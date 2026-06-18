കളിയാട്ടക്കാലത്തിന് സമാപനം; അണിയലം മടക്കി തെയ്യം കലാകാരന്മാർ, ഇനി വറുതിയുടെ നാളുകൾ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വറുതിയുടെ മാസം തുടങ്ങിയാൽ തുണിക്കുടകളും മറ്റ് ചിരട്ട തവികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകെയുള്ള തൊഴിലായിരുന്നു തെയ്യം കലാകാരന്മാർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഉപജീവനമാർഗത്തിനായി കലാകാരന്മാർ പല തൊഴിലുകളും ചെയ്തു പോരുന്നു.
Published : June 18, 2026 at 6:17 PM IST
കണ്ണൂർ: വളപട്ടണം കളരിവാതുക്കൽ ഭഗവതിയുടെ കൂറ്റൻ തിരുമുടി ഉയർന്നതോടെ ഉത്തരകേരളത്തിലെ ഒരു കളിയാട്ട കാലത്തിന് കൂടി സമാപനമായി. തെയ്യം കലാകാരന്മാർക്ക് ഇനി വറുതിയുടെ നാളുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ 6.35 നുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കലശം നിറച്ച ശേഷമാണ് കളിയാട്ട ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്.
കലശം നിറക്കുന്നതിന് അവകാശ പാരമ്പര്യക്കാർ രാവിലെ ആറുമണിയോടെ കലശ തട്ട് ചുമന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഉച്ചയോടെ 21 കോൽ നീളവും 6.75 വീതിയുമുള്ള വെള്ളവും ചുവപ്പും കലർന്ന തുണിയിൽ അലങ്കരിച്ച തിരുമുടി തിരുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. കോലക്കാരൻ ബാബു മുത്താണി ശശി പെരുവണ്ണാൻ്റെ ശിരസിൽ മുള കൊണ്ട് കുത്തി നിവർത്തിവെച്ചു. തുടർന്ന് അകത്ത് അമ്പലത്തിൽ പൂജ കഴിഞ്ഞ് തന്ത്രി ഉടവാൾ നൽകി തിരിച്ച് തന്ത്രിയെ ഭഗവതി അനുഗ്രഹിച്ചു. കൂടെ ക്ഷേത്രപാലകർ തുടങ്ങി 6 ചെറു തെയ്യങ്ങളും തിരുമുറ്റത്തെത്തി. അമ്മയും മക്കളും ആട്ടം ആടി. എന്നാൽ കൂറ്റൻ മുടിയുമായി അമ്മ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ ചുറ്റം വച്ചു.
വറുതിയുടെ നാളുകൾ
വർഷങ്ങളായി തെയ്യം കലാകാരനായ ബാലൻ പെരുവണ്ണാന് കടന്നപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ അണിയലം മടക്കി ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇനി തുലാം 10 വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് ആചാരക്കാരുടെയും താത്പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തപ്പൻ കെട്ടാം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ കാവുകളും ഉറങ്ങിയ സമയമാണ് മേട മാസം മുതലെന്ന് തെയ്യം കലാകാരൻ ബാലൻ പണിക്കർ പറയുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വറുതിയുടെ മാസം തുടങ്ങിയാൽ തുണിക്കുടകളും മറ്റ് ചിരട്ട തവികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകെയുള്ള തൊഴിലായിരുന്നു തെയ്യം കലാകാരന്മാർക്ക്. എന്നാൽ കാലഘട്ടം മാറിയതോടെ പലരും തൊഴിൽ രംഗം പല മേഖലകളിലേക്കും തിരിച്ച് ഓട്ടോയും ടാക്സിയും ലോറിയും ഓടിക്കുന്നതിലേക്കും നീങ്ങി. ഇപ്പോൾ പുതുതലമുറ തെയ്യം രംഗത്തേക്ക് അധികം വരുന്നില്ല എന്ന് ബാലൻ പണിക്കർ പറയുന്നു. എങ്കിലും പണികൾ ഏറെയാണ്. ആടായാഭാരണങ്ങൾ ഒരുക്കണം. പട്ടു തുണികൾ അലക്കി സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് ബാലൻ പറയുന്നു.
"മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ തെയ്യമാടുന്ന സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം വൈദ്യന്മാരായിരുന്നു. നാട്ടുവൈദ്യം, ബാലചികിത്സ എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്തു പോന്നു. പച്ചമരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കലും എണ്ണകാച്ചൽ, ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കൽ ഇവയിലൂടെയാണ് അന്നത്തെ ജീവിതം നയിച്ചുപോന്നിരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് നാടൻ പണികളും കുടപ്പണിയെടുത്തും ജീവിച്ചവരുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത്തരം തൊഴിലുകളിൽ ആരും ഏർപ്പെടുന്നില്ല. തെയ്യം കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഡ്രൈവർ പണിക്കും മറ്റും പോകുന്നു. ഇതിലധികം ആൾക്കാരും മറ്റ് വഴികളിലൂടെയും ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അണിയണത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്നവരമുണ്ട്. ഇതിന് ചെറുപ്പക്കാരും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്", എന്ന് ബാലൻ പണിക്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തെയ്യം കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമോ..?
ഭക്ഷണവും ഉറക്കവുമില്ലാത്ത തെയ്യക്കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യഥാർഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ദുരിത പൂർണമാണെന്ന് ബാലൻ പണിക്കർ പറയുന്നു. ദൈവ സ്വാധീനത്തിൽ മാത്രം നിന്നു പോകുന്നതാണ്. ഓരോ തിരുമുടിയേറ്റുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. പുറമേ നിന്നു കാണുന്ന ആവേശങ്ങൾക്കപ്പുറം അതി സങ്കടകരമാണ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ. യഥാർഥത്തിൽ ഏറെ പ്രതിസന്ധികളും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു തെയ്യക്കോലം പൂർണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കോലധാരിയുടെ ആരോഗ്യവും സമയവും എല്ലാം സമാസമം തുല്യമാവണമെന്നാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
തെയ്യക്കോലത്തിന് പിന്നിലെ കഥകൾ
നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ദേവതാസങ്കല്പ്പമാണ് തെയ്യം. തെയ്യത്തിന്റെ നർത്തനം തെയ്യാട്ടം എന്നും തെയ്യത്തിന്റെ വേഷം തെയ്യക്കോലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ദേവാരാധന നിറഞ്ഞ തെയ്യത്തിൽ മന്ത്രപരമായ അനുഷ്ഠാനം, തന്ത്രപരമായ അനുഷ്ഠാനം, കർമ്മപരമായ അനുഷ്ഠാനം, വ്രതപരമായ അനുഷ്ഠാനം എന്നിവ ഇടകലരുന്നു. അമ്മ ദൈവങ്ങൾ ധർമ്മ ദൈവങ്ങൾ, വീരന്മാർ എന്നിവയ്ക്കാണ് തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത്.
തെയ്യവും തിറയും കളിയാട്ടവും ഒന്നുതന്നെയാണ്. പ്രദേശങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പേരിലും അണിഞ്ഞൊരുക്കത്തിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം. ഉത്തരകേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും പ്രചാരത്തിലുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായമാണ് തെയ്യം. തെക്ക് നിന്ന് വളപട്ടണം വരെ തിറ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വളപട്ടണം മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെ തെയ്യമാണ്. പഴയങ്ങാടിപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് കളിയാട്ടവും.
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അങ്കകുളങ്ങര ഭഗവതി, രക്തചാമുണ്ഡി, തീ ചാമുണ്ഡി, പുലി ചാമുണ്ഡി, ചൂളിയാർ ഭഗവതി, മൂവാളം കുഴിച്ചാമുണ്ഡി, ഒറവങ്കര ഭഗവതി എന്നീ സ്ത്രീദേവതകളും ക്ഷേത്രപാലൻ, വൈരജാതൻ, വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ, പടവീരൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി തുടങ്ങിയ പുരുഷദേവതകളും പടകളിൽ പങ്കെടുത്തവരാണെന്നാണ് സങ്കൽപ്പം. കരിയാത്തൻ, ഗുളികൻ, ചാമുണ്ഡി, കാരണവർ, കതിവന്നൂർ വീരൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം തെയ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽത്തന്നെ വകഭേദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അമ്മ ഭഗവതി ശാന്ത സ്വരൂപമാണ്. എന്നാൽ ദുർഗയും കാളിയുമാകുമ്പോൾ വേഷത്തിലും ആട്ടത്തിലും വ്യത്യാസം വരും. കാളിയിൽ തന്നെ ഭദ്രകാളി, വീരർകാളി, കരിങ്കാളി, പുള്ളിക്കാളി, ചുടലഭദ്രകാളി, പുലിയുരുകാളി എന്നീ വേഷങ്ങളുമുണ്ട്.
"പത്താമുദയത്തോടെയാണ് മുത്തപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ തെയ്യങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്ത് പത്താമുദയം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കുണ്ടൂർ ചാമുണ്ടി തെയ്യമുണ്ട്. ഇത് നടത്തുന്നത് വേലന്മാരാണ്. പൊതുവിൽ ക്ഷേത്രത്തിലും കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടത്തിപ്പോരുന്നു. തെയ്യത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം മുത്തപ്പനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് പത്താമുദയത്തിനന്ന് വിഷ കണ്ടൻ എന്ന തെയ്യവും കെട്ടിയാടാറുണ്ട്", എന്നും ബാലൻ പണിക്കർ പറയുന്നു.
തെയ്യക്കോലത്തിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങളും മുഖത്തെഴുത്തും
ഉത്തര കേരളത്തിലെ തെയ്യം കലാരൂപത്തിൽ കോലധാരിയുടെ മുഖത്ത് പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് വരക്കുന്ന സൂക്ഷ്മവും മനോഹരവുമായ അലങ്കാരമാണ് മുഖത്തെഴുത്ത്. ദൈവീകഭാവങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്ന ഈ കല മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പാണ്.
അരിച്ചാന്ത്, കരി, മഞ്ഞൾ, ചായില്യം, മനയോല, ചുണ്ണാമ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും മുഖത്തഴുത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ. വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്താണ് ഇവ ചാലിച്ചെടുക്കുന്നത്. തെങ്ങോലയുടെ ഈർക്കിൽ പല കനത്തിൽ ചീകി മിനുക്കിയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിവിധ തെയ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് മുഖത്തെഴുത്ത് രീതികൾ മാറാറുണ്ട്.
വലിയ മുടി ധരിക്കുന്ന ഭഗവതി തെയ്യങ്ങളുടെ മുഖത്തെഴുത്തിന് പ്രാക്കെഴുത്ത് എന്ന് പറയും. മുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതി, കണ്ണങ്കാട്ടു ഭഗവതി തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങളുടെ മുഖാലങ്കരണം കുറ്റിശംഖും പ്രാക്കുമാണ്. കൊടുംപുരികവും കോയിപ്പൂവും വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തെഴുത്താണ്. ഹനുമാൻകണ്ണിട്ടെഴുത്ത് ബാലി തെയ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇവയെല്ലാമാണ് പ്രധാന മുഖത്തെഴുത്ത് രീതികൾ.
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