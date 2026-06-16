സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് 70 ഷിഗല്ല കേസുകള്; വ്യാപനത്തിന് കാരണം ശുചീകരണം ഇല്ലാത്തതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരടങ്ങിയ ഹൈപവർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും.
Published : June 16, 2026 at 1:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 70 ഷിഗല്ല കേസുകൾ ഈ മാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നും ഇതില് അഞ്ചുപേർ മരിച്ചെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്. ജനുവരി മുതൽ 146 ഷിഗല്ല കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിപ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. പകർച്ചവ്യാധി ഈ വർഷം കൂടുതലായി വരാൻ കാരണം സ്ഥിരം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണവും തടസ്സപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രധാന കാരണം. ഡിസംബറിൽ പുതിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. കൂടുതലും പുതിയ ആളുകളായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൂടി വന്നതോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. ആരുടെയും കുറ്റമല്ല.ഇനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കും. വൃത്തിഹീനമായ തട്ടുകടകൾ പൂട്ടിക്കും.മിനറൽ വാട്ടർ പരിശോധന കർശനമാക്കും. സിറിഞ്ചിലൂടെ സാധാരണ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരടങ്ങിയ ഹൈപവർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം ജില്ലാതലത്തിൽ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റും രൂപീകരിക്കും. പകർച്ചവ്യാധികൾ സംബന്ധിച്ച് ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാകും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുക. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ എസ്.എസ്. ലാൽ ചെയർമാനായ ഹൈപവർ കമ്മിറ്റിയിൽ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷർമ്മിള മേരി ജോസഫാണ്.
ഐ.എം.എയിലെ ഡോ. ശ്രീജിത്ത് എം. കുമാർ, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ എന്നിവർ ഈ സംസ്ഥാനതല ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഹൈപവർ കമ്മിറ്റി ഒരു കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കും. ഓരോ സീസണും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ആസൂത്രണം ചെയ്യും.
ഓരോ മാസവും ഏത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ജാഗ്രതാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. കമ്മിറ്റിയിൽ ആരോഗ്യ, തദ്ദേശ, മൃഗക്ഷേമ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി സഹകരിക്കും. ഔട്ട്ബ്രേക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ജില്ലാതലത്തിൽ രൂപീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം ജില്ലാതലത്തിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും റാപ്പിഡ് ടീമും സഹകരിക്കും. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും. ഈ കമ്മിറ്റികൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ മേൽ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഡി.എച്ച്.എസ്, ഡി.എം.ഇ എന്നിവർ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.
അടുത്തവർഷം മുതൽ കഴിയുന്നത്ര രോഗപ്രതിരോധം നടപ്പാക്കും. ഈ കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥിരം സംവിധാനമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി നാളെ കലക്ടർമാരുടെയും ഡി.എം.ഒമാരുടെയും ഓൺലൈൻ യോഗം കൂടും. വൃത്തി ഉറപ്പാക്കും. ചൂടുവെള്ളത്തോടൊപ്പം സാധാരണവെള്ളം ചേർക്കുന്നത് തടയും.
അതേസമയം, ദേവസ്വം വകുപ്പിലെ ഗവണ്മെന്റ് പ്ലീഡറായി ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിഭാഗം വക്കീലിനെ നിയമിച്ചത് ശരിയാണ്. പരാതി വന്നപ്പോൾ രാജിവച്ചു. സ്വർണപ്പാളിക്കേസിൽ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ വക്കീലിനെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിയമിച്ചത് ശരിയാണ്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വക്കീലായിരുന്നു. നല്ല ക്രിമിനൽ വക്കീൽ ആരുടെ കേസാണെങ്കിലും വാദിക്കും. അവരോട് നീതി പുലർത്തും. അതവരുടെ ജോലിയാണ്. പരാതി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. നിയമിച്ചതും, പരാതിയുണ്ടായപ്പോൾ രാജിവച്ചതും സത്യമാണ്.
സ്വർണ്ണതട്ടിപ്പ് കേസിൽപ്പെട്ടവരെ ചില മർമ്മപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. തുടർന്ന് കത്ത് കൊടുത്തു. വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവരെ നിയമിക്കരുതെന്നും അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കും സംശയിക്കപ്പെടുമെന്നും കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിന് സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്ട്. എന്നാലും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണതട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട സി.പി.എം നേതാവ് എം. പത്മകുമാറിനെ സി.പി.എം മയത്തിൽ തലോടിവിട്ടതാണ്. പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം സസ്പെൻഷനിൽ ഒതുക്കി. ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പലതും വിളിച്ചുപറയുമായിരുന്നെന്നും കെ. മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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