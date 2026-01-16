ETV Bharat / state

പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ കേരളം 'ടോപ്പർ'; സാമ്പത്തിക-രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലകളിൽ ആഘാതം, അറിയാം വിശദമായി

2025ഡിസംബറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമായി കേരളം ഒന്നാമതെത്തിയത്. നിയന്ത്രണാതീതമായ പണപ്പെരുപ്പം സാമ്പത്തിക- രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലകളെ പിടിച്ചുലച്ചു.

Representational image (Getty Image)
ETV Bharat Kerala Team

January 16, 2026

രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ ഒന്നാമതായി കേരളം. വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിൽ ഇത്തവണയും കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് & പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കേരളത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. സാമ്പത്തിക, രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലകളിലാണ് നിയന്ത്രണാതീതമായ പണപ്പെരുപ്പം കൂടുതൽ ആഘാതം സൃഷ്‌ടിച്ചത്.

2025 ഡിസംബറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമായി കേരളം ഒന്നാമതെത്തിയത്. നവംബറിലെ 8.27 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ വിലക്കയറ്റത്തോത് 9.49 ശതമാനമായി ഉയർന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 9.49 ശതമാനമായപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ശരാശരി വിലക്കയറ്റത്തോത് 1.33 ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തി.

April month inflation analysis (ETV Bharat)

മറ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിലക്കയറ്റത്തോത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ്. ഈ വിലക്കയറ്റം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ മേഖലയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലകളിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതത്തിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് കേരള ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയാണ് കോൺഗ്രസ് വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 29.17 ശതമാനം വോട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഭരണ കക്ഷിയായ സിപിഎമ്മിന് 27.16 ശതമാനവും ബിജെപിക്ക് 14.76 ശതമാനവുമാണ് ലഭിച്ച വോട്ട് വിഹിതം. ഭരണകക്ഷിക്ക് വോട്ട് വിഹിതം കുറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാരണം ഇതാകാം.

ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം

December month inflation analysis (ETV Bharat)

ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം, അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനവ്, സേവനമേഖലയിലെ ചെലവ് വർധന എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ, പാചകവാതകം തുടങ്ങിയവയുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടായ വർധന സാധാരണ ജനജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. തേങ്ങ, വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില റെക്കോഡ് നിലവാരത്തില്‍ തുടരുന്നത് മറ്റൊരു ഘടകമാണ്.

Kerala december month inflation analysis (ETV Bharat)

കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്‍ മിക്കവയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഗതാഗതച്ചെലവും ഇറക്കുമതി ചെലവും ലാഭമെടുക്കലും എല്ലാം ഉത്പന്നവില ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിത നിലയിൽ തുടരുമ്പോഴും, കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന നിരക്ക് കുടുംബബജറ്റുകളിൽ അധിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. സ്ഥിരവരുമാനക്കാരും മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളും ദിനംപ്രതി ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷണം.

ഡിസംബർ മാസത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പം

സംസ്ഥാനംഗ്രാമം നഗരം

ആകെ

നിരക്ക്

കേരളം 10.777.139.49
കർണാടക2.853.142.99
ആന്ധ്രപ്രദേശ് 2.662.912.71
തമിഴ്‌നാട്1.963.142.67
ജമ്മു കശ്‌മീർ 2.481.852.26
ഇന്ത്യ0.762.031.33

ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും വിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഗ്രാമ, നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ ആകെ നിരക്കിൽ കേരളത്തിന് തൊട്ടുപിറകിലും വിലക്കയറ്റത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എത്തിയിരിക്കുന്നത് കർണാടക ആണ്. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവയ്‌ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ നിരക്ക് ഡിസംബർ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗ്രാമീണ മേഖല- 0.76, നഗര മേഖല - 2.03 എന്നിങ്ങനെയും ആകെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് - 1.33 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള കേരളത്തിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്

മാസം ഗ്രാമംനഗരം

ആകെ

നിരക്ക്

ഡിസംബർ10.777.139.49
നവംബർ9.346.338.27
ഒക്‌ടോബർ9.646.518.56
സെപ്‌റ്റംബർ9.947.399.05
ഓഗസ്റ്റ്10.057.199.04
ജുലൈ10.026.778.89
ജൂൺ7.315.696.71
മെയ്യ്6.885.656.46
ഏപ്രിൽ6.464.915.94

2025 ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് വലിയ തോതിൽ കേരളത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ 10.77 ശതമാനവും നഗര മേഖലയിൽ 7.13 ശതമാനവും ആകെ നിരക്ക് 9.49 ശതമാനവുമാണ്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മാസം യഥാക്രമം 6.46, 4.91, 5.94 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.

2015 മുതലുള്ള വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്

വർഷംഗ്രാമംനഗരം

ആകെ

നിരക്ക്

ആകെ

നിരക്ക്

(ഇന്ത്യ)

202510.777.139.491.33
20246.925.296.365.22
20234.214.484.285.69
20225.95.855.925.72
20214.415.34.745.59
20203.374.843.924.59
20198.167.577.987.35
20184.143.974.112.19
20178.955.817.85.21
20164.062.913.653.41
20153.214.783.75.61

2015 മുതൽ ദേശീയ തലത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഡിസംബർ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിനു വിപരീതമായി, 2015 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കേരളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2025 ഡിസംബറിലും. കേരളം ഇത്രയും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് അവസാനമായി അനുഭവിച്ചത് 2019 ലാണ്, അന്ന് നിരക്ക് 7.98 ശതമാനമായിരുന്നു. 2017 ൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉയർന്ന് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 8.95 ശതമാനം ആയിരുന്നു.

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (സിപിഐ) എന്നത് ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില നിലവാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കണക്കാണ്. പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സൂചകമായും, പണപ്പെരുപ്പ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനും വില സ്ഥിരത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായും, ദേശീയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഡിഫ്ലേറ്ററായും സിപിഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

