'പ്രിയദർശിനി' തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ നൂറ് ദിവസം; സാരി വിതരണമെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ്. അന്ന് 15 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ (15,52,761) യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് മൂല്യം 3.29 കോടി രൂപയായിരുന്നു
Published : September 21, 2026 at 4:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യയാത്ര നൽകുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി നാളെ നൂറുദിവസം പൂർത്തിയാകും. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 15നാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 19 വരെയുള്ള 97 ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 12.54 കോടി സൗജന്യ യാത്രകളാണ് (12,54,03,152) പദ്ധതിയിലൂടെ നടന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ 266.53 കോടി രൂപയുടെ (2,66,53,07,108 രൂപ) ടിക്കറ്റുകളാണ് യാത്രക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയത്. പ്രതിദിനം ശരാശരി 12.93 ലക്ഷം സൗജന്യ യാത്രകളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി സി പി ജോൺ അറിയിച്ചു. നൂറുദിവസം പൂർത്തിയായതോടനുബന്ധിച്ച് 93 ഡിപ്പോകളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും.
വനിതാ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ആവേശക്കണക്കുകൾ
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൗജന്യ യാത്രയുടെ ശരാശരി മൂല്യം 21.25 രൂപയാണ്. പ്രതിദിന ടിക്കറ്റ് മൂല്യം ശരാശരി 2.75 കോടി രൂപ വരും. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 11.08 ലക്ഷമായിരുന്ന പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 13-ാം ആഴ്ചയിലെത്തുമ്പോൾ 13.93 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. ഇത് 25.7 ശതമാനം വർധനവാണ്.
അതുപോലെ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ പ്രതിദിന ടിക്കറ്റ് മൂല്യമായ 2.36 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും പതിമൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ 2.95 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. ടിക്കറ്റ് മൂല്യത്തിൽ 25.1 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജൂൺ 15 മുതൽ 30 വരെ പ്രതിദിനം 12.12 ലക്ഷം പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ജൂലൈയിൽ ഇത് 13.62 ലക്ഷമായും സെപ്റ്റംബറിൽ ഒന്ന് മുതൽ 19 വരെ 13.99 ലക്ഷമായും ഉയർന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ 12 ലക്ഷമായിരുന്നു പ്രതിദിന ശരാശരി.
റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിയ സെപ്റ്റംബർ
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ്. അന്ന് 15 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ (15,52,761) യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് മൂല്യം 3.29 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ജൂലൈ ആറിലെ 15.28 ലക്ഷമെന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടാത്ത പതിനാലാം ആഴ്ചയിലെ ആറ് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രതിദിന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 14.96 ലക്ഷമാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 29.4 ശതമാനവും മൂല്യത്തിൽ 29.2 ശതമാനവും മുന്നിലാണിത്. ഇതിനൊപ്പം സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രതിദിന കളക്ഷൻ ശരാശരി 5.75 കോടി രൂപയാണ്. ജൂലൈയിലെ 5.45 കോടി, ഓഗസ്റ്റിലെ 5.43 കോടി എന്നീ മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിരക്കാണിത്.
എല്ലാവർക്കും ഒരിടം
ഓർഡിനറി ബസുകളിലെ ആകെ യാത്രക്കാരിൽ സൗജന്യ യാത്രക്കാരുടെ വിഹിതം ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ 62 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നിലവിൽ 68.9 ശതമാനമായി ഉയർന്ന് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു. സൗജന്യ യാത്രക്കാരുടെ വർധനവ് ടിക്കറ്റെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓർഡിനറി സർവീസുകളിലെ പുരുഷ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ പ്രതിദിന ശരാശരിയായ 6.09 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും പതിമൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ 6.19 ലക്ഷമായി സ്ഥിരമായി തുടരുകയാണ്. എല്ലാ സർവീസുകളിലുമായുള്ള ആകെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ 24.66 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 13-ാം ആഴ്ചയിൽ 27.63 ലക്ഷമായി വർധിച്ചു. 12.1 ശതമാനം വർധനവാണ് ആകെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സാരി വിതരണം പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി
അതേസമയം പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ നൂറാം ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ സാരി വിതരണം നടത്തുമെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ചെയർമാൻ & മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. പി എസ് പ്രമോജ് ശങ്കർ അറിയിച്ചു. ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാളെ (22-09-2026) രാവിലെ പത്തിന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ തമ്പാനൂർ ഡിപ്പോയിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. തുടർന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാർക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്യും.
വൈകുന്നേരം 7.30ന് തമ്പാനൂർ ചൈത്രം ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഏറെ നാളായി യാത്രാപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപ്, ഹൈദരാബാദ് ലക്ഷ്വറി പാക്കേജ് സർവീസിൻ്റെയും ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിനായി തയാറാക്കിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ, വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് സംവിധാനം എന്നിവയുടെയും ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ലക്ഷദ്വീപ് ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 10 യാത്രക്കാർക്കും ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ജീവനക്കാർക്കും യൂണിറ്റുകൾക്കും മന്ത്രി ആദരവ് നൽകുമെന്നും സിഎംഡി അറിയിച്ചു.
പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് ബജറ്റ് ടൂറിസം പാക്കേജുകളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് സമാനമായി കെഎസ്ആർടിസി ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷനിലും വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതുതായി ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനം. ചടങ്ങിൽ തമ്പാനൂർ വാർഡ് കൗൺസിലർ ആർ ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി ഡോ. പി എസ് പ്രമോജ് ശങ്കർ, വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.
Also Read: മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പരിഷ്കരിക്കുന്നു; നിലവിലെ അവസ്ഥ ദയനീയമെന്ന് ഡിഎംഇ