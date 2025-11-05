സ്വർണക്കൊള്ള: എൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം; മന്ത്രിമാരും സിപിഎം നേതാക്കളും കുടുങ്ങും: വി ഡി സതീശൻ
ഹൈക്കോടതി ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് ഗുരുതര സംശയം ഉന്നയിച്ചു. നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കാലാവധി നീട്ടാൻ പ്രതിപക്ഷം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 5, 2025 at 5:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് മുൻ എൻ വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. വാസു അറസ്റ്റിലായാൽ മന്ത്രിമാരും സിപിഎം നേതാക്കളും കുടുങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനാവശ്യ തിടുക്കമുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചെന്നും നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടാൻ പ്രതിപക്ഷം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വി ഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശബരിമലയിലെ പരമാധികാരി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ആയിരുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാറ്റം ഹൈക്കോടതി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. 2018 മുതൽ 2025 വരെ ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന തട്ടിപ്പുകൾ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഒരു നിമിഷം പോലും സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ല.
ഈ കൊള്ളസംഘത്തെ പുറത്താക്കുന്നതിനു പകരം അവരുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാനാണ് സർക്കാരും സിപിഎമ്മും ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ സിപിഎം ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പങ്ക് മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഈ നീക്കം എന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. എൻ വാസു ദേവസ്വം കമ്മിഷണറായിരുന്ന കാലത്താണ് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ കട്ടിളപ്പാളികൾ രേഖകളിൽ ചെമ്പാക്കിയത്.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, 2019 ഡിസംബർ 9ന് സ്വർണം ബാക്കിയുണ്ടെന്നും വിവാഹാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അറിയിച്ച് എൻ വാസുവിന് ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു. വാസുവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കൊള്ള നടന്ന മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും രണ്ടു തവണ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുമായ വ്യക്തിയാണ് എൻ വാസു. യുവതിപ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെ നടന്നത് ഇദ്ദേഹം കമ്മിഷണറായിരുന്ന കാലത്താണ്.
കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തു നിന്നിറങ്ങി ഏതാനും മാസത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായി വാസു മടങ്ങിയെത്തിയത് സിപിഎമ്മിലും സർക്കാരിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാസു കുടുങ്ങിയാൽ മന്ത്രിമാരും സിപിഎം നേതാക്കളും കുടുങ്ങുമെന്ന് സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസിലാകുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഹൈക്കോടതി പരാമർശം
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച 'രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തോ' എന്ന ഗുരുതര സംശയമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഉന്നയിച്ചത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തുകാരനായ സുഭാഷ് കപൂറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് സമാനമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ശബരിമലയിലെ അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ പകർപ്പുണ്ടാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതായി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സന്നിധാനത്ത് നൽകിയത് അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരുന്നു എന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാവിജയരാഘവൻ, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
