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കണ്ണേ.. കരളെ വി.എസ്സേ..! പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് ഒരാണ്ട്!

ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേർസാക്ഷിയാവുകയും ജനപക്ഷത്തുനിന്ന് അതിനെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഇതിഹാസ നായകൻ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികമാണ് ഇന്ന്.

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 10:19 AM IST

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"തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനും ചൂഷണരഹിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കുമായി അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടുക എന്നതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ കടമ." - സഖാവ് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ

കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഈ വാക്കുകളെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരേയൊരു നേതാവേയുള്ളൂ, അത് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന വിപ്ലവ സൂര്യനാണ്. വി.എസ് എന്ന രണ്ടക്ഷരം കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ആവേശത്തിൻ്റെ കനലുകൾ എരിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം ജനമനസ്സുകളെ ആവേശഭരിതമാക്കിയ ജനകീയ പോരാളി സഖാവ് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായും, അനീതിക്കെതിരെയുള്ള ഇടിമുഴക്കമായും മാറിയ ആ വിപ്ലവ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചെങ്കിലും, അദ്ദേഹം തെളിച്ച പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴികൾ ഇന്നും കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.

"കണ്ണേ.. കരളേ വി.എസ്സേ..."

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണിത്!

ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന ജനനായകൻ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ വാക്കുകൾ. ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വേദികളിൽ ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവരിലൊക്കെയും വലിയൊരു ആവേശം നിറയുമായിരുന്നു. അനീതിക്കെതിരെ ഉറച്ചുനിന്ന ആ ജനനായകൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോഴും ഈ മുദ്രാവാക്യവും വി.എസ് എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിന്റെ ആവേശവും ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഉള്ളിൽ മായാതെ ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്നു! അദ്ദേഹം നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സമരപോരാട്ടങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒരു പുനർവായന.

ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ചൂളയിൽ വെന്തുരുകിയ ബാല്യം

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

1923 ഒക്ടോബർ 20-ന് ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നപ്രയിലാണ് വെളിയകത്ത് ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന വി.എസ് ജനിച്ചത്. നാലാം വയസ്സിൽ അമ്മയെയും പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ അച്ഛനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട വി.എസിൻ്റെ ബാല്യം കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റേതായിരുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ തയ്യൽക്കടയിൽ സഹായിയായും പിന്നീട് കയർ തൊഴിലാളിയായും ജോലി നോക്കി. ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജന്മിത്വത്തിനെതിരെ പോരാടാനും അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്തുപകർന്നത്.

പുന്നപ്ര-വയലാറിൻ്റെ ചോരത്തുടിപ്പുകൾ

1938-ൽ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വി.എസ്, 1940-ലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെയും ജന്മിത്വത്തിനെതിരെയും തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിൽ നിന്നു.

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വീരോചിതമായ പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിൻ്റെ (1946) പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വി.എസ്. അക്കാലത്ത് പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇരയായി. ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് പൊലീസുകാർ വി.എസിൻ്റെ കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ തോക്കിൻ്റെ ബയണറ്റ് കയറ്റി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. 'മരിച്ചു' എന്ന് കരുതി ലോക്കപ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ വിറപ്പിച്ച വിപ്ലവ നായകൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച അഞ്ച് വർഷത്തോളം വരുന്ന ജയിൽവാസവും കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ഒളിവിൽ പാർക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു.

സി.പി.എം രൂപീകരണവും പാർട്ടി ജീവിതവും

1964-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായപ്പോൾ സി.പി.ഐ ദേശീയ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് സി.പി.എം രൂപീകരിച്ച 32 നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വി.എസ്. ആ 32 പേരിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കണ്ണിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 1980 മുതൽ 1992 വരെ നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം സി.പി.എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. പാർട്ടിയെ ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ശക്തിയായി വളർത്തുന്നതിൽ വി.എസിൻ്റെ സംഘടനാപാടവം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു വി.എസ്. നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. അഴിമതി, പരിസ്ഥിതി നാശം, പെൺവാണിഭ മാഫിയകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ വി.എസ് നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചു.

മതികെട്ടാൻ മല സംരക്ഷണം: മൂന്നാറിലെ മതികെട്ടാൻ ചോലയിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ വി.എസ് നടത്തിയ സമരം പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചു.

മാഫിയ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ: ലോട്ടറി മാഫിയ, മണൽ മാഫിയ, വ്യാജമദ്യ മാഫിയകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത യുദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വഴിവിട്ട ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ വമ്പന്മാരെയെല്ലാം കോടതി കയറ്റാൻ വി.എസിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

മൂന്നാർ ദൗത്യവും മുഖ്യമന്ത്രിപദവും (2006-2011)

2006-ൽ വി.എസ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ വിജയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം വികസനവും സാമൂഹിക നീതിയും ഒത്തുപോയ ഒന്നായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ ചില നടപടികൾ ഇവയാണ്..

  1. മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യം: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയ വൻകിട സ്രാവുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങളും റിസോർട്ടുകളും ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാൻ വി.എസ് ധീരത കാട്ടി.
  2. ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവവും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും: കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ (ഓപ്പണ്‍ സോയ്‌സ്) നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഐ.ടി രംഗത്ത് കുത്തകകളെ അദ്ദേഹം അകറ്റിനിർത്തി. സ്മാർട്ട് സിറ്റി, കൊച്ചി മെട്രോ പദ്ധതികൾക്ക് വേഗത കൂട്ടിയതും അദ്ദേഹമാണ്.
  3. പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള കാരുണ്യം: അഗതികൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അരി നൽകുന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തിന് അദ്ദേഹം അടിത്തറയിട്ടു.

ജനഹൃദയങ്ങളിലെ 'വി.എസ്' ശൈലി

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

കൈകൾ പിന്നിൽ കെട്ടിയുള്ള ആ സവിശേഷമായ നടത്തവും, വിരൽ ചൂണ്ടിയുള്ള ആ സംസാരശൈലിയും, വാക്കുകളിലെ മൂർച്ചയും മലയാളികൾക്ക് എക്കാലത്തും ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരുന്നു. പ്രായം 100 കടന്നിട്ടും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവേശം കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പാർട്ടിയിലെ ഔദ്യോഗിക ലൈനുകളോട് പലപ്പോഴും കലഹിച്ചപ്പോഴും, ജനകീയ പക്ഷത്തുനിന്നുള്ള വി.എസിൻ്റെ നിലപാടുകളെ തള്ളിക്കളയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN VS ACHUTHANANDAN PROFILE വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം VS ACHUTHANANDAN
VS Achuthanandan (File, ETV Bharat)

ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ട ആ ജീവിതം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. അനീതിയോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത, അധികാരത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാത്ത ആ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോഴും, അദ്ദേഹം പകർന്നുതന്ന പോരാട്ടവീര്യം ഓരോ സാധാരണക്കാരൻ്റെയും മനസ്സിൽ ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വി.എസ് കാണിച്ച ആ ആർജ്ജവം തന്നെയാണ് വരുംതലമുറകൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. പ്രായം 100 കടന്നിട്ടും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വി.എസ് എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൻ്റെ ആവേശം തെല്ലും ചോർന്നുപോയിരുന്നില്ല. ശരിപക്ഷത്തുനിൽക്കാൻ മലയാളിക്ക് ധൈര്യം തന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം!

TAGGED:

KERALA REMEMBERS VS ACHUTHANANDAN
VS ACHUTHANANDAN PROFILE
വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓര്‍മ ദിനം
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