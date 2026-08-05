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മാലിന്യം വളമാക്കി മാറ്റാം, ഒപ്പം നേടാം സമ്മാനങ്ങളും; ബയോബിൻ പദ്ധതിയുമായി ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

പരിഷത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, പിപിസി ഉപസമിതി, പരിസരം വിഷയ സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുക്കള ജൈവ മാലിന്യ പരിപാലനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ക്യാമ്പയിൻ

Kerala Sasthra Sahithya Parishad Launches Bio Bin Campaign
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ബയോബിൻ പദ്ധതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 2:52 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: വീടുകളിലെ അടുക്കള മാലിന്യ സംസ്കരണം പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ തലവേദനയായി മാറാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇനി വിരാമമിടാം. ലളിതമായി അടുക്കള ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനും ഒപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലേക്ക് മികച്ച വളം സ്വന്തമാക്കാനുമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുതിയ ബയോബിൻ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ബയോബിൻ പദ്ധതി (ETV Bharat)

പരിഷത്തിൻ്റെ ബയോബിൻ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായി അടുക്കള ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാം. ഒപ്പം അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കുള്ള വളവും കിട്ടും. 2,500 രൂപയാണ് ബയോബിന്നിൻ്റെ വില. ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് തവണകളായി അടയ്ക്കാം. സമ്മാന പദ്ധതിയടക്കം ഉൾപ്പടുത്തിയാണ്
ബയോബിൻ വീടുകളിലെത്തിക്കാൻ പരിഷത്ത് വിപുലമായ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പദ്ധതി മറ്റു ജില്ലകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്.

പരിഷത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, പിപിസി ഉപസമിതി, പരിസരം വിഷയ സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുക്കള ജൈവ മാലിന്യ പരിപാലനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ക്യാമ്പയിൻ. ഈ മാസം 15ന് പ്രചാരണത്തിന്
തുടക്കമാകും. അടുക്കള ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പരിഷത്ത് ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐആർടിസി മുണ്ടൂർ കേന്ദ്രമാണ് ബയോ ബിൻ വികസിപ്പിച്ചത്. 15നകം 2500 രൂപ അടച്ചോ 500 രൂപ വീതം അഞ്ച് മാസ തവണകളായി അടച്ചോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം.

Kerala Sasthra Sahithya Parishad Launches Bio Bin Campaign
ബയോബിൻ പദ്ധതി ക്യാമ്പയിന്‍ (Special Arrangement)


ബയോബിന്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം


അടുക്കള മാലിന്യങ്ങൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപാധിയാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് പരിഷത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ല ട്രഷറർ സി സത്യനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏത് മാലിന്യങ്ങളും, പച്ചക്കറിയുടെ ആയാലും, മത്സ്യത്തിൻ്റേതോ മാംസത്തിൻ്റേതോ ആയാലും എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും 30 ദിവസം കൊണ്ട് വളമായി മാറും. അതിന് മൂന്ന് ബക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ബിന്നുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യം ജൈവമാലിന്യങ്ങളെ വേഗത്തിൽ അഴുക്കി മികച്ച കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രയോജനപ്രദമായ ഇനോക്കുലം ചേർക്കും. പിന്നാലെ മാലിന്യങ്ങൾ ദിവസവും അതിലിട്ട്, അതിനു മുകളിൽ വീണ്ടും ഇനോക്കുലം ചേർക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരുതവണ മാത്രമേ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കാവൂ എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇനോക്കുലം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു ബക്കറ്റ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് താഴോട്ട് എടുത്തു വെക്കുക. അങ്ങനെ, മൂന്നാമത്തെ ബക്കറ്റ് നിറയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ബക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് നല്ല വളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും.

നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ വെള്ളം കുറവായിരിക്കണം. വെള്ളത്തോട് കൂടി ഇട്ടാൽ പുഴു വരും. വേയ്സ്റ്റായ കറി ഒന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം ഒഴിവാക്കി വേണം ഒഴിക്കാൻ. അടുക്കളയുടെ ഏത് ഭാഗത്തും ഇത് വെക്കാം.

Kerala Sasthra Sahithya Parishad Launches Bio Bin Campaign
ബയോബിൻ പദ്ധതി (Special Arrangement)
പരിഷത്ത് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുറച്ച് വ്യാപകമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് സത്യനാഥൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നിച്ച് പൈസ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, അഞ്ച് ഗഡുക്കളായിട്ട് അടച്ചിട്ട് തരുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൂടി ആണുള്ളത്. പിന്നെ, ഒന്നിച്ച് പൈസ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക്, ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം. മാസത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു ചൂടാറാ പെട്ടി അഞ്ചുപേർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സത്യനാഥൻ വിശദമാക്കി.എന്താണ് ഇനാക്കുലം
Kerala Sasthra Sahithya Parishad Launches Bio Bin Campaign
ബയോബിൻ (ETV Bharat)
ജൈവമാലിന്യങ്ങളെ വേഗത്തിൽ അഴുക്കി മികച്ച കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രയോജനപ്രദമായ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഇനോക്കുലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി അടുക്കളയിലെയും വീടുകളിലെയും ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ദുർഗന്ധമില്ലാതെയും പുഴുക്കൾ വരാതെയും സംസ്കരിക്കാൻ ഇത് ബയോ കമ്പോസ്റ്റർ ബിന്നുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാലിന്യങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീർണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നു. അഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസഹനീയമായ നാറ്റം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബയോ ബിന്നുകളിൽ ഈച്ചകളും പുഴുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു. സാധാരണയായി വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇനോക്കുലം പൊടി ചകിരിച്ചോറുമായി നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കലർത്തിയാണ് ജൈവമാലിന്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വിതറുന്നത്.
Kerala Sasthra Sahithya Parishad Launches Bio Bin Campaign
ഇനാക്കുലം (ETV Bharat)

സമ്മാനപദ്ധതിയും വിതരണവും

അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് 15 മുതൽ തുടർച്ചയായ നാല് മാസങ്ങളിൽ നറുക്കെടുക്കും. ഓരോ മാസവും അഞ്ച് പേർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി ഐആർടിസിയുടെ മറ്റൊരു ഉത്പന്നവും ചൂടാറാപെട്ടിയും നൽകും. അംഗങ്ങളാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ബയോ ബിന്നിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ട 225 രൂപ വിലയുള്ള ഇനോകുലം പാക്കറ്റും സൗജന്യമായി നൽകും. 2500 രൂപ ഒന്നിച്ച് നൽകുന്നവർക്ക് പണമടച്ച് അടുത്ത ദിവസം ബയോ ബിൻ ലഭ്യമാക്കും.

Kerala Sasthra Sahithya Parishad Launches Bio Bin Campaign
ബയോബിൻ പദ്ധതി (ETV Bharat)

തളി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള പരിഷത്ത് ഭവനില്‍ നേരിട്ടെത്തി ബയോബിൻ സ്വന്തമാക്കാം. ആവശ്യക്കാർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് 10-15 ദിവസമെടുക്കും. പ്രത്യേക ചാർജ് ഒന്നും ഇടാക്കില്ല. പാലക്കാട് മുണ്ടൂരുള്ള പരിഷത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ബയോബിൻ നിർമിക്കുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി സെൻ്റർ ആണ് നിർമാതാക്കൾ. പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിന് പ്രാദേശിക പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

ഫോൺ: സത്യനാഥൻ- 9497644096, പ്രേമരാജൻ- 9447539039, ഹരീഷ് ഹർഷ- 9048959571.

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TAGGED:

BIO BIN
KERALA SASTHRA SAHITHYA PARISHAD
KITCHEN WASTE
ORGANIC FERTILIZER
BIO BIN CAMPAIGN

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