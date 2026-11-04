വൈകിട്ട് 6 മണി മുതല് രാത്രി 9 വരെ മരണക്കെണി; കേരളത്തെ നടുക്കി കൗമാരക്കാരുടെ ‘ഡെത്ത് റൈഡ്’, പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്
കേരളത്തില് വാഹനാപകടം കൂടുന്നു. ഇന്ത്യയിലാകെ ജനസംഖ്യയുടെ 3 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ മൊത്തം റോഡപകടങ്ങളുടെ 10 ശതമാനത്തോളം നടക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
Published : November 4, 2026 at 3:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സാക്ഷരതയിലും ആരോഗ്യ രംഗത്തും ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന കേരളം ഇന്ന് ഭീതിജനകമായ മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യത്തിന് മുന്നിലാണ്. അത് റോഡുകളിലെ മരണക്കെണിയാണ്. കൈയ്യിൽ നിയമപരമായ ലൈസൻസില്ല, തലച്ചോറിൽ ലഹരിയോ അമിതാവേശമോ, കൂടെ മാതാപിതാക്കൾ ജന്മദിനത്തിനും മറ്റുമായി വാങ്ങി നൽകിയ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ആഡംബര കാറുകളും ബൈക്കുകളും.
കേരളത്തിലെ പൊതുനിരത്തുകളിൽ കൗമാരക്കാരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരും നടത്തുന്ന ഈ വിവേകരഹിതമായ 'ഡെത്ത് റൈഡുകൾ' സാധാരണക്കാരായ വഴിയാത്രക്കാരുടെയും മറ്റു വാഹനയാത്രക്കാരുടെയും ജീവിതം തകർത്തെറിയുകയാണ്.
സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെയും (SCRB) കേരള പൊലീസിൻ്റെയും ഈ വര്ഷം (2026) ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 35,873 വാഹനാപകടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 2,702 ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. അഥവാ, പ്രതിദിനം ശരാശരി 11 പേർ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. 41,040 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയിലാകെ ജനസംഖ്യയുടെ 3 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ മൊത്തം റോഡപകടങ്ങളുടെ 10 ശതമാനത്തോളം നടക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനത്തിനും വില്ലനാകുന്നത് കൗമാരക്കാരുടെ ഡ്രൈവിങ്ങും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അമിതവേഗതയുമാണ്.
മാതാപിതാക്കൾ മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മാത്രം കേരളത്തില് നടന്ന ദുരന്തങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ വാഹനോപയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകട ഭീഷണിയെ കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നു. ഒക്ടോബർ 11 ന് നെടുമ്പാശേരിയിൽ 19 വയസുള്ള സുഹൈൽ സജീവ് ഓടിച്ച ആഡംബര കാർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ വാഹനം മകൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് അമ്മ സമ്മാനമായി വാങ്ങിനൽകിയതാണ് എന്നത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
ഒക്ടോബർ 25 ന് ചിറ്റൂരിൽ വഴിയോര ഭക്ഷണശാല നടത്തി ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ജയബാലകൃഷ്ണൻ (55) എന്ന സാധാരണക്കാരൻ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിലേക്ക് ആഡംബര സെഡാൻ കാർ ഇടിച്ചുകയറി അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് 17 വയസുകാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജഡ്ജിയാണ് എന്നുള്ളത് വിഷയത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുന്നു. നവംബർ 3 ന് ചങ്ങനാശേരി തെങ്ങണയിൽ 18 കാരനായ ഗോകുൽ ബിനു ഓടിച്ച ഇന്നോവ കാർ മുന്നിലെ ടയർ പൊട്ടി ഡിസ്ക് റോഡിൽ ഉരസി തീപ്പൊരി ഉയർന്ന നിലയിൽ 8 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിരവധി വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് ചീറിപ്പാഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ സംഭവം. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ പാച്ചിൽ ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ തെങ്ങണ കണ്ണോട്ട ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് അതിസാഹസികമായാണ് തടഞ്ഞത്.
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റോഡിലെ സമയവും പ്രധാന വില്ലന്മാരും
കണക്കുകള് പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്താകെ റോഡപകട മരണങ്ങളിൽ 46 ശതമാനവും സംഭവിക്കുന്നത് അമിതവേഗത മൂലമാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ആകെ വാഹനങ്ങളിൽ 53.36 ശതമാനവും യുവാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ്. ദിവസേന സംഭവിക്കുന്ന അപകട മരണങ്ങളുടെ 21 ശതമാനവും വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് .4,856 അപകടങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് .386 മരണങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് . കാസർകോടും വയനാടുമാണ് അപകട നിരക്കിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ലകൾ.
കർശന നടപടിയുമായി ആർടിഒ
റോഡുകളിൽ അതിവേഗവും അശാസ്ത്രീയമായ ഓവർടേക്കിങ്ങും മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനയാത്രക്കാർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് വയനാട് ആർടിഒ സന്തോഷ് കുമാർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു. "അമിതവേഗത പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. മുൻപിലുള്ള വാഹനങ്ങളുമായി എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുകയും വാഹനങ്ങളുടെ ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. കൂടാതെ, കുട്ടികൾക്ക് നിയമവിരുധമായി വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രവണത രക്ഷിതാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കും" അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
കുറ്റബോധമല്ല, വേണ്ടത് മുൻകരുതൽ
മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ലാതെ അനുവാദം നൽകുന്നത് സ്നേഹമല്ല, മറിച്ച് ദുരന്തത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ കൈയ്യിൽ വാഹനം കൊടുത്ത് നിരത്തിലിറക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറ്റകൃത്യമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ നിർണായകമായ വകുപ്പ് 199A അനുസരിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ 12 മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കാനും നിയമമുണ്ട്.
നിയമങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ റോഡിൽ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയും, കുറ്റക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഈ 'റോഡ് ഭീകരത' അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ല. നമ്മുടെ ജാഗ്രത കുറവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലെ അത്താണിയാകേണ്ട ആളുടെ ജീവൻ നിരത്തിൽ പൊലിയരുത്. ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല, വേറൊരു വീടിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്നെന്നേക്കുമായി അണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
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