത്സവം കാണാനെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള സമ്പൂര്‍ണ വഴികാട്ടി

കലോത്സവത്തിനായി സാംസ്‌കാരിക നഗരം ഉണര്‍ന്നു. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ തൃശൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക ആയിരങ്ങള്‍. ഏതൊക്കെ കലാ പരിപാടികള്‍ ഏതെല്ലാം വേദികളിലാണ് അരങ്ങേറുക? അവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം? അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

kerala KALOLSAVAM guide KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES kerala KALOLSAVAM stages kerala KALOLSAVAM programes
kerala school kalolsavam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 8:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

റുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് തിരി തെളിയുന്നതോടെ കേരളം സാംസ്‌കാരിക നഗരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ്. കലാ പ്രേമികള്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന കലോത്സവം ജനുവരി 14 മുതല്‍ 18 വരെയാണ് തൃശൂരില്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികളും അധ്യാപകരും കലാ പ്രേമികളും അടക്കം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് സാംസ്‌കാരിക നഗരത്തിലേക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ഒഴുകിയെത്തുക.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ ഇത്തവണ ആകെ 249 ഇനങ്ങളിലാണ് മല്‍സരം നടക്കുക. ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ 101 ഇനങ്ങളില്‍ മല്‍സരമുണ്ട്. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തില്‍ 110 ഇനങ്ങളില്‍ മല്‍സരം നടക്കും. സംസ്‌കൃതോല്‍സവത്തിലും അറബിക് സാഹിത്യോല്‍സവത്തിലുമുണ്ട് 19 ഇനങ്ങള്‍ വീതം.

5 ദിവസങ്ങളിലായി 25 വേദികളിലായാണ് ഇത്രയും ഇനങ്ങളില്‍ മല്‍സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കുക. രചനാ - ചിത്ര രചനാ മല്‍സരങ്ങളും സ്‌റ്റേജ് ഇനങ്ങള്‍ക്ക് സമാന്തരമായി വിവിധ വേദികളില്‍ നടക്കും. തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്തെ എക്‌സിബിഷന്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രധാന വേദിയിലാണ് നൃത്ത മല്‍സരങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും അരങ്ങേറുക.

ആദ്യ ദിവസം ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം പെണ്‍ കുട്ടികളുടെ മോഹിനിയാട്ടത്തോടെ പ്രധാന വേദി ഉണരും. അന്നു തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം സംഘ നൃത്തവും ഇവിടെ നടക്കും. തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്തെ രണ്ടാം വേദിയില്‍ ആദ്യ ദിനം ഭരതനാട്യം ഒപ്പന മല്‍സരങ്ങളാണ്.

ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ആകെ 72 വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളും 29 ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളുമാണുള്ളത്. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 19 ഇനങ്ങളിലും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 18 ഇനങ്ങളിലും മല്‍സരമുണ്ട്. 64 ഇനങ്ങളില്‍ പൊതുവിലാണ് മല്‍സരം. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തില്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പത്തൊമ്പതും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പതിനെട്ടും ഇനങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകം മല്‍സരമുണ്ട്. 73 ഇനങ്ങളില്‍ പൊതുവിലാണ് മല്‍സരം.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മല്‍സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് രംഗത്തിറങ്ങാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇനം ബാന്‍ഡ് മേളമാണ്. പരമാവധി 20 പേരെ രംഗത്തിറക്കാം. മംഗലം കളി, പളിയ നൃത്തം, ഇരുള നൃത്തം, മലപ്പുലയ നൃത്തം എന്നിവയില്‍ 12 പേര്‍ക്ക് വീതം പങ്കെടുക്കാം. പൂരക്കളിയിലും കോല്‍ക്കളിയിലും ടീമില്‍ 12 പേര്‍ വരെയാകാം. ദഫ് മുട്ടിനും അറബന മുട്ടിനും ചവിട്ടുനാടകത്തിനും വഞ്ചിപ്പാട്ടിനും ടീമില്‍ 10 പേര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം.

പരിചമുട്ടുകളിക്ക് 8 പേരടങ്ങുന്നതാണ് ടീം. കഥകളി ഗ്രൂപ്പ് ഇനത്തില്‍ ടീമില്‍ നാലു പേരാകാം. നാടകം, സ്‌കിറ്റ്, യക്ഷഗാനം, വൃന്ദവാദ്യം, പഞ്ചവാദ്യം, സംഘഗാനം, ചെണ്ടമേളം, നാടന്‍പാട്ട്, ദേശഭക്തി ഗാനം, സംഘനൃത്തം, മാര്‍ഗം കളി എന്നിവയിലും പരമാവധി ഏഴു പേര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം.

ഒപ്പന, വട്ടപ്പാട്ട്, തിരുവാതിരക്കളി എന്നിവയിലും ടീമിന്‍റെ വലുപ്പം 10 വരെ ആകാം. ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളില്‍ പ്രകടനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സമയം കിട്ടുക നാടകത്തിനും കഥകളി ഗ്രൂപ്പിനും യക്ഷഗാനത്തിനുമാണ്. 30 മിനുട്ട് വീതം. പഞ്ചവാദ്യത്തിനും ബാന്‍ഡ് മേളത്തിനും പൂരക്കളിക്കും 20 മിനുട്ടാണ് സമയം. നാടകത്തിന് 4 പിന്നണിക്കാരേയും ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കിറ്റ്, കഥാപ്രസംഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ കുട്ടിയേയും പിന്നണിയില്‍ അനുവദിക്കും.

കലോല്‍സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരമാവധി 3 വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിലും 2 ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിലും മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാനാവൂ. ഇതനുസരിച്ച് ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ അവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളും മറ്റും വ്യക്തമാക്കി ഫോട്ടോ സഹിതം നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന കലോല്‍സവത്തിന് രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്യുക.

എന്നാല്‍ 3 വ്യക്തി ഗത ഇനങ്ങളും 2 ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളും എന്ന നിബന്ധന ഇത്തവണ കൂടി സംസ്‌കൃതോല്‍സവത്തിനും അറബിക് സാഹിത്യോല്‍സവത്തിനും ബാധകമാക്കില്ലെന്ന് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വഴി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സംസ്ഥാന കലോല്‍സവത്തില്‍ എ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്ന മല്‍സരാര്‍ത്ഥികള്‍ അവരുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ കൂടി സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇത് ടീം മാനേജര്‍മാര്‍ സംഘാടക സമിതിക്ക് കൈമാറണം. ബാങ്ക് വഴിയായിരിക്കും അവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വരെ 1000 രൂപയായിരുന്ന സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക ഇത്തവണ വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത്തവണ തൊട്ട് എ ഗ്രേഡുകാര്‍ക്കൊക്കെ 1500 രൂപയുടെ സാംസ്‌കാരിക സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച 12,000 കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവരില്‍ 10,000 പേര്‍ക്ക് ഇതിനകം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക ലഭിച്ചു.

സാംസ്കാരിക സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ശേഷം നടക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. 2006 ല്‍ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോല്‍സവം വരെ കലാ പ്രതിഭ, കലാ തിലകം പുരസ്‌കാരങ്ങളായിരുന്നു നല്‍കിപ്പോന്നത്. പോയിന്‍റിനു പകരം ഗ്രേഡിങ്ങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയത് 2006 മുതലാണ്. എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് ട്രോഫിക്കു പുറമേയാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്.

STATE SCHOOL KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES DETAILS OF STAGES OF KALOLSAVAM DETAILS OF ITEMS OF KALOLSAVAM
ഭക്ഷണശാല പാലസ് ഗ്രൗണ്ട് (Kerala State Kalolsavam)

64-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവം തൃശൂരിൽ 2026 ജനുവരി 14 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ മേളയ്ക്കായി ആകെ 25 വേദികളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദികൾക്കെല്ലാം വിവിധ പൂക്കളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വേദികളും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും മത്സരയിനങ്ങളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

  • വേദി 1: സൂര്യകാന്തി (പ്രധാന വേദി) - തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തെ പ്രദർശന നഗരി. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന-സമാപന സമ്മേളനങ്ങളും ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നു.
STATE SCHOOL KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES DETAILS OF STAGES OF KALOLSAVAM DETAILS OF ITEMS OF KALOLSAVAM
വേദി 1 തേക്കിൻകാട് മൈതാനം (Kerala State Kalolsavam)
  • വേദി 2: പാരിജാതം - തേക്കിൻകാട് മൈതാനം (സി.എം.എസ്. സ്‌കൂളിന് സമീപം) ഒപ്പന, സംഘനൃത്തം പോലുള്ള ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു.
  • വേദി 3: നീലക്കുറിഞ്ഞി - (തേക്കിൻകാട് മൈതാനം) (ബാനർജി ക്ലബ്ബിന് അഭിമുഖമായി) നാടോടിനൃത്തം (പെൺ), കുച്ചിപ്പുടി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ.
  • വേദി 4: പവിഴമല്ലി - (തൃശൂർ ടൗൺ ഹാൾ) നാടകം,മിമിക്രി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ.
  • വേദി 5: ശംഖുപുഷ്‌പം - (വിവേകോദയം ബോയ്‌സ് എച്ച്.എസ്.എസ്) വട്ടപ്പാട്ട് സ്‌കിറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ.
  • വേദി 6: ചെമ്പകം- (കേരള ബാങ്ക് ഹാൾ) അറബനമുട്ട്, ലളിതഗാനം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ.
  • വേദി 7: മന്ദാരം- (സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓപ്പൺ സ്‌റ്റേജ്) ചാക്ക്യാർകൂത്ത്, കേരളനടനം,പൂരക്കളി തുടിയ ഇനങ്ങൾ
  • വേദി 8: കനകാംബരം- (സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാൾ) തുള്ളൽ, നങ്ങ്യാർകൂത്ത് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ
  • വേദി 9: (ഗുൽമോഹർ -സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂൾ) കൂടിയാട്ടം,ഉുദു ഗസൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾകൂടിയാട്ടം,ഉുദു ഗസൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ
  • വേദി 10: ചെമ്പരത്തി- (ചെലക്കോട്ടുകര എം.ടി.എച്ച്.എസ്) കോൽക്കളി
  • വേദി 11: കർണ്ണികാരം- (ചൽഡിയൻ സിറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ) സംസ്‌കൃത നാടകം
  • വേദി 12: നിത്യകല്യാണി- (സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്‌കൂൾ) പഞ്ചവാദ്യം,കഥകളി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ
  • വേദി 13: പനിനീർപ്പൂവ് - ജവാഹർ ബാലഭവൻ (സംസ്‌കൃത കലോത്സവം ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്)
STATE SCHOOL KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES DETAILS OF STAGES OF KALOLSAVAM DETAILS OF ITEMS OF KALOLSAVAM
വേദി 13 ജവാഹർ ബാലഭവൻ (Kerala State Kalolsavam)
  • വേദി 14: നന്ത്യാർവട്ടം- (ഹോളി ഫാമിലി സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്) മാർഗ്ഗംകളി,മോണആക്‌്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ
  • വേദി 15: താമര - (ഹോളീ ഫാമിലി സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്) മാപ്പിളപ്പട്ട്, ചെണ്ടമേളം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ
  • വേദി 16 & 17: വാടാമല്ലി, മുല്ലപ്പൂവ് - സി.എം.എസ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ (അറബിക് കലോത്സവം ഇവിടെ നടക്കുന്നു)
STATE SCHOOL KALOLSAVAM KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES DETAILS OF STAGES OF KALOLSAVAM DETAILS OF ITEMS OF KALOLSAVAM
വേദി 16 & 17 സി.എം.എസ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ (Kerala State Kalolsavam)
  • വേദി 18: ആമ്പൽ- ഗവ. മോഡൽ ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ
  • വേദി 19: തുമ്പ- ഗവ. മോഡൽ ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ
  • വേദി 20: കണ്ണാന്തളി- സെൻ്റ് ക്ലെയേഴ്‌സ് സ്‌കൂൾ
  • വേദി 21: പിച്ചകപ്പൂവ്- സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് സ്‌കൂൾ
  • വേദി 22: ജമന്തി- സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് സ്‌കൂൾ
  • വേദി 23: തെച്ചിപ്പൂവ്- സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് സ്‌കൂൾ
  • വേദി 24: താഴമ്പൂ- സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് സ്‌കൂൾ
  • വേദി 25: ചെണ്ടുമല്ലി - ലാലൂർ ഐ.എം. വിജയൻ സ്പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സ്.

മറ്റ് വേദികൾ: ചാക്യാർകൂത്ത്, കൂടിയാട്ടം, കഥാപ്രസംഗം, വിവിധ വാദ്യോപകരണ മത്സരങ്ങൾ, സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വേദികളിൽ നടക്കുന്നു.

മറ്റ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ:

ഭക്ഷണശാല: പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷൻ: ഗവൺമെൻ്റ് മോഡൽ ബോയ്‌സ് എച്ച്.എസ്.എസ്.-ൽ നടക്കും.

താമസ സൗകര്യം: നഗരത്തിലെ 19-ഓളം സ്‌കൂളുകളിലായി മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കോഡിങ്ങില്ലാതെ ആപ്പുകൾ; വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ 'വിസ്രു', ലക്ഷ്യം ബില്യൺ ഡോളർ ക്ലബ്

TAGGED:

KERALA KALOLSAVAM GUIDE
KALOLSAVAM ITEMS AND GUIDELINES
KERALA KALOLSAVAM STAGES
KERALA KALOLSAVAM PROGRAMES
STATE SCHOOL KALOLSAVAM 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.